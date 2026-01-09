Prediksi harga dYdX 2026-2032: Akankah dYdX pulih ke ATH-nya segera?

Poin-Poin Penting:

Harga dYdX menghadapi volatilitas di $0,195.

Prediksi harga dYdX kami untuk 2026 memperkirakan harga maksimum $0,4.

Pada 2032, kami memperkirakan harga dYdX mencapai $2,81.

Bursa dYdX menarik perhatian signifikan tahun lalu. Platform ini bertujuan untuk memigrasikan token dYdX yang ada dari Ethereum ke mainnet baru ini. Namun, pada musim gugur 2024, platform mengungkapkan bahwa mereka mengurangi tenaga kerja sebesar 35%.

Seiring meningkatnya aktivitas on-chain dYdX, muncul pertanyaan seperti: "Apakah dYdX berpotensi mencapai angka $1 segera?" atau "Akankah dYdX naik?" atau "Di mana posisi dYdX dalam 5 tahun?" Mari kita jawab menggunakan prediksi harga dYdX kami.

Gambaran Umum

Cryptocurrency dYdX Token dYdX Harga $0,195 (+0,7%) Kapitalisasi Pasar $158,84 Juta Volume Perdagangan $7,07 Juta Pasokan Beredar 819,71 Juta dYdX Tertinggi Sepanjang Masa $4,53 (8 Mar 2024) Terendah Sepanjang Masa $0,0666 (11 Okt 2025) Tertinggi 24 jam $0,1956 Terendah 24 jam $0,1871

Prediksi harga dYdX: Analisis teknis

Metrik Nilai Harga Saat Ini $ 0,1946 Prediksi Harga $ 0,1459 (-25,20%) Indeks Ketakutan & Keserakahan 42 (Takut) Sentimen Bearish Volatilitas 7,76% (Tinggi) Hari Hijau 17/30 (57%) SMA 50 Hari $ 0,2128 SMA 200 Hari $ 0,4772 RSI 14 Hari 60,91 (Netral)

Analisis harga dYdX: dYdX menghadapi tekanan beli menuju $0,195

Ringkasan TL;DR:

Analisis harga dYdX menunjukkan bahwa dYdX menghadapi tekanan beli menuju $0,195

Resistance untuk dYdX berada di $0,2120

Support untuk dYdX/USD berada di $0,1559

Analisis harga dYdX untuk 9 Januari mengkonfirmasi bahwa dYdX mengalami lonjakan karena pembeli mendapatkan kepercayaan. Saat ini, pembeli mendominasi, menghasilkan dorongan menuju $0,195.

Analisis harga dYdX grafik 1 hari: Harga dYdX melonjak menuju $0,195

Analisis grafik harga dYdX harian menunjukkan token menghadapi tekanan beli setelah harga menembus di atas saluran resistance. Akibatnya, pembeli sekarang menargetkan untuk bertahan di atas $0,195. Volume 24 jam melonjak menjadi $1,56 juta, menunjukkan peningkatan minat perdagangan hari ini. dYdX diperdagangkan di $0,195, melonjak lebih dari 0,7% dalam 24 jam terakhir.

Grafik harga dydX/USDT oleh TradingView

Garis tren RSI-14 telah turun dari level sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 52,72, mengisyaratkan bahwa penjual bertujuan untuk mengontrol momentum. Level SMA-14 menunjukkan volatilitas dalam beberapa jam ke depan.

Grafik harga dYdX/USD 4 jam: Bulls menargetkan koreksi segera

Grafik harga dYdX 4 jam menunjukkan bahwa bulls memperkuat posisi mereka karena mereka menargetkan untuk mempertahankan harga di atas garis tren EMA. Saat ini, pembeli mempertahankan harga di sekitar garis tren EMA20.

Grafik harga dydX/USDT oleh TradingView

Indikator BoP diperdagangkan di wilayah bullish pada 0,07, menunjukkan bahwa pembeli jangka pendek mengambil kesempatan untuk mempercepat tren naik.

Namun, garis tren MACD telah membentuk candlestick merah di bawah garis sinyal, dan indikator menargetkan momentum negatif, memperkuat kepercayaan pemegang posisi short.

