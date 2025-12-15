BursaDEX+
Harga Bitcoin mengoreksi kenaikan dan diperdagangkan di bawah zona support $90.000. BTC sekarang naik dan mungkin kesulitan untuk melampaui zona $90.500. Bitcoin memulai penurunan

Harga Bitcoin Menghadapi Tekanan yang Meningkat—Apakah Momentum Berbalik Melawan Bulls?

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2025/12/15 10:46
Harga Bitcoin mengoreksi keuntungan dan diperdagangkan di bawah zona dukungan $90.000. BTC sekarang naik dan mungkin kesulitan untuk melewati zona $90.500.

  • Bitcoin memulai koreksi penurunan dari zona $92.500.
  • Harga diperdagangkan di bawah $90.000 dan Simple moving average 100 jam.
  • Ada garis tren bearish yang terbentuk dengan resistensi di $90.650 pada grafik per jam pasangan BTC/USD (data feed dari Kraken).
  • Pasangan ini mungkin terus bergerak naik jika menetap di atas zona $90.500.

Harga Bitcoin Bertujuan Kenaikan Baru

Harga Bitcoin gagal mendapatkan kekuatan untuk bergerak di atas level $92.000 dan $92.500. BTC memulai koreksi penurunan dan diperdagangkan di bawah dukungan $90.500.

Harga bahkan melonjak di bawah dukungan $88.000. Namun, para bull aktif di dekat zona $87.500. Titik terendah terbentuk di $87.582 dan harga bergerak lebih tinggi. Ada penembusan di atas level retracement Fib 23,6% dari pergerakan turun dari swing tinggi $93.561 ke rendah $87.582.

Bitcoin sekarang diperdagangkan di bawah $90.000 dan Simple moving average 100 jam. Jika para bull tetap beraksi, harga bisa mencoba kenaikan lain. Resistensi langsung berada di dekat level $90.000. Resistensi kunci pertama berada di dekat level $90.500. Ada juga garis tren bearish yang terbentuk dengan resistensi di $90.650 pada grafik per jam pasangan BTC/USD.

Resistensi berikutnya bisa $92.000. Penutupan di atas resistensi $92.000 mungkin mengirim harga lebih tinggi lagi. Dalam kasus tersebut, harga bisa naik dan menguji resistensi $92.500. Keuntungan lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju level $93.200. Hambatan berikutnya bagi para bull bisa $94.000 dan $94.500.

Penurunan Lain Pada BTC?

Jika Bitcoin gagal naik di atas zona resistensi $90.500, itu bisa memulai penurunan lain. Dukungan langsung berada di dekat level $88.550. Dukungan utama pertama berada di dekat level $88.000.

Dukungan berikutnya sekarang berada di dekat zona $87.500. Kerugian lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju dukungan $86.500 dalam jangka pendek. Dukungan utama berada di $85.000, di bawahnya BTC mungkin berakselerasi lebih rendah dalam jangka pendek.

Indikator teknis:

MACD per jam – MACD sekarang mendapatkan kecepatan di zona bullish.

RSI per jam (Relative Strength Index) – RSI untuk BTC/USD sekarang di atas level 50.

Level Dukungan Utama – $88.550, diikuti oleh $88.000.

Level Resistensi Utama – $90.000 dan $90.500.

