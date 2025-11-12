Injective menambahkan EVM native ke protokol blockchain inti

Upgrade terbaru Injective mengubah blockchain-nya menjadi lingkungan eksekusi ganda, di mana aplikasi berbasis Ethereum dapat berjalan langsung on-chain bersama dengan dApp asli Cosmos yang sudah ada.

Ringkasan Injective meluncurkan EVM asli, memungkinkan aplikasi Ethereum berjalan bersama dApp asli Cosmos.

Lebih dari 30 dApp dan penyedia infrastruktur aktif di mainnet Injective yang telah diupgrade.

Dalam pernyataan tertanggal 11 November, blockchain layer-1 Injective mengumumkan keberhasilan penerapan Ethereum Virtual Machine aslinya, upgrade protokol inti yang secara fundamental memperluas kemampuan eksekusinya.

Perubahan arsitektur ini melampaui kompatibilitas sederhana, menanamkan EVM langsung ke dalam state machine-nya dan memungkinkan rantai untuk memproses kontrak pintar asli Ethereum dan aplikasi WebAssembly berbasis Cosmos dalam lingkungan tunggal yang tersinkronisasi. Menurut pernyataan tersebut, peluncuran ini disertai dengan lebih dari 30 dApp dan penyedia infrastruktur yang aktif di jaringan sejak hari pertama.

Upgrade EVM Injective mengatasi friksi blockchain

Perubahan arsitektur Injective dirancang untuk mengatasi beberapa masalah persisten dalam keuangan terdesentralisasi. Platform ini mengatasi fragmentasi industri dengan memungkinkan aplikasi yang berjalan pada mesin virtual berbeda untuk berinteraksi dengan mulus pada lapisan likuiditas bersama. Ini menghilangkan kebutuhan akan operasi bridging kompleks yang sering menimbulkan risiko dan friksi bagi pengguna yang memindahkan aset antar ekosistem.

Bagi pengembang, lingkungan ini menawarkan peralatan Ethereum yang familiar seperti Hardhat dan Foundry, secara signifikan menurunkan hambatan masuk bagi tim yang sudah terampil dalam Solidity. Ini digabungkan dengan apa yang disebut Injective sebagai modul keuangan "plug-and-play", yang menyediakan komponen siap pakai untuk fungsi kompleks seperti perdagangan derivatif.

Pada saat yang sama, modul buku pesanan limit pusat bersama jaringan memberikan aplikasi baru akses langsung ke likuiditas dalam yang tahan MEV sejak awal, bertujuan untuk menyelesaikan masalah "cold start" yang terkenal yang telah menghambat banyak proyek DeFi yang baru lahir.

Standar Token MultiVM universal (MTS) Injective semakin memperkuat ekosistem dengan menyediakan representasi token yang konsisten di semua dApp. Pengguna tidak lagi menghadapi kebingungan dari versi token duplikat atau bridging manual, dan operasi kompleks dieksekusi secara atomik, menjaga integritas dana dan data.

Bagi pengguna akhir, hasil praktisnya adalah akses ke rangkaian aplikasi keuangan yang lebih luas tanpa meninggalkan rantai Injective. Pernyataan tersebut menunjukkan kemampuan baru, termasuk pasar peminjaman dan pinjaman, aset dunia nyata yang ditokenisasi, dan derivatif canggih, semuanya beroperasi dengan finalitas sub-detik yang menjadi karakteristik jaringan dan biaya transaksi yang hanya sebagian kecil dari satu sen.