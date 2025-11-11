Pijakan yang goyah: Ketika stablecoin tidak begitu stabil | Opini

Pengungkapan: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini sepenuhnya milik penulis dan tidak mewakili pandangan dan pendapat dari redaksi crypto.news.

Tidak dapat dipungkiri bahwa stablecoin telah meledak tahun ini, dan lonjakan nilai, kini lebih dari $275 miliar, tidak mungkin diabaikan. Tetapi kegembiraan bukanlah pengganti keandalan. Terlepas dari kebisingan, lanskap stablecoin masih dalam tahap pengembangan.

Ringkasan Stablecoin telah melonjak nilainya, tetapi meskipun ada kehebohan, pasar masih dini dan rapuh — hanya proyek dengan fundamental kuat dan utilitas nyata yang akan bertahan.

Dukungan institusional menjadi pembeda utama, dengan bank dan jaringan pembayaran mendukung stablecoin yang menawarkan transparansi, keandalan, dan kepatuhan — menyiapkan panggung untuk adopsi arus utama.

Konsolidasi tidak terelakkan: seiring peraturan yang semakin ketat dan persaingan yang intensif, hanya beberapa stablecoin tepercaya dan dikelola dengan baik yang akan bertahan untuk menjadi standar keuangan global sementara yang lainnya memudar.

Pemenang besar akan muncul, sementara yang lain ditakdirkan untuk menghilang. Ada keuntungan yang bisa didapat, tetapi hanya bagi mereka yang dapat menembus kehebohan dan mengenali pemimpin nyata masa depan dari kegagalan masa depan.

Lebih dari sekadar tren sesaat

Ruang kripto masih didominasi oleh kontes popularitas dan mentalitas kawanan. Hal 'besar' berikutnya mendorong minat dan mempengaruhi opini komunitas. Meskipun ini normal dalam lanskap kripto, ini menimbulkan masalah seputar kepercayaan. Jika sebuah proyek tidak dapat mendukung janjinya dengan substansi, ia akan cepat terekspos, terutama ketika modal institusional mulai mengajukan pertanyaan sulit.

Kita tidak perlu melihat jauh untuk contoh di mana kehebohan stablecoin tidak memberikan hasil. Keruntuhan TerraUSD (UST) menghapus puluhan miliar nilai pasar meskipun menjadi stablecoin terbesar ketiga pada saat itu dan mencapai lebih dari $18 miliar. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah melihat keruntuhan sebesar UST lagi, risiko stablecoin yang terlalu dihebohkan tetapi belum teruji masih ada.

Kegagalan seperti itu bukan hanya pukulan finansial; mereka menghambat adopsi dan menghancurkan kepercayaan. Agar momentum tetap terjaga, investor dan pembangun perlu mulai lebih peduli tentang fundamental daripada popularitas.

Dukungan tradisional

Tidak peduli seberapa besar kripto ingin berjalan sendiri, tidak ada jalan untuk melarikan diri dari pengaruh keuangan tradisional. Dukungan institusional yang serius hanya akan membuat stablecoin lebih relevan. Mereka yang mencari tahu cara terhubung dan berkolaborasi dengan institusi besar akan membentuk apa yang akan datang selanjutnya dan kemungkinan akan memimpin.

Kita sudah melihat ini terbentuk. Kinexys dari J.P. Morgan diposisikan sebagai membantu klien institusional menyelesaikan hampir secara instan, sementara McKinsey telah menyoroti nilai yang dimiliki stablecoin untuk masa depan pembayaran. Proyek-proyek yang membangun infrastruktur nyata dan tangguh mendapatkan perhatian dan dukungan.

Dukungan keuangan tradisional membawa lebih dari sekadar dukungan pihak ketiga dan peningkatan reputasi. Seperti yang dinyatakan Brian Brooks, penggunaan stablecoin institusional akan membantu membangun rasa keamanan di sekitar aset dan adopsi lebih lanjut. Mereka yang ikut serta akan menjadi nama tepercaya di pasar, sementara mereka yang tetap di pinggir berisiko tertinggal saat adopsi institusional berlangsung.

Masa depan adalah konsolidasi

Konsolidasi bukan lagi kemungkinan; itu tak terelakkan. Dukungan institusional membentuk masa depan stablecoin secara real time, dan seiring meningkatnya taruhan, hanya proyek terkuat yang akan bertahan. Citi GPS mengantisipasi stablecoin mencapai $1,9 triliun pada 2030, mengutip "momentum kuat dalam ekosistem yang dipimpin oleh integrasi oleh jaringan pembayaran, blockchain layer-1 baru, dan kejelasan regulasi." Seperti yang ditunjukkan sejarah kepada kita dalam ruang yang berkembang pesat, ekspansi akan diikuti oleh penyaringan, dan tidak semua orang akan mencapai puncak.

Kenyataannya, hanya segelintir stablecoin yang akan naik menjadi standar perbankan dan institusional. Sisanya akan disingkirkan oleh kekuatan pasar, hambatan kepatuhan, atau kurangnya utilitas. Jika Anda tidak dapat memberikan nilai dunia nyata, membuktikan tata kelola Anda, dan menunjukkan audit transparan, termasuk pernyataan publik yang sering, Anda tidak akan mendapatkan kepercayaan investor, apalagi bertahan dalam penyaringan.

Ini melampaui teknologi atau mencentang kotak kepatuhan. Bahkan stablecoin yang paling kuat dan transparan akan berjuang di lingkungan yang salah. Anda perlu beroperasi di tempat yang mendorong pertumbuhan aset digital. Proyek yang dibangun di pasar yang mendorong inovasi dan kejelasan regulasi akan berkembang; mereka yang terjebak di tempat yang salah berisiko layu, terlepas dari fundamental mereka.

Amerika Serikat saat ini membuka jalan, tetapi itu bukan satu-satunya. Wilayah lain yang memprioritaskan pertumbuhan kripto, memberikan aturan yang jelas, dan membuka pintu untuk ekspansi sektor bisa dengan mudah menjadi lokasi utama untuk stablecoin terobosan masa depan.

Tidak ada kekurangan kehebohan seputar stablecoin, dan gairah itu beralasan. Tetapi hanya pengambilan keputusan yang cerdas dan rasional yang akan memisahkan nama-nama yang bertahan dari gelombang kegagalan berikutnya. Bagi institusi, stablecoin bukan hanya aset lain; mereka adalah jalan masuk ke web3 itu sendiri. Kesuksesan akan datang kepada mereka yang selaras dengan pemimpin masa depan, proyek dengan kesesuaian pasar yang nyata, kerangka kerja yang kuat, dan ekosistem yang dibangun untuk pertumbuhan. Pilih dengan bijak sekarang, dan di situlah nilai nyata, kasus penggunaan, dan kepercayaan akan ditemukan saat industri ini matang.