Analisis Harga Bitcoin: Pergerakan Besar BTC Berikutnya Sedang Terbentuk

Bitcoin tetap terjebak dalam rentang yang semakin ketat tepat di atas level $80K. Meskipun baru-baru ini mengalami kenaikan dari level di bawah $85K, nada pasar secara keseluruhan masih cenderung berhati-hati. Belum ada terobosan yang berarti, dan sentimen belum bergeser menjadi bullish.

Analisis Teknikal BTC

Oleh Shayan

Grafik Harian

Pada kerangka waktu harian, harga masih terjebak di dalam saluran menurun yang lebih luas yang telah aktif selama beberapa bulan terakhir. BTC baru-baru ini naik dari zona dukungan $81K dan sejak itu mencetak serangkaian level terendah yang lebih tinggi. Namun, setiap dorongan telah dibatasi sekitar $95K, tepat di bawah batas atas saluran dan blok pesanan bearish utama.

Aset ini sekarang diperdagangkan di bawah MA 100-hari dan 200-hari, yang melengkung ke bawah sekitar $107K. Ini adalah tanda jelas bahwa pembeli masih melawan tren makro. Kecuali terjadi penutupan harian yang kuat di atas $96K, strukturnya tetap bearish hingga netral.

Grafik 4 Jam

Memperbesar grafik 4H, BTC membentuk segitiga naik yang jelas antara $80K dan $95K. Struktur semacam ini sering kali terselesaikan ke atas, tetapi hanya jika volume dan momentum mendukung terobosan. Saat ini, upaya terobosan di dekat $94K terus ditolak.

Ada tekanan yang semakin ketat antara dukungan garis tren dan resistensi horizontal, dan harga mendekati puncaknya. Jadi terobosan atau penurunan kemungkinan akan terjadi dalam beberapa sesi berikutnya.

Pembeli ingin melihat terobosan bersih di atas $95K dengan volume untuk menargetkan zona $100K. Penjual, di sisi lain, akan mencari penembusan di bawah garis tren naik, dengan tujuan pengujian ulang $85K atau bahkan area kritis $80K.

Analisis On-Chain

Cadangan Pertukaran Bitcoin

Data cadangan pertukaran menggambarkan gambaran yang lebih menarik. Cadangan BTC di bursa terus turun tajam, kini mencapai titik terendah multi-tahun sekitar 2,75 juta BTC. Ini biasanya menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang tidak tertarik untuk menjual, dan pasokan semakin menipis.

Namun, ini belum diterjemahkan menjadi kekuatan harga. Perbedaan antara cadangan yang menurun dan pergerakan harga yang menyamping menunjukkan satu hal: permintaan masih tidak cukup kuat untuk mendorong harga lebih tinggi, meskipun pasokan bursa rendah.

Ini bisa jadi karena arus institusional dan minat ritel tetap lemah pada level saat ini, atau karena modal sedang menunggu di pinggir lapangan menunggu kejelasan makro. Sampai permintaan spot mulai meningkat, cadangan yang menurun saja tidak akan cukup untuk memicu reli yang berkelanjutan.