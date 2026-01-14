Prediksi harga Jito 2026-2032: Akankah harga JTO mencapai $5?

Poin-Poin Penting:

Harga Jito menghadapi volatilitas di sekitar $0,46.

Prediksi harga Jito kami memperkirakan harga JTO akan mencatat maksimum $1,3 pada tahun 2026.

Pada tahun 2032, kami memperkirakan harga JTO mencapai $6,9.

Pada Desember 2023, airdrop token Jito (JTO) menarik perhatian signifikan untuk blockchain Solana, yang telah menghadapi masa-masa sulit. Acara tersebut juga menyoroti pentingnya liquid staking di Solana sambil memberdayakan pemegang untuk mempengaruhi tata kelola platform.

Berdasarkan perkembangan ini, kami telah menyusun prediksi harga Jito kami, menjelajahi faktor-faktor di balik perkiraan ini, dan memberikan wawasan tentang peran dan utilitas token JTO.

Ikhtisar

Cryptocurrency Jito Ticker JTO Harga $0,46 (+5%) Kapitalisasi pasar $194 Juta Volume perdagangan (24 jam) $22,69 Juta Pasokan beredar 424,13 Juta JTO Tertinggi sepanjang masa $5,61; 7 Des 2023 Terendah sepanjang masa $0,3019; 19 Des 2025

Analisis teknikal Jito

Metrik Nilai Harga Saat Ini $0,46 Prediksi Harga $ 0,3366 (-25,25%) Indeks Fear & Greed 27 (Takut) Sentimen Bearish Volatilitas 11,45% (Sangat Tinggi) Hari Hijau 16/30 (53%) SMA 50 Hari $ 0,4292 SMA 200 Hari $ 1,30 RSI 14 Hari 51,42 (Netral)

Analisis harga JTO

Resistensi untuk JITO berada di $0,513

Support untuk JTO/USD berada di $0,415

Analisis harga JTO untuk 14 Januari mengonfirmasi bahwa Jito melonjak menuju $0,46. Saat ini, harga menargetkan pergerakan di atas kanal Fib terdekat.

Analisis harga JITO grafik 1 hari: Harga JTO menghadapi tekanan bullish di sekitar $0,46

Menganalisis grafik harga harian token JTO, JITO menghadapi momentum bullish saat melonjak menuju $0,46. Saat ini, pembeli menargetkan pergerakan di atas kanal Fib terdekat. Volume 24 jam melonjak menjadi $1,67 juta, menunjukkan peningkatan minat dalam perdagangan hari ini. Harga JITO saat ini diperdagangkan di $0,46, menunjukkan peningkatan 5% dalam 24 jam terakhir.

Garis tren RSI-14 telah melonjak dari level sebelumnya dan saat ini berada di sekitar level 56, menunjukkan bahwa bull mengendalikan momentum harga. Level SMA-14 menunjukkan volatilitas dalam beberapa jam ke depan.

Grafik harga JITO/USDT 4 jam: Bear bersiap untuk pergerakan besar di bawah level EMA

Grafik harga JITO 4 jam menunjukkan bahwa JTO mengalami aktivitas bullish di sekitar garis EMA, menciptakan sentimen positif pada grafik harga. Saat ini, pembeli menargetkan pegangan kuat di atas garis tren EMA20.

Indikator BoP diperdagangkan di wilayah bullish pada 0, menunjukkan bahwa pembeli mencoba membangun tekanan di dekat level resistensi dan mendorong koreksi ke atas.

Selain itu, garis tren MACD telah membentuk candle hijau di atas garis sinyal, dan indikator menargetkan momentum positif, memperkuat posisi beli.

Prediksi harga Jito: Level dan tindakan

Simple moving average (SMA) harian

Periode Nilai Tindakan SMA 3 $ 0,4769 JUAL SMA 5 $ 0,4541 JUAL SMA 10 $ 0,4484 JUAL SMA 21 $ 0,4098 BELI SMA 50 $ 0,4292 BELI SMA 100 $ 0,7211 JUAL SMA 200 $ 1,30 JUAL

Exponential moving average (EMA) harian

Periode Nilai Tindakan EMA 3 $ 0,4635 JUAL EMA 5 $ 0,4607 JUAL EMA 10 $ 0,4434 JUAL EMA 21 $ 0,4256 BELI EMA 50 $ 0,5016 JUAL EMA 100 $ 0,7499 JUAL EMA 200 $ 1,15 JUAL

Apa yang diharapkan dari analisis harga JITO selanjutnya?