Indikator teknis dYdX: Level dan aksi

Simple moving average (SMA) harian

Periode Nilai Aksi SMA 3 $ 0,3453 JUAL SMA 5 $ 0,2894 JUAL SMA 10 $ 0,2450 JUAL SMA 21 $ 0,2031 JUAL SMA 50 $ 0,2128 JUAL SMA 100 $ 0,2985 JUAL SMA 200 $ 0,4772 JUAL

Exponential Moving Average (EMA) harian

Periode Nilai Aksi EMA 3 $ 0,1920 BELI EMA 5 $ 0,2175 JUAL EMA 10 $ 0,2945 JUAL EMA 21 $ 0,4086 JUAL EMA 50 $ 0,5114 JUAL EMA 100 $ 0,5627 JUAL EMA 200 $ 0,6708 JUAL

Apa yang diharapkan dari analisis harga dYdX selanjutnya?

Grafik harga per jam mengkonfirmasi bahwa dYdX mencoba penurunan di bawah garis support terdekat; namun, bulls memperhatikan reli pemulihan naik dalam beberapa jam mendatang. Jika harga dYdX mempertahankan momentum di atas $0,2120, ini akan memicu reli bullish ke $0,2576.

Grafik harga dydX/USDT oleh TradingView

Jika bulls gagal memulai lonjakan, harga dYdX mungkin turun di bawah garis support terdekat di $0,1559, memulai tren bearish ke $0,1209.

Apakah dYdX investasi yang baik?

Meningkatnya permintaan institusional untuk dYdX menjadikannya pilihan investasi yang baik. Namun, dYdX memiliki sejarah investasi singkat yang penuh dengan fase yang sangat volatile. Apakah ini investasi yang baik tergantung pada profil keuangan, portofolio investasi, toleransi risiko, dan tujuan investasi Anda.

Mengapa dYdX naik hari ini?

Sentimen pasar dydx secara keseluruhan bullish karena pembeli mendorong harga di atas saluran resistance. Ini menghasilkan dorongan menuju $0,195.

Akankah dYdX Pulih?

Jika pembeli bertahan kuat di atas level $0,2, kita mungkin melihat pemulihan kuat dalam beberapa jam mendatang.

Berapa prediksi harga dYdX untuk 2026?

Harga 1 dYdX diharapkan mencapai level minimum $0,1 pada akhir 2026. Trader dan investor dapat mengharapkan level maksimum $0,4 dan harga rata-rata $0,3 jika bulls muncul.

Akankah dYdX mencapai $1?

Tergantung pada sentimen pasar, dYdX mungkin mencapai angka $1 pada akhir 2030. Namun, berita bearish apa pun mungkin melemahkan prediksi ini.

Akankah harga dYdX mencapai $10?

$10 akan menjadi pencapaian signifikan untuk dYdX. Namun, ini dapat dicapai jika dYdX terus menarik minat institusional di tahun-tahun mendatang.

Apakah dYdX investasi jangka panjang yang baik?

Karena beberapa institusi terus mengakumulasi dYdX dan menghadapi peningkatan pengakuan global, dYdX memiliki masa depan jangka panjang yang solid. Disarankan untuk mencari konsultasi profesional independen dan saran investasi dari para ahli sebelum berinvestasi di pasar kripto, yang memiliki volatilitas harga tinggi.

Berita/opini terbaru tentang dYdX

Komunitas dYdX telah mengusulkan program buyback eksperimental tiga bulan, berjalan dari 1 November 2025 hingga 31 Januari 2026, yang akan menggunakan biaya transaksi bersih protokol untuk membeli kembali token DYDX. Inisiatif ini, diharapkan membeli kembali token senilai antara $5 juta dan $10 juta, bertujuan untuk meningkatkan nilai token dan menilai efisiensi modal protokol.

Prediksi harga dYdX Januari 2026

Harga dYdX mungkin mencoba melonjak menuju $0,23 dari level rendah terbarunya dan didorong lebih jauh, setidaknya $0,31, jika tekanan turun yang kuat tidak terlihat. Namun, kita mungkin melihat penolakan dari sisi bearish, yang mengarah pada konsolidasi sekitar $0,15.

Prediksi harga dYdX Harga minimum Harga rata-rata Harga maksimum Prediksi harga dYdX Januari 2026 $0,15 $0,23 $0,31

Prediksi harga dYdX 2026

Harga 1 dYdX diharapkan mencapai level minimum $0,1 pada akhir 2026. Trader dan investor dapat mengharapkan level maksimum $0,4 dan harga rata-rata $0,3 jika bulls muncul.

Prediksi harga dYdX Harga minimum Harga rata-rata Harga maksimum Prediksi harga dYdX 2026 $0,1 $0,3 $0,4

Prediksi harga dYdX 2027-2032

Tahun Harga minimum ($) Harga rata-rata ($) Harga maksimum ($) 2027 0,4018 0,4127 0,4586 2028 0,5562 0,5769 0,6804 2029 0,7911 0,8142 0,9637 2030 1,13 1,17 1,36 2031 1,63 1,69 1,99 2032 2,41 2,5 2,81

Prediksi harga dYdX 2027

Pada 2027, dYdX dapat melihat kisaran harga antara minimum $0,4018 dan maksimum $0,4586. Trader dapat mengharapkan harga rata-rata $0,4127 sepanjang tahun.

Prediksi harga dYdX 2028

Untuk 2028, perkiraan harga menunjukkan level minimum $0,5562 dan potensi tertinggi $0,6804, dengan rata-rata berada di sekitar $0,5769.

Prediksi harga dYdX 2029

Melihat ke depan ke 2029, proyeksi menunjukkan harga minimum $0,7911 dan harga maksimum $0,9637 untuk dYdX, dengan harga rata-rata $0,8142.

Perkiraan harga dYdX 2030

Pada 2030, harga dYdX diantisipasi berkisar dari minimum $1,13 hingga maksimum $1,36, rata-rata sekitar $1,17.

Prediksi harga dYdX (dYdX) 2031

Untuk 2031, harga dYdX diperkirakan berpotensi mencapai minimum $1,63, maksimum $1,99, dan nilai perdagangan rata-rata $1,69.

Prediksi Harga dYdX 2032

Melihat ke depan ke 2032, proyeksi menunjukkan harga minimum $2,41 dan harga maksimum $2,81 untuk dYdX, dengan harga rata-rata $2,5.

Prediksi harga pasar dYdX: Perkiraan harga dYdX oleh analis

Nama Perusahaan 2026 2027 Coincodex $0,5397 $0,4385 Digital Coin Price $0,34 $0,46

Prediksi harga dYdX (ethdYdX) oleh Cryptopolitan

prediksi harga dydx 2026-2032

Menurut Cryptopolitan, pada 2027, dYdX dapat melihat kisaran harga antara minimum $0,4018 dan maksimum $0,4586. Trader dapat mengharapkan harga rata-rata $0,4127 sepanjang tahun.

Namun, potensi pasar masa depan untuk dYdX sepenuhnya tergantung pada permintaan pembelian, regulasi, dan sentimen investor dalam kepemilikan jangka panjang.

Sentimen harga historis dYdX

Harga dYdX mulai diperdagangkan pada Desember 2023, berada di bawah $3,5.

Pada Januari 2024, harga dYdX mengalami penurunan karena mencatat level rendah $2,4.

Namun, pada Maret, dYdX melonjak secara eksponensial dan menyentuh level tinggi mendekati $4,3.

Setelah itu, dYdX memulai reli bearish-nya dan berada di sekitar $1 hingga November.

Namun, dYdX segera pulih menyusul kemenangan Trump dalam pemilihan, melonjak menuju $2,6 pada Desember 2024.

Sejak itu, dYdX telah menurun dan berkonsolidasi di bawah angka $1.

Pada akhir April, harga dYdX melonjak menuju $0,68.

Pada Mei, harga dYdX melonjak menuju $0,76 tetapi kemudian menurun menuju $0,5 pada awal Juni.

Pada akhir Juni, dYdX telah menurun menuju $0,41.

Pada Juli, token melonjak menuju $0,7 tetapi gagal mempertahankan permintaan pembelian dan turun di bawah $0,6.

Pada Agustus, dYdX kembali melonjak menuju $0,76 tetapi kemudian menurun menuju $0,6.

Pada akhir September, harga dYdX menurun menuju level rendah $0,55.

Pada Oktober, harga dYdX turun lebih jauh dan menyentuh level rendah di bawah $0,3.

Pada akhir November, harga dYdX turun di bawah $0,23.

Pada akhir Desember 2025, dYdX turun menuju level rendah $0,163.

riwayat harga dydx: CoinStats