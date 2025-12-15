Krisis validator Solana dijelaskan – 800 node tersisa, $17 juta untuk satu

FUD pasar tidak mengampuni dinamika on-chain L1.

Solana [SOL] bukan pengecualian. Secara teknis, SOL adalah aset berkapitalisasi tinggi dengan kinerja terburuk kuartal ini, turun 37%. Bahkan, ini menandai penurunan kuartalan terbesar SOL sejak Q2 2022, membuat FOMO tetap berada di pinggir lapangan.

Di sisi HODLer, risiko kapitulasi jelas meningkat. Kerugian bersih yang terealisasi melonjak, dan STH NUPL (> 155 hari) berada jauh di zona merah, menunjukkan kapitulasi klasik karena SOL telah turun 50% dari puncaknya $250.

Sumber: TradingView (SOL/USDT)

Namun, kesabaran juga semakin menipis di kalangan pemegang jangka panjang.

Metrik on-chain menunjukkan LTH NUPL Solana kembali ke level April yang memicu penurunan SOL sebesar 30%. Meski begitu, di pasar yang menghindari risiko saat ini, koreksi ini mungkin hanya guncangan klasik, menyingkirkan tangan-tangan lemah.

Tapi kali ini terasa berbeda.

Struktur pasar bearish mulai merembes ke fundamental jaringan. Jika tren ini berlanjut, SOL bisa menghadapi ancaman terbesarnya, menguji level dukungannya dan ketahanan ekosistemnya.

Ketika impas membutuhkan biaya $17 juta

SOL telah melipatgandakan upayanya untuk masuk ke arus utama demi menjaga kepercayaan dirinya.

Antara peluncuran ETF, upgrade Firedancer yang sudah aktif, adopsi institusional yang berkembang dengan lebih banyak aset yang ditokenisasi on-chain, dan ambisi multi-blockchain, tidak mengherankan JPMorgan sangat antusias dengan SOL.

Tapi pasar tidak bereaksi dengan cara yang sama. Analis mengerutkan dahi melihat kesehatan jaringan Solana karena jumlah validator anjlok, turun 68% hanya dalam dua tahun, menyisakan sekitar 800 node saja.

Sumber: X

Sederhananya, staking Solana berada di bawah tekanan serius.

Alasannya? Teknikal yang lemah. SOL terjebak dalam lingkaran umpan balik, gagal di level-level kunci, membunuh FOMO, dan berakhir sebagai salah satu aset berkinerja terburuk kuartal ini. Itu berarti biaya staking sedang diuji dengan keras.

Untuk konteksnya, jumlah SOL yang dibutuhkan validator hanya untuk impas telah meningkat tiga kali lipat, membutuhkan biaya sekitar $17 juta per blok. Akibatnya, validator merasakan tekanan, membuat keamanan jaringan terancam.

Dalam situasi ini, unstaking mulai masuk akal. Itulah mengapa penurunan Solana bukan sekadar "reset yang sehat." Sebaliknya, keluarnya validator menantang cerita adopsi, memunculkan pertanyaan tentang ketahanan jaringan.

Pemikiran Akhir

Jumlah validator Solana telah turun 68% dalam dua tahun, menyisakan hanya 800 node aktif dan membuat keamanan jaringan berada di bawah tekanan.

SOL yang diperlukan untuk impas telah meningkat tiga kali lipat, dengan biaya operasi node mencapai $17 juta per blok, membuat unstaking semakin logis.