Saham Alphabet Inc. (GOOG): Melonjak atas Investasi Pusat Data Senilai $5,8 Miliar di Jerman

Google milik Alphabet akan berinvestasi €5 miliar ($5,8B) di Jerman.

Rencana tersebut mencakup pusat data baru dan perluasan di dekat Frankfurt.

Langkah ini bertujuan untuk mendorong AI dan teknologi netral iklim.

Saham GOOG ditutup pada $290,59, naik 3,89% setelah berita tersebut.

Konferensi pers dijadwalkan dengan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil.

Saham Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) naik 3,89% menjadi $290,59 pada penutupan hari Jumat setelah laporan mengungkapkan bahwa Google akan berinvestasi sekitar €5 miliar ($5,8 miliar) di Jerman.

Langkah ini merupakan salah satu komitmen terbesar raksasa teknologi di Eropa hingga saat ini, menandakan dedikasinya terhadap inovasi, infrastruktur AI, dan transformasi netral iklim.

Kinerja perusahaan tetap kuat, dengan pengembalian year-to-date (YTD) sebesar 53,08% dan keuntungan satu tahun sebesar 62,27%, melampaui S&P 500 yang masing-masing 16,17% dan 13,96%.

Investasi Besar di Wilayah Frankfurt

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, Google akan membangun pusat data baru di Dietzenbach, dekat Frankfurt, dan memperluas fasilitas yang ada di Hanau, keduanya terletak di pusat keuangan dan digital Jerman. Fasilitas-fasilitas ini akan memperkuat operasi cloud dan AI perusahaan, mendukung permintaan yang terus bertumbuh di seluruh Eropa.

Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan, kecepatan, dan keberlanjutan layanan Google Cloud. Ekspansi ini sejalan dengan dorongan Eropa menuju kedaulatan digital dan inovasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Memperkuat AI dan Transformasi Netral Iklim

Google telah menegaskan kembali fokusnya pada inovasi AI dan infrastruktur berkelanjutan. Perusahaan menekankan komitmen berkelanjutannya untuk berinvestasi miliaran di Jerman untuk mengatasi tantangan terkait transformasi digital dan teknologi netral iklim.

Dengan mengintegrasikan sistem hemat energi dan sumber terbarukan, pusat data yang akan datang diharapkan memainkan peran penting dalam memajukan tujuan keberlanjutan global Google. Langkah ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya untuk mengoperasikan pusat data yang sepenuhnya bebas karbon.

Kemitraan Jerman dan Dorongan Ekonomi

Konferensi pers akan diadakan pada hari Selasa pukul 4:30 sore waktu setempat (1530 GMT), di mana Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil diharapkan akan membahas kolaborasi tersebut. Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan peluang kerja yang signifikan dan memperkuat posisi Jerman sebagai pusat digital dan teknologi di Eropa.

Analis industri memandang langkah ini sebagai investasi strategis yang meningkatkan jejak Google di Eropa sambil memperkuat hubungan dengan pemerintah regional yang fokus pada inovasi AI dan energi hijau.

Pasar Kuat dan Pengembalian Jangka Panjang

Rekam jejak keuangan Alphabet yang kuat mendukung strategi ekspansi ini. Perusahaan telah mencatat pengembalian multi-tahun yang mengesankan, dengan keuntungan tiga tahun sebesar 210,69% dan pengembalian lima tahun sebesar 236,22%, jauh melebihi tolok ukur S&P 500 yang masing-masing 72,69% dan 92,71%.

Saat Alphabet terus berkembang secara global, investasi €5 miliar ini memperkuat kepemimpinannya dalam AI dan keberlanjutan, dua area penting yang membentuk masa depan teknologi dan infrastruktur global.