Grafik harga per jam mengonfirmasi bear sedang berupaya mencegah harga JITO dari lonjakan langsung. Namun, jika harga JITO berhasil menembus di atas $0,513, harga mungkin melonjak lebih tinggi dan menyentuh resistensi di $0,616.

Jika bull tidak dapat memulai lonjakan, harga JITO mungkin turun di bawah garis support terdekat di $0,415, menghasilkan koreksi ke $0,299.

Apakah Jito investasi yang baik?

Bagi penggemar dalam komunitas Solana, pengenalan JTO menandai acara penting, karena memberdayakan pengguna untuk mengatur salah satu protokol liquid staking terbesar di jaringan. Tidak diragukan lagi, mereka yang terlibat dengan protokol akan sangat tertarik pada token tersebut. Faktor penting lainnya yang mempengaruhi prediksi untuk harga Jito pada tahun 2025 adalah kemajuan protokol Jito itu sendiri. Meskipun tidak ada roadmap spesifik untuk mengantisipasi peningkatan yang akan datang, pengungkapan roadmap masa depan atau deklarasi pengembangan yang akan datang dapat secara signifikan meningkatkan minat pada token tersebut.

Mengapa JTO naik hari ini?

Harga JTO mendapat tekanan beli di sekitar level terendah lokal, menghasilkan koreksi ke atas. Ini menciptakan dorongan menuju $0,46.

Akankah harga JTO pulih?

Jika pembeli bertahan di atas level $0,5, kita mungkin melihat kembalinya permintaan beli.

Akankah JTO mencapai $5?

Harga JTO mungkin mencapai angka $5 pada tahun 2031 jika permintaan beli melonjak dan Jito menarik investor altcoin.

Akankah harga JTO mencapai $100?

Karena upaya komunitas Solana, harga Koin JITO akan terus meningkat. Namun, tidak ada indikasi bahwa Koin JITO (JTO) akan mencapai $100 dalam waktu dekat, yang merupakan target jangka pendek.

Apakah JTO investasi jangka panjang yang baik?

Token JTO telah mendapatkan popularitas berkat dukungan komunitas yang kuat melalui airdrop, yang menguntungkan ekosistem Solana. Namun, melakukan riset menyeluruh terhadap potensi jangka panjang mereka sangat penting untuk menentukan apakah mereka mewakili investasi jangka panjang yang layak.

Berita terbaru/ Opini tentang berita JTO

Jito ditunjuk sebagai operator "Guardian" untuk peluncuran token SKR Solana Mobile pada Januari 2026, bergabung dengan jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi yang ditugaskan untuk memverifikasi keamanan aplikasi dan integritas perangkat di bawah kerangka TEEPIN.

Prediksi harga Jito Januari 2026

Selama beberapa hari terakhir, harga koin JTO telah menargetkan lonjakan di atas level Fib penting. Jika harga BTC menargetkan untuk bertahan di atas $100K bulan ini, kita mungkin melihat lonjakan solid dalam harga JTO.

Menurut analisis teknikal, harga JTO mungkin mencatat level maksimum $0,65 dan minimum $0,35, dengan nilai rata-rata $0,5 sepanjang Januari.

Prediksi harga Jito Potensi rendah Potensi rata-rata Potensi tinggi Prediksi Harga Jito Januari 2026 $0,35 $0,5 $0,65

Prediksi harga Jito 2026

Tahun 2026 diharapkan menampilkan bull run signifikan untuk Bitcoin, yang dapat mendorong pasar kripto dan token ke level tertinggi sepanjang masa baru, berpotensi meningkatkan harga token Jito.

Analisis teknikal komprehensif tentang tren harga masa lalu menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Jito diantisipasi memiliki harga minimum $0,2. Harga maksimumnya bisa mencapai $1,3, dengan nilai perdagangan rata-rata yang diharapkan sebesar $0,8.

Prediksi harga Jito Potensi rendah Potensi rata-rata Potensi tinggi Prediksi Harga Jito 2026 0,2 0,8 1,3

Prediksi harga Jito 2026-2032

Tahun Harga Minimum ($) Harga Rata-rata ($) Harga Maksimum ($) 2027 0,7 1,3 1,8 2028 1,5 2,1 2,9 2029 2 2,8 3,5 2030 2,6 3,4 4,1 2031 3,6 4,5 5 2032 4,4 5,4 6,9

Perkiraan harga JTO untuk 2027

Jika pasar kripto terus menyaksikan peningkatan adopsi institusional, kita mungkin melihat pencapaian penting dalam total kapitalisasi pasar, menghasilkan tekanan ke atas pada harga JTO.

