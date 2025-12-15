Aktivitas Whale Mengkonfirmasi Preferensi yang Semakin Meningkat untuk ETH Dibandingkan dengan Bitcoin

Wawasan Utama

Berita Ethereum: Data Lookonchain mengungkapkan whale membuang Bitcoin untuk ETH.

Cadangan pertukaran Ethereum memperpanjang penurunan menjadi 3,108 juta meskipun ada kekhawatiran kapitulasi.

Metrik stablecoin mengungkapkan bahwa Ethereum memiliki pertumbuhan stablecoin tertinggi di antara semua blockchain dalam 3 tahun terakhir.

Dalam berita Ethereum terbaru, data menunjukkan bahwa whale mungkin sedang membangun preferensi untuk ETH dibandingkan Bitcoin.

Aktivitas whale yang diamati di Lookonchain mengungkapkan bahwa satu whale menukar 502,8 BTC dengan 14.500 ETH. Whale yang sama dilaporkan menukar 1.969 BTC dengan 58.149 ETH.

Sumber: Lookonchain

Meningkatnya permintaan ETH dibandingkan BTC di kalangan whale sejalan dengan meningkatnya dominasi Ethereum. Sementara itu, dominasi Bitcoin terus-menerus berjuang untuk kembali di atas 60%.

Masih tentang aktivitas whale, data buku pesanan besar mengungkapkan bahwa whale telah membeli ETH di Coinbase dan OKX selama akhir pekan. Whale melakukan pembelian spot bersih senilai sekitar $17 juta dalam 3 minggu terakhir.

Whale juga mengeksekusi lebih dari $3,3 miliar di futures OKX dan Binance. Taruhan besar seperti itu menyoroti kepercayaan bullish yang berkembang dalam pergerakan harga ETH.

Sentimen bullish di kalangan whale mencerminkan reli yang dicapai cryptocurrency tersebut di awal minggu. Harganya naik sekitar 13% pada paruh pertama minggu, sebelum mundur dan melepaskan sebagian besar keuntungan tersebut.

Berita Ethereum: Harga Bisa Menuju Di Atas $3.500 Seiring Penurunan Cadangan Pertukaran

Kenaikan harga ETH versus BTC dari titik terendah November menyoroti preferensi yang berkembang untuk koin asli Ethereum.

Harga ETH diperdagangkan pada $3.075 saat berita ini ditulis, yang lebih dari 16% dari level terendahnya di November.

Sebaliknya, harga Bitcoin naik sedikit di atas 9% dari titik terendah November pada harga saat berita ini ditulis. Kenaikan harga ETH yang lebih nyata mencerminkan penurunan berkelanjutan dalam cadangan pertukarannya.

Sekitar 248.711 ETH keluar dari pertukaran antara 9 Desember dan 14 Desember. Itu setara dengan lebih dari $766 juta ETH pada harga saat ini.

Cadangan pertukaran Ethereum/ sumber: CryptoQuant

Menurunnya cadangan pertukaran berarti investor memindahkan koin mereka ke dompet pribadi secara agresif. Langkah yang biasanya terkait dengan akumulasi jangka panjang.

Menurunnya cadangan pertukaran ETH dikombinasikan dengan bias bullish dari whale, menunjukkan bahwa harga ETH mungkin menuju ke arah supply squeeze.

Cryptocurrency ini mencapai puncak $3.477 berkat upaya bullish pada paruh pertama minggu lalu.

Permintaan berkelanjutan dan arus keluar dari pertukaran dapat membuatnya reli kembali di atas $3.500 jika kondisi makro memungkinkan.

Namun, kinerja bearish pada paruh kedua minggu ini bisa menjadi sinyal FUD yang dipicu oleh keputusan suku bunga BOJ yang akan datang.

Ethereum Masih Raja Stablecoin, Bagaimana Perkembangannya Selama Bertahun-tahun

Pasar stablecoin telah tumbuh pesat pada 2025, mempertahankan tren yang berlaku sejak bull run 2021.

Perkembangan regulasi tahun ini juga menempatkan stablecoin dalam sasaran adopsi massal.

Ethereum mungkin berada dalam posisi untuk memanfaatkan pertumbuhan kuat dari pasar stablecoin berkat posisi dominannya.

Jumlah stablecoin-nya sekitar $97,9 juta pada 14 Desember 2021. Angka tersebut sejak itu melonjak menjadi lebih dari $171,8 miliar pada saat pengamatan.

Metrik Stabelcoin: Sumber: rwa.xyz

Jaringan Ethereum mempertahankan keunggulan solid di depan kompetitornya. Tron berada di posisi kedua dengan sekitar $80,4 miliar stablecoin dalam ekosistemnya, sementara Solana berada di posisi ketiga dengan $15,3 miliar.

Jumlah stablecoin Ethereum tumbuh lebih dari $54 miliar sejak awal 2025. Ini berarti jaringan tersebut berada dalam posisi unik untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan saat dunia memasuki fase adopsi stablecoin yang agresif.