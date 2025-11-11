Pasar kripto telah hidup kembali setelah pemotongan suku bunga yang lama ditunggu-tunggu oleh Federal Reserve AS, dan beberapa analis mulai membuat prediksi tentang kripto berikutnya yang harus dibeli sekarang. Seringkali, suku bunga yang lebih rendah adalah pendahulu dari peningkatan likuiditas dan pengambilan risiko, dan secara historis, mata uang kripto cenderung bergerak kuat dalam lingkungan ini.

Dari Digitap ($TAP) hingga Monero, berikut adalah lima altcoin yang harus dibeli sekarang sebagai persiapan saat Fed mulai melonggarkan kebijakan dengan sungguh-sungguh—selamat datang di era pasca-pemotongan suku bunga Fed.

Digitap ($TAP)—Bank omni pertama di dunia yang menggabungkan fiat dan kripto melalui arsitektur multi-rail. Solana (SOL) — Blockchain berkecepatan tinggi yang dibangun untuk dApps dan DeFi yang dapat diskalakan. Dogecoin (DOGE) — Meme-coin favorit dengan dukungan komunitas yang besar. Monero (XMR) — Koin privasi terkemuka yang mendapatkan permintaan baru karena investor mencari anonimitas dan nilai dalam ekonomi suku bunga rendah. Polkadot (DOT) — Ekosistem multichain yang menghubungkan blockchain melalui parachain.

1. Digitap ($TAP): Rekor Presale Kripto Baru saat Omnibank Mendapatkan Penerimaan Global

Salah satu mata uang kripto yang paling banyak dibicarakan pada tahun 2025, Digitap adalah omnibank pertama di dunia. Proyek ini menggabungkan sistem perbankan tradisional dengan fungsionalitas kripto, menyediakan platform tunggal untuk menyimpan, membelanjakan, dan mentransfer baik fiat maupun kripto dengan mulus.

Tidak seperti proyek lain yang melakukan presale kripto mereka, Digitap memiliki aplikasi mobile yang aktif di iOS dan Android, dan pengguna dapat menggunakan kartu yang terhubung dengan Visa untuk berbelanja di mana saja di dunia. Beberapa fitur lain, seperti akun IBAN, perbankan offshore, dan imbalan staking, menjadikannya pilihan menarik sebagai salah satu altcoin terbaik untuk dibeli.

Dalam lingkungan pemotongan suku bunga, pinjaman menjadi lebih murah, dan jika siklus terakhir menunjukkan sesuatu, itu adalah bahwa trader cenderung all in pada proyek yang mereka yakini akan memberikan nilai paling banyak dalam lingkungan suku bunga rendah. Digitap beroperasi di ruang yang sangat kompetitif, tetapi pendekatan skematisnya menunjukkan kepercayaan pada kemampuan tim untuk mewujudkannya.

Tokenomics menunjukkan sudut pandang menarik lainnya. Total pasokan adalah 2 miliar token $TAP, 44% dialokasikan untuk presale kripto, dan alokasi tim adalah 1%, yang akan dibuka setelah 5 tahun. Ini memberikan insentif untuk keberhasilan proyek, dan para analis memperhatikan fakta bahwa 50% dari keuntungan platform digunakan untuk membakar $TAP dan memberi imbalan kepada staker.

2. Solana: Keunggulan Untuk Pengembang Blockchain

Dari semua mata uang kripto yang dikembangkan untuk menyaingi masalah skalabilitas Ethereum, Solana bisa dibilang adalah opsi yang paling dinamis. Dirancang untuk kecepatan, skalabilitas, dan keterjangkauan, Solana telah tumbuh dengan tenang menjadi pilihan utama bagi pengembang blockchain yang membangun aplikasi terdesentralisasi, platform NFT, dan protokol DeFi.

Setelah pemotongan suku bunga Fed, likuiditas telah mulai mengalir kembali ke altcoin pertumbuhan tinggi, dan Solana diperkirakan akan menjadi penerima manfaat besar dari hal ini.

Pada siklus terakhir, Solana melonjak 600% setelah pemerintah menerapkan kenaikan suku bunga, dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa beberapa bulan setelah Federal Reserve mulai memotong suku bunga. Analis percaya Solana dapat mengulangi gerakan ini, dan ini akan memposisikannya sebagai salah satu kripto teratas untuk dibeli sekarang untuk siklus kripto 2025-2026.

3. Dogecoin: Sejarah Risk-on Terbukti Berharga

Meskipun Dogecoin dimulai sebagai lelucon, dalam lingkungan uang yang mudah, terbukti menjadi penghasil kekayaan yang layak. Sementara itu memiliki banyak pesaing seperti Shiba dan Pepecoin, dan bahkan proyek-proyek yang lebih baru sedang menjalani presale kripto mereka.

Analis mengharapkan Dogecoin berkembang saat likuiditas mengalir ke tangan para trader. Komunitas yang kuat, sentimen positif, dan dukungan sesekali dari Elon Musk dapat lebih mendorong reli berikutnya. Dogecoin mungkin tidak memiliki fundamental yang mendalam seperti kripto lain dalam daftar ini, tetapi momentum dan FOMO-nya bisa menjadikannya kripto teratas untuk dibeli sekarang.

4. Monero: Koin Privasi Sedang Melonjak

Monero telah menderita secara signifikan karena regulasi pemerintah terhadap koin privasi; namun, dalam hal nilai, sedikit mata uang kripto lain yang cocok dengan utilitas Monero. Pasar kripto diperkirakan akan mengalami musim altcoin pada tahun 2025, tetapi mengejutkan melihat reli koin privasi, dengan mata uang kripto seperti ZCash memimpin jalan. Monero belum bergerak secara signifikan, dan analis mengharapkan ini berubah dalam lingkungan suku bunga rendah.

Permintaan akan privasi sejati telah meningkat, dan institusi profil tinggi seperti Grayscale telah mulai membuka dana perwalian untuk koin privasi. Dengan lebih banyak uang yang masuk ke ekonomi, Monero mungkin membuat comeback sebagai salah satu altcoin teratas untuk dibeli.

5. Polkadot: Parachain Berubah Menjadi Aset dalam Lingkungan Risk-on

Polkadot adalah ekosistem multi-chain yang dirancang untuk menghubungkan berbagai blockchain ke dalam satu jaringan. Meskipun belum menikmati adopsi massal seperti mata uang kripto lain di ruang yang sama, analis memprediksi Polkadot akan berkembang dalam lingkungan pemotongan suku bunga. Dengan pemotongan suku bunga Federal Reserve, investor cenderung beralih ke perilaku risk-on, dan integrasi lintas rantai Polkadot menjadi lebih berharga.

Polkadot selaras dengan narasi utilitas dan ekosistem yang dapat diskalakan, dan parachain-nya membantu mengurangi fragmentasi. Beberapa analis percaya Polkadot bisa menjadi saham pick-and-shovel untuk siklus kripto berikutnya, dan harus menjadi salah satu altcoin terbaik untuk dibeli.

Digitap ($TAP): Koin Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang

Pemotongan suku bunga Federal Reserve biasanya mengurangi minat pada aset aman, seperti obligasi pemerintah, dan investor mencari peluang pengembalian yang lebih tinggi dengan bergerak lebih jauh pada kurva risiko. Ini adalah berita luar biasa untuk aset risk-on, yang akan mendapat manfaat dari perubahan prospek ekonomi, dan kelima mata uang kripto ini dapat melihat kenaikan yang signifikan.

Secara historis, Bitcoin dan Ethereum cenderung memimpin pergerakan setelah pelonggaran kebijakan. Namun, dengan opsi yang lebih menarik, ini kemungkinan akan berubah pada siklus ini. Presale Digitap telah mencapai $1,7 juta, dari penjualan lebih dari 108 juta token $TAP. Proyek ini diharapkan menjadi pusat kripto yang cepat naik untuk dibeli sekarang.

Temukan bagaimana Digitap menyatukan uang tunai dan kripto dengan melihat proyek mereka di sini:

