Prediksi harga dYdX 2026-2032: Akankah dYdX pulih ke ATH-nya segera?

Bursa dYdX menarik perhatian signifikan tahun lalu. Platform ini bertujuan untuk memigrasikan token dYdX yang ada dari Ethereum ke mainnet baru ini. Namun, pada musim gugur 2024, platform mengungkapkan bahwa mereka mengurangi tenaga kerja sebesar 35%.
Seiring meningkatnya aktivitas on-chain dYdX, muncul pertanyaan seperti: "Apakah dYdX berpotensi mencapai angka $1 segera?" atau "Akankah dYdX naik?" atau "Di mana posisi dYdX dalam 5 tahun?" Mari kita jawab menggunakan prediksi harga dYdX kami.
|Cryptocurrency
|dYdX
|Token
|dYdX
|Harga
|$0,195 (+0,7%)
|Kapitalisasi Pasar
|$158,84 Juta
|Volume Perdagangan
|$7,07 Juta
|Pasokan Beredar
|819,71 Juta dYdX
|Tertinggi Sepanjang Masa
|$4,53 (8 Mar 2024)
|Terendah Sepanjang Masa
|$0,0666 (11 Okt 2025)
|Tertinggi 24 jam
|$0,1956
|Terendah 24 jam
|$0,1871
|Metrik
|Nilai
|Harga Saat Ini
|$ 0,1946
|Prediksi Harga
|$ 0,1459 (-25,20%)
|Indeks Ketakutan & Keserakahan
|42 (Takut)
|Sentimen
|Bearish
|Volatilitas
|7,76% (Tinggi)
|Hari Hijau
|17/30 (57%)
|SMA 50 Hari
|$ 0,2128
|SMA 200 Hari
|$ 0,4772
|RSI 14 Hari
|60,91 (Netral)
Ringkasan TL;DR:
Analisis harga dYdX untuk 9 Januari mengkonfirmasi bahwa dYdX mengalami lonjakan karena pembeli mendapatkan kepercayaan. Saat ini, pembeli mendominasi, menghasilkan dorongan menuju $0,195.
Analisis grafik harga dYdX harian menunjukkan token menghadapi tekanan beli setelah harga menembus di atas saluran resistance. Akibatnya, pembeli sekarang menargetkan untuk bertahan di atas $0,195. Volume 24 jam melonjak menjadi $1,56 juta, menunjukkan peningkatan minat perdagangan hari ini. dYdX diperdagangkan di $0,195, melonjak lebih dari 0,7% dalam 24 jam terakhir.Grafik harga dydX/USDT oleh TradingView
Garis tren RSI-14 telah turun dari level sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 52,72, mengisyaratkan bahwa penjual bertujuan untuk mengontrol momentum. Level SMA-14 menunjukkan volatilitas dalam beberapa jam ke depan.
Grafik harga dYdX 4 jam menunjukkan bahwa bulls memperkuat posisi mereka karena mereka menargetkan untuk mempertahankan harga di atas garis tren EMA. Saat ini, pembeli mempertahankan harga di sekitar garis tren EMA20.Grafik harga dydX/USDT oleh TradingView
Indikator BoP diperdagangkan di wilayah bullish pada 0,07, menunjukkan bahwa pembeli jangka pendek mengambil kesempatan untuk mempercepat tren naik.
Namun, garis tren MACD telah membentuk candlestick merah di bawah garis sinyal, dan indikator menargetkan momentum negatif, memperkuat kepercayaan pemegang posisi short.
|Periode
|Nilai
|Aksi
|SMA 3
|$ 0,3453
|JUAL
|SMA 5
|$ 0,2894
|JUAL
|SMA 10
|$ 0,2450
|JUAL
|SMA 21
|$ 0,2031
|JUAL
|SMA 50
|$ 0,2128
|JUAL
|SMA 100
|$ 0,2985
|JUAL
|SMA 200
|$ 0,4772
|JUAL
|Periode
|Nilai
|Aksi
|EMA 3
|$ 0,1920
|BELI
|EMA 5
|$ 0,2175
|JUAL
|EMA 10
|$ 0,2945
|JUAL
|EMA 21
|$ 0,4086
|JUAL
|EMA 50
|$ 0,5114
|JUAL
|EMA 100
|$ 0,5627
|JUAL
|EMA 200
|$ 0,6708
|JUAL
Grafik harga per jam mengkonfirmasi bahwa dYdX mencoba penurunan di bawah garis support terdekat; namun, bulls memperhatikan reli pemulihan naik dalam beberapa jam mendatang. Jika harga dYdX mempertahankan momentum di atas $0,2120, ini akan memicu reli bullish ke $0,2576.Grafik harga dydX/USDT oleh TradingView
Jika bulls gagal memulai lonjakan, harga dYdX mungkin turun di bawah garis support terdekat di $0,1559, memulai tren bearish ke $0,1209.
