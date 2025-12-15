Bitcoin bertahan di $90K selama 18 hari – Bisakah INI akhirnya memicu terobosan?

Bitcoin bertahan di kisaran $90.000 selama 18 hari berturut-turut, menandai salah satu konsolidasi rentang ketat terpanjang tahun ini.

Pergerakan harga ini menunjukkan kurangnya momentum yang menentukan dari pembeli maupun penjual. Analisis AMBCrypto terbaru menunjukkan bahwa Bitcoin tetap berada pada level penting, yang bisa segera mendorong pergerakan yang lebih menentukan.

Akankah dukungan ini bertahan?

Bitcoin [BTC] Realized Cap Impulse, indikator on-chain yang digunakan untuk menilai momentum kapitalisasi terealisasi Bitcoin, memasuki zona dukungan yang secara historis penting,

Zona ini telah memainkan peran penting dalam menentukan penarikan harga pada beberapa kesempatan. Secara historis, permintaan telah kembali pada level ini, memberikan katalis yang diperlukan untuk momentum kenaikan yang diperbarui.

Kegagalan untuk mempertahankan dukungan ini dapat memicu tekanan jual yang meningkat, karena kehancuran modal menyebar ke seluruh pasar sekali lagi.

Sumber: Alphractal

Penurunan di bawah level ini akan mengekspos dua zona dukungan utama di mana harga bisa bergerak selanjutnya jika level saat ini tertembus.

Zona-zona ini termasuk Active Investors Mean di sekitar $88.000 dan True Market Mean sekitar $81.400. Pergerakan berkelanjutan di bawah kedua level tersebut bisa mendorong Bitcoin serendah $56.400, dukungan utama terakhir.

Pergerakan seperti itu juga akan menandai awal dari pasar bearish yang lebih luas.

Pola fraktal derivatif muncul

Tren Open Interest Bitcoin menambahkan lapisan lain pada setup ini.

Data On-chain Mind menunjukkan bahwa ekspansi Open Interest antara 40% dan 60% secara historis bertepatan dengan puncak lokal. Sebaliknya, penurunan antara 15% dan 20% berulang kali menandai titik terendah lokal selama tiga tahun terakhir.

Pada saat penulisan, Open Interest Bitcoin telah turun sekitar 15%.

Penarikan tersebut selaras dengan pola titik terendah sebelumnya dan meningkatkan kemungkinan bahwa dukungan Realized Cap Impulse bertahan.

Sumber: Onchain Mind

Posisi derivatif terus mendukung kenaikan, meskipun tanpa keyakinan yang agresif.

Funding Rates tetap positif di atas 0,0044%, menunjukkan trader long membayar shorts untuk mempertahankan posisi. Pada saat yang sama, Rasio Long/Short melayang sedikit di atas 1,02, menunjukkan dominasi long yang moderat.

Bersama-sama, metrik tersebut menunjukkan sentimen bullish yang hati-hati daripada posisi yang euforia.

Trading dalam rentang ketat

Data likuidasi menunjukkan Bitcoin diperdagangkan di antara dua kluster likuiditas padat.

Likuiditas di atas meluas ke arah $92.000, membentuk zona resistensi yang jelas. Di bawah, konsentrasi di sekitar $88.000 terus menarik tawaran dan membatasi penurunan lebih lanjut.

Jika Bitcoin bergerak lebih tinggi, harga kemungkinan akan menghadapi resistensi dari kluster likuiditas di atas. Hanya momentum yang kuat yang akan mengkonfirmasi kelanjutan bullish.

Sumber: CoinGlass

Pergerakan ke bawah bisa tetap positif bersih jika tekanan jual tetap terbatas, karena kluster likuiditas yang lebih rendah diharapkan bertindak sebagai batu loncatan untuk pemulihan.

Untuk saat ini, momentum tetap sedikit positif, menunjukkan Bitcoin bisa mencoba memantul ke arah ujung atas rentang.

Pemikiran Akhir

Konsolidasi berkepanjangan Bitcoin mencerminkan pasar yang menunggu konfirmasi daripada keyakinan.

Sementara level dukungan terus menarik permintaan, momentum tetap rapuh dan sangat sensitif terhadap pergeseran sentimen.