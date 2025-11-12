Laporan Phoenix Group: Chainlink Memimpin Grafik Sosial Di Antara Token Agen AI Dengan 3,3 Juta Interaksi

Chainlink adalah proyek yang paling banyak dibicarakan terkait agen AI, menurut laporan berita yang diterbitkan oleh Phoenix Group bekerja sama dengan LunarCrush. Laporan tersebut, tertanggal 11 November 2025, menunjukkan peran yang berkembang dari ekosistem blockchain terintegrasi AI, dengan partisipasi investor dan komunitas yang melonjak di platform seperti X (Twitter), Discord, dan Telegram.

Chainlink Meraih Mahkota dengan Keterlibatan Pemecah Rekor

Chainlink ternyata menjadi pemimpin yang tak tertandingi dalam daftar proyek agen AI paling aktif, menurut data yang disediakan oleh Phoenix Group, Chainlink memimpin daftar dengan 10,1K postingan yang terlibat dan 3,3 juta keterlibatan.

Peningkatan aktivitas ini merupakan indikator ekosistem Chainlink yang berkembang, terutama integrasi dengan oracle data AI dan alat otomatisasi kontrak pintar. Para analis memperkirakan bahwa dominasi Chainlink menyoroti reputasinya sebagai tulang punggung data on-chain yang terpercaya, yang merupakan komponen penting untuk menggerakkan sistem AI otonom dan agen terdesentralisasi.

Virtual dan Fetch.ai Mengamankan Posisi Kedua dan Ketiga Setelah Chainlink

Dua posisi berikutnya diraih oleh Virtual (VIRTUAL) dan Fetch.ai (FET) setelah LINK. Virtual mencatat 3,4K postingan yang terlibat dan 630,2K interaksi dan Fetch.ai mencatat 2,7K postingan dan 839,3K interaksi.

Virtual telah menikmati kinerja yang bagus karena peningkatan penggunaannya dalam ekosistem virtual berbasis AI dan platform kustomisasi agen. Sementara itu, Fetch.ai yang telah lama berdiri tetap berkomitmen pada momentum komunitas yang sama karena infrastrukturnya yang didorong oleh pembelajaran mesin dan jaringan agen terdesentralisasi.

Kedua proyek ini menunjukkan sinergi yang meningkat antara kecerdasan buatan dan otomatisasi terdesentralisasi, yang membentuk lapisan utilitas masa depan Web3.

Injective dan PAAL Mendapatkan Daya Tarik dalam Narasi AI yang Berkembang

INJ menempati posisi keempat dengan 2,6K postingan yang terlibat dan 351,6K keterlibatan yang menunjukkan minat baru pada infrastruktur perdagangan AI dan proses lintas rantai. Peran tata kelola berbasis komunitas dan protokol derivatif berbasis AI telah menjadikan Injective sebagai pesaing yang kuat di bidang keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang sedang berkembang.

Pada saat yang sama, PAAL AI (PAAL) berada di posisi kelima dengan 1,9K postingan dan 81,7K interaksi. Sistem chatbot dan solusi analitik data yang ditawarkan oleh PAAL telah mendapatkan popularitas yang meningkat di kalangan pedagang ritel yang menggunakan kemampuan alat-alat ini untuk mendapatkan kemampuan prediktif dan menawarkan manajemen portofolio otomatis. Meskipun ukurannya lebih kecil, pertumbuhan keterlibatan PAAL menunjukkan bahwa momentum komunitas yang berdampak dalam industri kripto dapat diciptakan menggunakan solusi AI khusus.

BLUAI, PIPPIN, dan SAGA Masuk ke Sorotan Sosial

Tingkat proyek berikutnya yang mencakup BLUAI, PIPPIN, dan SAGA menunjukkan partisipasi komunitas yang menjanjikan. BLUAI mengalami 1K postingan yang terlibat dan 270,1K interaksi, yang menyoroti minat yang berkembang dalam solusi likuiditas berbasis AI.

PIPPIN berada tepat di belakangnya dengan 778 postingan aktif dan 80,3K interaksi, kemungkinan besar karena kustomisasi berbasis AI mereka dan integrasi utilitas NFT.

Dengan 733 postingan yang terlibat dan 35,6K interaksi, SAGA sedikit tertinggal, tetapi masih berkontribusi pada diskusi seputar skalabilitas infrastruktur AI dan jaringan data yang agnostik terhadap blockchain. Rilis pengembang terbaru mereka telah menghasilkan minat pada para pengguna awal, yang tertarik pada sistem komputasi terdesentralisasi sebagai cara untuk mengoperasikan sistem otonom.

CGPT dan TRAC Melengkapi Sepuluh Besar

Untuk melengkapi daftar, kita memiliki CGPT dan TRAC, dua proyek berbasis AI yang signifikan yang memiliki interaksi pengguna yang stabil. CGPT mencapai 683 postingan yang terlibat dan 47,7K interaksi, didukung oleh infrastruktur konten yang dibuat AI dan program pendidikan yang disediakan oleh komunitas.

Peringkat kesepuluh diraih oleh TRAC (OriginTrail) dengan 675 postingan yang terlibat dan 247,1K interaksi, itulah mengapa platform peringkat lebih rendah ini tetap relevan sebagai solusi rantai pasokan data dan AI yang andal. TRAC adalah contoh model hibrida kepentingan perusahaan yang terdiri dari data yang dapat diverifikasi ditambah agen AI otonom.