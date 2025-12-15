Prospek Ethereum 2026: Upgrade Fusaka dan Tinjauan SEC terhadap ETHB Membuka Jalan untuk Potensi ATH Baru

Ethereum memasuki tahun 2026 dengan campuran katalis struktural yang kuat dan beberapa ketidakpastian kebijakan yang dapat membentuk lintasannya selama dua belas bulan ke depan. Arus masuk modal ke produk investasi ETH telah meningkat, tokenisasi aset dunia nyata terus berkembang, dan jaringan bersiap untuk Fusaka. Pada saat yang sama, SEC meningkatkan pengawasan terhadap ETF berbasis staking, memperkenalkan risiko headline bagi pemegang institusional dan staker.

Arus Institusional Meningkat saat Investor Menunggu Persetujuan ETHB

Minggu ini, ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $250M, menandakan minat institusional yang diperbarui. Tren ini mengikuti rotasi yang lebih luas ke aset digital likuiditas tinggi karena investor memposisikan diri untuk potensi penurunan suku bunga dan pasar tokenisasi yang berkembang.

Sumber: coinglass

Namun, ketidakpastian tetap ada seputar struktur ETF berbasis staking, terutama proposal BlackRock yang tertunda. SEC diharuskan mengeluarkan keputusan tentang produk berbasis staking BlackRock pada 28 Desember, dan hasilnya akan menetapkan ekspektasi untuk semua produk sekuritas terkait staking di masa depan.

Baru-baru ini, BlackRock mengajukan pernyataan pendaftaran S-1 untuk ETHB, ETF trust Ethereum yang di-staking.

ETHB berbeda dari produk spot perusahaan (ETHA) dalam satu cara utama:

ETHA melacak harga Ethereum



ETHB melacak Ethereum plus imbalan yang dihasilkan dari staking



Jika disetujui, ETHB dapat menyalurkan permintaan staking tahunan sebesar $5B+ dari manajer kekayaan, RIA, dan alokator pensiun yang tidak dapat mengakses staking secara langsung. Hasil staking institusional tidak lagi memerlukan pengaturan kustodi khusus, menyederhanakan kepatuhan dan membuka aliran baru permintaan pasif.

Fusaka dan Prospek Penskalaan Ethereum 2026

Di luar siklus regulasi, peta jalan teknis Ethereum tetap menjadi pendorong utama nilai jangka panjang.

Peningkatan Fusaka—tonggak utama berikutnya setelah Dencun—dirancang untuk:

memperluas throughput



mengurangi biaya transaksi rollup



memperkuat arsitektur modular Ethereum



meningkatkan keandalan finalitas



Fusaka tidak berusaha menyelesaikan semuanya sekaligus. Sebaliknya, ini memperluas pergeseran multi-tahun Ethereum menuju ekosistem berpusat rollup, di mana jaringan Layer 2 menangani eksekusi dan Ethereum berfungsi sebagai lapisan penyelesaian dan ketersediaan data.

Dalam praktiknya, ini mendukung migrasi berkelanjutan pengembang perusahaan dan fintech yang membutuhkan biaya yang dapat diprediksi dan kapasitas transaksi tinggi.

Kesimpulan

Prospek Ethereum 2026 menyatukan potensi persetujuan ETHB, ETF berbasis staking dengan potensi permintaan multi-miliar dolar, dan kemajuan penskalaan melalui Fusaka. Angin pendorong utama berasal dari permintaan institusional dan peran Ethereum yang berkembang dalam infrastruktur tokenisasi global. Jika ETHB mendapatkan persetujuan dan Fusaka berkembang sesuai jadwal, Ethereum dapat memasuki tahun 2026 dengan jalur yang jelas menuju rekor tertinggi baru.

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.