Terobosan jelas di atas 0,5665 tidak mungkin terjadi – UOB Group

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/11 20:18
Ada ruang bagi Dolar Selandia Baru (NZD) untuk menguji 0,5665; terobosan yang jelas di atas level ini tidak mungkin terjadi. Dalam jangka panjang, kelemahan NZD telah stabil; untuk saat ini, kemungkinan akan diperdagangkan dalam rentang antara 0,5605 dan 0,5695, catat analis FX Grup UOB Quek Ser Leang dan Peter Chia.

Kelemahan NZD telah stabil

PANDANGAN 24 JAM: "NZD turun ke level rendah 0,5607 Jumat lalu dan kemudian pulih. Kemarin, kami menunjukkan bahwa 'pemulihan di tengah momentum yang melambat dan kondisi oversold menunjukkan bahwa alih-alih menurun hari ini, NZD kemungkinan besar akan diperdagangkan dalam rentang, mungkin antara 0,5610 dan 0,5645'. NZD kemudian diperdagangkan dalam rentang yang lebih tinggi yaitu 0,5620/0,5651 sebelum ditutup pada 0,5647 (+0,35%). Momentum naik mulai terbangun, tetapi belum cukup untuk menunjukkan kenaikan berkelanjutan. Meski demikian, ada ruang bagi NZD untuk menguji 0,5665. Kami tidak mengharapkan terobosan yang jelas di atas level ini, dan kami juga tidak mengharapkan resistensi berikutnya di 0,5695 akan terancam. Level dukungan berada di 0,5630 dan 0,5620."

PANDANGAN 1-3 MINGGU: "Rabu lalu (05 Nov, spot di 0,5645), kami menyoroti bahwa 'tekanan menurun telah meningkat, dan NZD bisa melemah ke 0,5600 berikutnya'. Setelah NZD turun ke level rendah 0,5607 pada hari Jumat dan kemudian pulih, kami menyoroti hal berikut kemarin (10 Nov, spot di 0,5630): 'Level rendah baru disertai dengan divergensi positif pada indikator momentum, menunjukkan momentum penurunan yang melemah. Kecuali NZD dapat turun di bawah 0,5600 dalam satu atau dua hari ini, pelanggaran 'resistensi kuat' di 0,5660 (level sebelumnya di 0,5680) akan berarti bahwa kelemahan NZD sejak akhir bulan lalu telah stabil'. NZD kemudian naik ke level tinggi 0,5651. Meskipun level 'resistensi kuat' kami di 0,5660 belum ditembus, momentum menurun sebagian besar telah memudar. Seperti yang dinyatakan kemarin, kelemahan NZD telah stabil, dan untuk saat ini, kami mengharapkannya diperdagangkan dalam rentang antara 0,5605 dan 0,5695."

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-clear-break-above-05665-is-unlikely-uob-group-202511111012

