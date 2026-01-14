Prediksi harga Jito 2026-2032: Akankah harga JTO mencapai $5?

Poin-Poin Penting:
Pada Desember 2023, airdrop token Jito (JTO) menarik perhatian signifikan untuk blockchain Solana, yang telah menghadapi masa-masa sulit. Acara tersebut juga menyoroti pentingnya liquid staking di Solana sambil memberdayakan pemegang untuk mempengaruhi tata kelola platform.
Berdasarkan perkembangan ini, kami telah menyusun prediksi harga Jito kami, menjelajahi faktor-faktor di balik perkiraan ini, dan memberikan wawasan tentang peran dan utilitas token JTO.
|Cryptocurrency
|Jito
|Ticker
|JTO
|Harga
|$0,46 (+5%)
|Kapitalisasi pasar
|$194 Juta
|Volume perdagangan (24 jam)
|$22,69 Juta
|Pasokan beredar
|424,13 Juta JTO
|Tertinggi sepanjang masa
|$5,61; 7 Des 2023
|Terendah sepanjang masa
|$0,3019; 19 Des 2025
|Metrik
|Nilai
|Harga Saat Ini
|$0,46
|Prediksi Harga
|$ 0,3366 (-25,25%)
|Indeks Fear & Greed
|27 (Takut)
|Sentimen
|Bearish
|Volatilitas
|11,45% (Sangat Tinggi)
|Hari Hijau
|16/30 (53%)
|SMA 50 Hari
|$ 0,4292
|SMA 200 Hari
|$ 1,30
|RSI 14 Hari
|51,42 (Netral)
Analisis harga JTO untuk 14 Januari mengonfirmasi bahwa Jito melonjak menuju $0,46. Saat ini, harga menargetkan pergerakan di atas kanal Fib terdekat.
Menganalisis grafik harga harian token JTO, JITO menghadapi momentum bullish saat melonjak menuju $0,46. Saat ini, pembeli menargetkan pergerakan di atas kanal Fib terdekat. Volume 24 jam melonjak menjadi $1,67 juta, menunjukkan peningkatan minat dalam perdagangan hari ini. Harga JITO saat ini diperdagangkan di $0,46, menunjukkan peningkatan 5% dalam 24 jam terakhir.Grafik JTO/USDT oleh TradingView
Garis tren RSI-14 telah melonjak dari level sebelumnya dan saat ini berada di sekitar level 56, menunjukkan bahwa bull mengendalikan momentum harga. Level SMA-14 menunjukkan volatilitas dalam beberapa jam ke depan.
Grafik harga JITO 4 jam menunjukkan bahwa JTO mengalami aktivitas bullish di sekitar garis EMA, menciptakan sentimen positif pada grafik harga. Saat ini, pembeli menargetkan pegangan kuat di atas garis tren EMA20.Grafik JTO/USDT oleh TradingView
Indikator BoP diperdagangkan di wilayah bullish pada 0, menunjukkan bahwa pembeli mencoba membangun tekanan di dekat level resistensi dan mendorong koreksi ke atas.
Selain itu, garis tren MACD telah membentuk candle hijau di atas garis sinyal, dan indikator menargetkan momentum positif, memperkuat posisi beli.
|Periode
|Nilai
|Tindakan
|SMA 3
|$ 0,4769
|JUAL
|SMA 5
|$ 0,4541
|JUAL
|SMA 10
|$ 0,4484
|JUAL
|SMA 21
|$ 0,4098
|BELI
|SMA 50
|$ 0,4292
|BELI
|SMA 100
|$ 0,7211
|JUAL
|SMA 200
|$ 1,30
|JUAL
|Periode
|Nilai
|Tindakan
|EMA 3
|$ 0,4635
|JUAL
|EMA 5
|$ 0,4607
|JUAL
|EMA 10
|$ 0,4434
|JUAL
|EMA 21
|$ 0,4256
|BELI
|EMA 50
|$ 0,5016
|JUAL
|EMA 100
|$ 0,7499
|JUAL
|EMA 200
|$ 1,15
|JUAL
Grafik harga per jam mengonfirmasi bear sedang berupaya mencegah harga JITO dari lonjakan langsung. Namun, jika harga JITO berhasil menembus di atas $0,513, harga mungkin melonjak lebih tinggi dan menyentuh resistensi di $0,616.Grafik JTO/USDT oleh TradingView
Jika bull tidak dapat memulai lonjakan, harga JITO mungkin turun di bawah garis support terdekat di $0,415, menghasilkan koreksi ke $0,299.
Bagi penggemar dalam komunitas Solana, pengenalan JTO menandai acara penting, karena memberdayakan pengguna untuk mengatur salah satu protokol liquid staking terbesar di jaringan. Tidak diragukan lagi, mereka yang terlibat dengan protokol akan sangat tertarik pada token tersebut. Faktor penting lainnya yang mempengaruhi prediksi untuk harga Jito pada tahun 2025 adalah kemajuan protokol Jito itu sendiri. Meskipun tidak ada roadmap spesifik untuk mengantisipasi peningkatan yang akan datang, pengungkapan roadmap masa depan atau deklarasi pengembangan yang akan datang dapat secara signifikan meningkatkan minat pada token tersebut.