Meningkatnya permintaan institusional untuk dYdX menjadikannya pilihan investasi yang baik. Namun, dYdX memiliki sejarah investasi singkat yang penuh dengan fase yang sangat volatile. Apakah ini investasi yang baik tergantung pada profil keuangan, portofolio investasi, toleransi risiko, dan tujuan investasi Anda.
Sentimen pasar dydx secara keseluruhan bullish karena pembeli mendorong harga di atas saluran resistance. Ini menghasilkan dorongan menuju $0,195.
Jika pembeli bertahan kuat di atas level $0,2, kita mungkin melihat pemulihan kuat dalam beberapa jam mendatang.
Tergantung pada sentimen pasar, dYdX mungkin mencapai angka $1 pada akhir 2030. Namun, berita bearish apa pun mungkin melemahkan prediksi ini.
$10 akan menjadi pencapaian signifikan untuk dYdX. Namun, ini dapat dicapai jika dYdX terus menarik minat institusional di tahun-tahun mendatang.
Karena beberapa institusi terus mengakumulasi dYdX dan menghadapi peningkatan pengakuan global, dYdX memiliki masa depan jangka panjang yang solid. Disarankan untuk mencari konsultasi profesional independen dan saran investasi dari para ahli sebelum berinvestasi di pasar kripto, yang memiliki volatilitas harga tinggi.
Komunitas dYdX telah mengusulkan program buyback eksperimental tiga bulan, berjalan dari 1 November 2025 hingga 31 Januari 2026, yang akan menggunakan biaya transaksi bersih protokol untuk membeli kembali token DYDX. Inisiatif ini, diharapkan membeli kembali token senilai antara $5 juta dan $10 juta, bertujuan untuk meningkatkan nilai token dan menilai efisiensi modal protokol.
Harga dYdX mungkin mencoba melonjak menuju $0,23 dari level rendah terbarunya dan didorong lebih jauh, setidaknya $0,31, jika tekanan turun yang kuat tidak terlihat. Namun, kita mungkin melihat penolakan dari sisi bearish, yang mengarah pada konsolidasi sekitar $0,15.
|Prediksi harga dYdX
|Harga minimum
|Harga rata-rata
|Harga maksimum
|Prediksi harga dYdX Januari 2026
|$0,15
|$0,23
|$0,31
Harga 1 dYdX diharapkan mencapai level minimum $0,1 pada akhir 2026. Trader dan investor dapat mengharapkan level maksimum $0,4 dan harga rata-rata $0,3 jika bulls muncul.
|Prediksi harga dYdX
|Harga minimum
|Harga rata-rata
|Harga maksimum
|Prediksi harga dYdX 2026
|$0,1
|$0,3
|$0,4
|Tahun
|Harga minimum ($)
|Harga rata-rata ($)
|Harga maksimum ($)
|2027
|0,4018
|0,4127
|0,4586
|2028
|0,5562
|0,5769
|0,6804
|2029
|0,7911
|0,8142
|0,9637
|2030
|1,13
|1,17
|1,36
|2031
|1,63
|1,69
|1,99
|2032
|2,41
|2,5
|2,81
Pada 2027, dYdX dapat melihat kisaran harga antara minimum $0,4018 dan maksimum $0,4586. Trader dapat mengharapkan harga rata-rata $0,4127 sepanjang tahun.
Untuk 2028, perkiraan harga menunjukkan level minimum $0,5562 dan potensi tertinggi $0,6804, dengan rata-rata berada di sekitar $0,5769.
Melihat ke depan ke 2029, proyeksi menunjukkan harga minimum $0,7911 dan harga maksimum $0,9637 untuk dYdX, dengan harga rata-rata $0,8142.
Pada 2030, harga dYdX diantisipasi berkisar dari minimum $1,13 hingga maksimum $1,36, rata-rata sekitar $1,17.
Untuk 2031, harga dYdX diperkirakan berpotensi mencapai minimum $1,63, maksimum $1,99, dan nilai perdagangan rata-rata $1,69.
Melihat ke depan ke 2032, proyeksi menunjukkan harga minimum $2,41 dan harga maksimum $2,81 untuk dYdX, dengan harga rata-rata $2,5.prediksi harga dydx 2026-2032
|Nama Perusahaan
|2026
|2027
|Coincodex
|$0,5397
|$0,4385
|Digital Coin Price
|$0,34
|$0,46
Menurut Cryptopolitan, pada 2027, dYdX dapat melihat kisaran harga antara minimum $0,4018 dan maksimum $0,4586. Trader dapat mengharapkan harga rata-rata $0,4127 sepanjang tahun.
Namun, potensi pasar masa depan untuk dYdX sepenuhnya tergantung pada permintaan pembelian, regulasi, dan sentimen investor dalam kepemilikan jangka panjang.