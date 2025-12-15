BursaDEX+
Paus Ethereum Melanjutkan Akumulasi setelah $119M ETH Ditarik Dari Binance Setelah Meminjam $85M USDT di Aave

Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 09:08
Menurut pemantauan LookIntoChain, COINOTAG News mencatat bahwa yang sebelumnya dijuluki 'Paus Yang Pernah Melakukan Short 66.000 ETH' telah melanjutkan akumulasi ETH, menandakan potensi pergeseran dalam posisi pemegang besar. Perkembangan ini menggarisbawahi minat berkelanjutan di antara mega-pemegang ETH meskipun ada faktor makro yang beragam, dengan indikator on-chain menunjukkan akumulasi yang disengaja daripada transfer yang tidak teratur.

Selama delapan jam terakhir, aktor tersebut meminjam sekitar 85 juta USDT dari Aave dan memindahkan dana ke Binance, sebelum menarik 38.576 ETH—sekitar $119,3 juta—dari bursa tersebut. Urutan on-chain—jalur kredit, migrasi tempat, dan penarikan ETH yang besar—menggambarkan repositioning likuiditas strategis daripada taruhan pasar yang luas, menawarkan pembacaan terkalibrasi tentang dinamika pasokan jangka pendek.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/ethereum-whale-resumes-accumulation-as-119m-eth-withdrawn-from-binance-after-85m-usdt-borrow-on-aave

