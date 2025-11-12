3 Token yang Investor Borong Setelah Oktober Terburuk Bitcoin dalam Beberapa Tahun

Oktober 2025 adalah bulan yang menantang bagi Bitcoin, yang sebelumnya mengalami periode yang relatif substansial tetapi kini telah memutus tren tersebut. Menurut para analis, Bitcoin mengalami kerugian di bulan Oktober untuk pertama kalinya sejak 2018, turun setidaknya 5% selama sebulan.

Banyak investor mencari di luar taruhan aman yang tipikal mengingat guncangan tersebut, fokus pada mata uang kripto yang mungkin memiliki potensi pertumbuhan saat pasar secara keseluruhan menarik napas dalam-dalam. Berikut adalah tiga token yang mendapatkan perhatian saat ini.

Little Pepe (LILPEPE): Spotify di kereta utilitas-meme

Sementara sebagian besar mata tertuju pada tersangka biasa, penjualan awal untuk Little Pepe (LILPEPE) telah diam-diam melonjak. Pada saat penulisan, token ini berada di Tahap 13, dengan harga $0,0022 per token. Proyek ini dilaporkan telah mengumpulkan sekitar $27,4 juta dan menjual sekitar 16,64 miliar token. Tahap 13 sudah terisi 96,47%. Ini adalah angka nyata. Yang membuatnya menonjol: LILPEPE bukan sekadar koin meme. Token ini dibangun di atas rantai EVM Layer 2 generasi berikutnya, menawarkan biaya yang sangat rendah dan finalitas yang cepat. Token ini juga telah melalui audit CertiK dan terdaftar di CoinMarketCap. Selain itu, obrolan online di antara penggemar dan komunitas memecoin menunjukkan satu tanda yang jelas: antara Juni dan Agustus 2025, LILPEPE mencapai puncak lebih tinggi dalam volume pertanyaan memecoin ChatGPT-5 dibandingkan favorit lama seperti Dogecoin, Shiba Inu, atau Pepe Coin (PEPE). Jenis minat seperti itu penting dalam dunia meme. Inilah sorotan utamanya: Investor awal (Tahap 1) sudah naik 120% dari investasi mereka. Jika Anda membeli sekarang dengan harga $0,0022 dan harga peluncuran mencapai $0,0030 (harga yang dikutip oleh tim), itu adalah potensi keuntungan sebesar 36,36%. Dengan penjualan awal yang masih berlangsung, Anda masuk sebelum kerumunan. Mengingat momentum penjualan awal yang kuat, kesiapan pencatatan, buzz komunitas, dan lapisan infrastruktur di belakangnya, target harga konservatif bisa sekitar $0,01 segera setelah pencatatan, jika volume dan eksposur menyusul. Beberapa proyeksi bahkan menyarankan $0,50-$3 pada 2030 dalam skenario terbaik. Jika Anda mencari peluang berisiko tinggi, hype tinggi dengan komunitas di jantungnya, Little Pepe memenuhi kotak-kotak tersebut.

Ripple (XRP) – Siap Lepas Landas Jika Institusi Datang.

Setelah menurun dari puncaknya di Oktober, saat ini diperdagangkan sekitar $2,30. Investor terus mengawasinya dengan seksama, karena permintaan institusional melalui ETF spot terkait XRP dan Ripple Prime, platform perdagangan institusional perusahaan, sudah di depan mata. Menurut beberapa analis, XRP bisa mencapai $3,80–$4,20 pada 2026 jika faktor-faktor ini terwujud. Memiliki token dengan saluran institusional, seperti XRP, masuk akal di dunia di mana risiko makroekonomi (pikirkan pemotongan suku bunga, ketidakpastian regulasi, dan perlambatan ekonomi global) menarik harga mata uang kripto. Jika institusi benar-benar mulai berdatangan, kerugian bisa terbatas, dan potensi kenaikan bisa lebih berarti.

Cardano (ADA) – Diskon Tapi Butuh Katalis.



Di sisi lain, ADA diperdagangkan di bawah tekanan, dengan token saat ini mendekati $0,62-$0,65, dan tanda-tanda on-chain terbaru menunjukkan momentum yang lebih lemah. Menurut beberapa perkiraan, ADA mungkin tetap terjebak antara $0,55 dan $0,84 untuk sisa tahun 2025, kecuali terjadi pergerakan harga yang signifikan. Tapi di situlah peluangnya: jika Anda percaya pada peta jalan jangka panjang Cardano (kontrak pintar, DeFi, staking, dll) dan Anda menerima risiko bahwa jangka pendek mungkin masih goyah, ADA menawarkan titik masuk yang lebih rendah. Di pasar kripto yang terguncang di mana Bitcoin mengalami Oktober terburuknya dalam beberapa tahun, membeli token platform seperti ADA dengan diskon bisa menguntungkan, asalkan eksekusi platform membaik.

Pemikiran akhir

Jika Anda ingin bertindak sekarang, permainan paling agresif di sini adalah LILPEPE melalui penjualan awalnya. Dengan harga $0,0022, potensi harga peluncuran $0,0030, dan potensi kenaikan substansial jika sentimen dan pencatatan berjalan dengan baik, risiko-imbalan condong ke arah imbalan (tetapi, tentu saja, dengan risiko lebih tinggi). Untuk portofolio yang lebih seimbang, memasangkan LILPEPE dengan eksposur ke XRP dan ADA memberi Anda campuran token penggerak awal plus token fondasi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Little Pepe (LILPEPE) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://littlepepe.com

Whitepaper: https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram: https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X: https://x.com/littlepepetoken

Hadiah $777k: https://littlepepe.com/777k-giveaway/