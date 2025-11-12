BursaDEX+
ClearToken Mendapatkan Persetujuan FCA untuk Meluncurkan Platform Penyelesaian Kripto Teregulasi

Penulis: FinancemagnatesSumber: Financemagnates
2025/11/12 06:12
ClearToken telah menerima persetujuan dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) untuk meluncurkan sistem penyelesaian yang diregulasi untuk aset digital, menandai langkah penting dalam upaya Inggris untuk mengintegrasikan kripto ke dalam kerangka keuangan tradisional.

Aset digital bertemu tradfi di London pada fmls25

Otorisasi ini memungkinkan grup infrastruktur pasar keuangan digital berbasis London untuk meluncurkan CT Settle, platform Delivery versus Payment (DvP) yang dirancang untuk membawa infrastruktur kelas institusional ke kripto, stablecoin, dan transaksi fiat.

ClearToken Depository Limited, divisi penyelesaian perusahaan, kini diotorisasi sebagai Lembaga Pembayaran di bawah Peraturan Layanan Pembayaran Inggris dan terdaftar sebagai perusahaan aset kripto di bawah undang-undang anti pencucian uang.

Jalur Terregulasi untuk Penyelesaian Digital

Menurut perusahaan, izin ganda ini memungkinkannya untuk mengoperasikan sistem penyelesaian DvP yang sepenuhnya diregulasi, di mana transaksi hanya dipertukarkan ketika pembayaran dan pengiriman aset terjadi—mencerminkan perlindungan yang telah lama digunakan di pasar tradisional.

Platform CT Settle yang akan segera diluncurkan bertujuan untuk menghilangkan risiko Herstatt dan mengurangi inefisiensi modal yang telah lama mengganggu perdagangan kripto yang didanai di muka.

  Verifikasi Direktor Perusahaan Inggris: Setengah dari Perusahaan Tidak Siap Beberapa Minggu Sebelum Tenggat Waktu
  FCA Berencana Menyederhanakan Short Selling Dengan Data Anonim dan Pengajuan Lebih Cepat
  FCA Inggris Mewajibkan "Periode Pendinginan" dan Peringatan Risiko saat Crypto ETN Dilanjutkan

Model horizontalnya bersifat agnostik terhadap tempat perdagangan dan kustodian, memungkinkan perusahaan untuk menyelesaikan transaksi di berbagai bursa sambil membuka likuiditas dan meminimalkan risiko counterparty.

Dengan memungkinkan penyelesaian delivery-versus-payment yang sesungguhnya, CT Settle memungkinkan institusi untuk memindahkan modal secara lebih efisien dan aman di seluruh kripto, stablecoin, dan fiat. Sistem ini juga mendukung netting lintas pasar, mengkonsolidasikan posisi bursa dan over-the-counter (OTC) untuk menyederhanakan alur kerja dan mengurangi beban operasional.

Pengadilan Inggris Menjatuhkan Hukuman Hampir 12 Tahun dalam Kasus Bitcoin Besar £5B: Laporan

Perusahaan mengatakan pendekatannya telah diuji dengan peserta pasar utama, memastikan bahwa penyedia likuiditas, manajer aset, dan kustodian dapat berintegrasi dengan mulus dengan infrastruktur baru.

Meletakkan Dasar untuk Integrasi Pasar yang Lebih Luas

Keputusan FCA mencerminkan dorongan yang lebih luas oleh regulator Inggris untuk menyelaraskan pasar aset digital dengan standar keuangan yang mapan. Bank of England baru-baru ini mulai melakukan konsultasi tentang aturan stablecoin yang diharapkan akan berlaku tahun depan, sementara HM Treasury terus menyempurnakan kerangka nasional untuk aset digital, termasuk kustodi dan penerbitan.

Lisensi FCA menandai fase pertama dari peta jalan ClearToken. Selanjutnya, perusahaan berencana untuk mendirikan Central Counterparty dan mengajukan permohonan untuk menjadi Recognized Clearing House di bawah pengawasan Bank of England. Tahap itu akan memungkinkan margin, mitigasi risiko, dan kemampuan kliring lintas aset yang lebih luas.