Pada tahun 2027, harga minimum yang diperkirakan untuk Jito adalah $0,70. Koin ini mungkin mencapai harga maksimum $1,80, dengan perkiraan harga rata-rata $1,30 sepanjang tahun.

Prediksi harga Jito (JTO) 2028

Analisis teknikal menunjukkan bahwa pada tahun 2028, Jito kemungkinan akan memiliki harga minimum $1,50. Harga maksimum yang diproyeksikan bisa mencapai $2,90, sementara harga perdagangan rata-rata diperkirakan di $2,10.

Prediksi harga Jito 2029

Proyeksi untuk 2029 menunjukkan bahwa harga terendah yang diharapkan untuk Jito adalah $2,00. Koin ini mungkin mencapai nilai maksimum $3,50, dengan harga perkiraan rata-rata $2,80.

Prediksi harga Jito 2030

Pada tahun 2030, Jito diharapkan memiliki harga minimum $2,60. Nilai koin ini bisa naik ke maksimum $4,10, dengan harga rata-rata $3,40 sepanjang tahun.

Prediksi harga Jito (JTO) 2031

Melihat ke depan tahun 2031, Jito diharapkan mencapai harga minimum $3,60. Nilai maksimumnya bisa setinggi $5,00, dengan harga rata-rata yang diantisipasi sebesar $4,50 sepanjang tahun.

Prediksi harga Jito 2032

Analisis teknikal menunjukkan bahwa pada tahun 2032, Jito kemungkinan akan memiliki harga minimum $4,40. Harga maksimum yang diproyeksikan bisa mencapai $6,90, sementara harga perdagangan rata-rata diperkirakan di $5,40.

Prediksi harga pasar Jito: Perkiraan harga JTO dari analis

Nama Firma 2026 2027 Coincodex 1,24 1,01 DigitalCoinPrice 0,78 1,03

Prediksi harga Jito dari Cryptopolitan

Prediksi Harga JTO 2026-2032

Di Cryptopolitan, kami optimis terhadap pergerakan harga Jito karena koin ini diharapkan melonjak ke level tertinggi baru pada akhir tahun ini. Analisis teknikal komprehensif tentang tren harga masa lalu menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Jito diantisipasi memiliki harga minimum $0,2. Harga maksimumnya bisa mencapai $1,3, dengan nilai perdagangan rata-rata yang diharapkan sebesar $0,8.

Sentimen harga historis Jito

Desember 2023: Diluncurkan dengan nilai $2,0608.

Awal Januari 2024: Turun di bawah $1,5127.

3 April 2024: Mencapai level tertinggi sepanjang masa $4,87.

Namun, JTO turun tajam menuju $2,5 pada 17 April.

Pada Mei, harga turun dan terkonsolidasi di sekitar $3,5.

Pada Juni, harga JTO terus menurun dan membuat level rendah di dekat $2.

Pada Juli, harga JTO berfluktuasi antara $1,6 dan $3,3.

Pada minggu-minggu terakhir Agustus, harga JTO menurun tajam menuju level rendah $2.

Pada September, harga Jito mencoba melonjak di atas angka $2,5. Namun, gagal mempertahankan momentum beli.

Pada Oktober, harga JTO berada di antara $1,8-$2,4.

Pada November, harga Jito melonjak saat mencapai tinggi sekitar $4. Harga Jito mengakhiri tahun 2024 dengan nada bearish di $3,3.

Pada Januari 2025, harga Jito mencoba melonjak di atas $3,5 tetapi gagal mempertahankan momentum pembeli di atas kanal resistensi.

Pada awal Maret, harga Jito turun menuju angka $2. Namun, kembali mencoba melonjak di atas $2 pada akhir April.

Pada Mei, harga Jito melonjak menuju $2,2 tetapi gagal mempertahankan momentum beli tersebut. Ini mengakibatkan penurunan tajam menuju $1,5 pada awal Juni. Pada akhir Juni, harga JTO melonjak menuju tinggi $2,5.

Pada Juli, harga melonjak menuju $2,2 tetapi menurun kemudian. Pada akhir Agustus, harga JTO bergerak di atas $2 tetapi terus mengalami volatilitas pada awal September.

Pada akhir September, harga JTO menurun menuju $1,5.

Pada Oktober, harga Jito semakin menurun dan menyentuh level rendah di bawah $0,8 pada awal November.

Pada akhir November, harga JTO menurun dan menyentuh $0,4 pada awal Desember.

JITO mengakhiri tahun 2025 dengan nada bearish di $0,4. Namun, melonjak menuju $0,5 pada awal Januari 2026.

