ETF Kripto Mendapat Lampu Hijau untuk Melakukan Staking Aset saat IRS Mengeluarkan Panduan Baru

Departemen Keuangan AS dan Layanan Pendapatan Internal (IRS) telah secara resmi menyetujui staking untuk dana yang diperdagangkan di bursa kripto (ETF), menandai titik balik bersejarah untuk investasi aset digital.

Bacaan Terkait: Hedera Hashgraph Ditambahkan Ke Dataset Publik Google BigQuery

Panduan baru, yang dikeluarkan di bawah Prosedur Pendapatan 2025-31, memungkinkan ETF dan trust yang memegang aset proof-of-stake (PoS) seperti Ethereum (ETH) dan Solana (SOL) untuk melakukan staking atas kepemilikan mereka dan mendistribusikan imbalan staking langsung kepada investor, tanpa membahayakan status pajak mereka.

Departemen Keuangan AS Membuka Pintu untuk Staking ETF Kripto

Menteri Keuangan Scott Bessent menggambarkan kemajuan ini sebagai langkah besar dalam menjaga AS tetap berada di garis depan inovasi blockchain.

Kerangka kerja ini memperkenalkan "safe harbor" untuk dana yang diregulasi, menjelaskan bagaimana imbalan staking akan dikenakan pajak dan didistribusikan. Investor sekarang hanya akan membayar pajak ketika mereka mengambil kendali atas imbalan, sementara ETF itu sendiri tetap dibebaskan dari perpajakan tingkat trust.

Para ahli industri menyambut baik keputusan ini sebagai bagian terakhir dari kejelasan regulasi yang diperlukan untuk membuka partisipasi institusional dalam staking. Analis memperkirakan perubahan ini dapat membawa aliran masuk baru sebesar $3 miliar hingga $6 miliar ke produk kripto berbasis staking dalam tahun depan.

Aturan Kepatuhan Ketat untuk Manajer Dana

Untuk memenuhi syarat di bawah kerangka kerja baru, ETF harus memenuhi kondisi tertentu. Dana hanya dapat memegang satu aset digital dan uang tunai, bekerja dengan kustodian yang memenuhi syarat untuk manajemen kunci, dan melibatkan penyedia staking independen untuk menangani operasi validator.

Struktur ini memastikan perlindungan investor sambil menjembatani keuangan tradisional dan sistem blockchain terdesentralisasi. Ini mencerminkan persetujuan SEC sebelumnya dari September 2025, yang mengklarifikasi aturan pencatatan untuk ETF kripto dan mengkonfirmasi bahwa operasi staking tertentu tidak termasuk sekuritas yang tidak terdaftar.

Bill Hughes, penasihat senior di Consensys, mengatakan kebijakan tersebut "menghilangkan ketidakpastian hukum dan pajak terbesar yang mencegah institusi mengintegrasikan staking ke dalam produk yang diregulasi."

Panduan ini, tambahnya, memberikan kepercayaan diri kepada sponsor dana untuk menawarkan ETF penghasil yield yang menghasilkan pendapatan pasif bagi investor melalui validasi jaringan.

Dari Ketidakpastian Kebijakan ke Pendapatan Pasif

Hingga saat ini, manajer dana AS telah menghindari staking karena ambiguitas regulasi dan ketakutan kehilangan perlakuan pajak yang menguntungkan. Dengan panduan ini, baik investor ritel maupun institusional dapat memperoleh imbalan staking tahunan 3-7% pada aset seperti ETH dan SOL melalui ETF, tanpa perlu menjalankan node mereka sendiri atau mengelola dompet.

Pengumuman ini menyusul minggu-minggu ketidakaktifan pemerintah selama penutupan AS yang mencapai rekor 40 hari, menjadikannya salah satu tindakan regulasi utama pertama sejak pembukaan kembali. Ini menandakan kembalinya momentum kebijakan dan penerimaan yang lebih luas terhadap aset digital oleh Washington.

Bacaan Terkait: Penurunan Harga Bitcoin Akhirnya Berakhir? Analis Menjelaskan Mengapa Ini Adalah Waktu Untuk Berinvestasi

Analis percaya keputusan ini memperkuat posisi Amerika sebagai pemimpin global dalam regulasi aset digital, berpotensi memicu gelombang baru ETF yang mendukung staking dari raksasa keuangan seperti BlackRock dan Fidelity.

Gambar sampul dari ChatGPT, grafik BTCUSD dari Tradingview