Harga JTO mendapat tekanan beli di sekitar level terendah lokal, menghasilkan koreksi ke atas. Ini menciptakan dorongan menuju $0,46.
Jika pembeli bertahan di atas level $0,5, kita mungkin melihat kembalinya permintaan beli.
Harga JTO mungkin mencapai angka $5 pada tahun 2031 jika permintaan beli melonjak dan Jito menarik investor altcoin.
Karena upaya komunitas Solana, harga Koin JITO akan terus meningkat. Namun, tidak ada indikasi bahwa Koin JITO (JTO) akan mencapai $100 dalam waktu dekat, yang merupakan target jangka pendek.
Token JTO telah mendapatkan popularitas berkat dukungan komunitas yang kuat melalui airdrop, yang menguntungkan ekosistem Solana. Namun, melakukan riset menyeluruh terhadap potensi jangka panjang mereka sangat penting untuk menentukan apakah mereka mewakili investasi jangka panjang yang layak.
Jito ditunjuk sebagai operator "Guardian" untuk peluncuran token SKR Solana Mobile pada Januari 2026, bergabung dengan jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi yang ditugaskan untuk memverifikasi keamanan aplikasi dan integritas perangkat di bawah kerangka TEEPIN.
Selama beberapa hari terakhir, harga koin JTO telah menargetkan lonjakan di atas level Fib penting. Jika harga BTC menargetkan untuk bertahan di atas $100K bulan ini, kita mungkin melihat lonjakan solid dalam harga JTO.
Menurut analisis teknikal, harga JTO mungkin mencatat level maksimum $0,65 dan minimum $0,35, dengan nilai rata-rata $0,5 sepanjang Januari.
|Prediksi harga Jito
|Potensi rendah
|Potensi rata-rata
|Potensi tinggi
|Prediksi Harga Jito Januari 2026
|$0,35
|$0,5
|$0,65
Tahun 2026 diharapkan menampilkan bull run signifikan untuk Bitcoin, yang dapat mendorong pasar kripto dan token ke level tertinggi sepanjang masa baru, berpotensi meningkatkan harga token Jito.
Analisis teknikal komprehensif tentang tren harga masa lalu menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Jito diantisipasi memiliki harga minimum $0,2. Harga maksimumnya bisa mencapai $1,3, dengan nilai perdagangan rata-rata yang diharapkan sebesar $0,8.
|Prediksi harga Jito
|Potensi rendah
|Potensi rata-rata
|Potensi tinggi
|Prediksi Harga Jito 2026
|0,2
|0,8
|1,3
|Tahun
|Harga Minimum ($)
|Harga Rata-rata ($)
|Harga Maksimum ($)
|2027
|0,7
|1,3
|1,8
|2028
|1,5
|2,1
|2,9
|2029
|2
|2,8
|3,5
|2030
|2,6
|3,4
|4,1
|2031
|3,6
|4,5
|5
|2032
|4,4
|5,4
|6,9
Jika pasar kripto terus menyaksikan peningkatan adopsi institusional, kita mungkin melihat pencapaian penting dalam total kapitalisasi pasar, menghasilkan tekanan ke atas pada harga JTO.
Pada tahun 2027, harga minimum yang diperkirakan untuk Jito adalah $0,70. Koin ini mungkin mencapai harga maksimum $1,80, dengan perkiraan harga rata-rata $1,30 sepanjang tahun.
Analisis teknikal menunjukkan bahwa pada tahun 2028, Jito kemungkinan akan memiliki harga minimum $1,50. Harga maksimum yang diproyeksikan bisa mencapai $2,90, sementara harga perdagangan rata-rata diperkirakan di $2,10.
Proyeksi untuk 2029 menunjukkan bahwa harga terendah yang diharapkan untuk Jito adalah $2,00. Koin ini mungkin mencapai nilai maksimum $3,50, dengan harga perkiraan rata-rata $2,80.
Pada tahun 2030, Jito diharapkan memiliki harga minimum $2,60. Nilai koin ini bisa naik ke maksimum $4,10, dengan harga rata-rata $3,40 sepanjang tahun.
Melihat ke depan tahun 2031, Jito diharapkan mencapai harga minimum $3,60. Nilai maksimumnya bisa setinggi $5,00, dengan harga rata-rata yang diantisipasi sebesar $4,50 sepanjang tahun.
Analisis teknikal menunjukkan bahwa pada tahun 2032, Jito kemungkinan akan memiliki harga minimum $4,40. Harga maksimum yang diproyeksikan bisa mencapai $6,90, sementara harga perdagangan rata-rata diperkirakan di $5,40.Prediksi Harga JTO 2026-2032
|Nama Firma
|2026
|2027
|Coincodex
|1,24
|1,01
|DigitalCoinPrice
|0,78
|1,03
Di Cryptopolitan, kami optimis terhadap pergerakan harga Jito karena koin ini diharapkan melonjak ke level tertinggi baru pada akhir tahun ini. Analisis teknikal komprehensif tentang tren harga masa lalu menunjukkan bahwa pada tahun 2026, Jito diantisipasi memiliki harga minimum $0,2. Harga maksimumnya bisa mencapai $1,3, dengan nilai perdagangan rata-rata yang diharapkan sebesar $0,8.