Paus BTC Melakukan Cross-Chain 317 BTC menjadi 9.105 ETH melalui THORChain, Menyusul 2.289 BTC yang Ditukar dengan 67.253 ETH Sejak 25 Nov

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 09:05
COINOTAG News, mengutip analis data on-chain Yu Jin, mencatat pergerakan whale/institusional yang signifikan hari ini: pertukaran cross-chain sebanyak 317 BTC menjadi 9.105 ETH melalui THORChain, dengan nilai sekitar $28,15 juta. Tindakan ini menyoroti fragmentasi berkelanjutan likuiditas di berbagai rantai dan peran penting jembatan terdesentralisasi dalam penempatan modal dan manajemen risiko.

Sejak 25 November, entitas yang sama telah menyelesaikan pertukaran cross-chain kumulatif sebesar 2.289 BTC menjadi 67.253 ETH, sekitar $204 juta, dengan biaya masuk rata-rata mendekati $3.036 per ETH. Pola ini menandakan akumulasi strategis di berbagai aset digital daripada perdagangan sementara, menunjukkan sikap yang diperhitungkan pada koridor ETH-BTC dan likuiditas gateway melalui THORChain.

