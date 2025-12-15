Tanggal Kritis Ditetapkan untuk Bitcoin – Peringatan Gempa Pasar Opsi

Menjelang akhir tahun, periode kedaluwarsa yang signifikan sedang berlangsung di pasar derivatif Bitcoin. Menurut para analis, kedaluwarsa opsi Bitcoin senilai sekitar $23,8 miliar pada 26 Desember dapat memicu proses "likuidasi terkonsentrasi dan penetapan ulang harga risiko" di pasar.

Analis data on-chain Murphy mencatat bahwa opsi yang kedaluwarsa pada 26 Desember mencakup kontrak triwulanan dan tahunan, serta berbagai produk terstruktur. Menurut Murphy, ini akan menyebabkan penutupan massal dan penyeimbangan ulang posisi risiko di pasar derivatif Bitcoin pada akhir tahun.

Analis tersebut menyatakan bahwa harga mungkin tetap terbatas secara struktural hingga tanggal kedaluwarsa, tetapi ketidakpastian akan meningkat secara signifikan setelahnya.

Data opsi menunjukkan akumulasi tinggi posisi terbuka pada dua level terdekat dengan harga spot Bitcoin saat ini. Sesuai dengan itu, terdapat 14.674 BTC posisi terbuka dalam opsi put dengan harga strike $85.000 dan 18.116 BTC posisi terbuka dalam opsi call dengan harga strike $100.000. Diyakini bahwa posisi dengan besaran seperti ini tidak dipegang oleh investor individu, melainkan oleh akun lindung nilai ETF, perusahaan perbendaharaan Bitcoin, kantor keluarga besar, dan investor institusional yang memegang BTC spot jangka panjang.

Opsi put pada level $85.000 menunjukkan permintaan kuat untuk lindung nilai terhadap risiko penurunan. Sebaliknya, volume opsi call yang tinggi pada level $100.000, meskipun tampak bullish, tidak secara langsung menandakan pasar bull, menurut para analis. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa modal jangka panjang mengorbankan potensi pengembalian di atas level ini, lebih memilih arus kas yang lebih dapat diprediksi dan risiko yang dapat dikelola.

Sementara opsi put memberikan lindung nilai ke bawah, posisi call level tinggi mempersempit rentang harga potensial untuk Bitcoin. Menurut analisis, koridor opsi ini, yang terbentuk antara $85.000 dan $100.000, akan memiliki dampak struktural pada harga Bitcoin hingga 26 Desember. Struktur ini ditentukan oleh resistensi implisit di bagian atas, dukungan pasif di bagian bawah, dan pergerakan harga yang fluktuatif di tengah.

*Ini bukan nasihat investasi.

Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain!