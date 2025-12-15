Cathie Wood Melihat Bitcoin sebagai Fondasi Moneter Global

Poin Kunci: Wawasan Cathie Wood tentang cryptocurrency dan peran mereka dalam ekosistem keuangan.

Bitcoin, Ethereum, dan Solana memiliki peran yang berbeda.

Potensi adopsi institusional Bitcoin melalui ETF yang diperhatikan oleh pasar.

Cathie Wood, CEO ARK Invest, baru-baru ini membahas pilihan cryptocurrency utamanya—Bitcoin, Ethereum, dan Solana—menyoroti peran strategis mereka dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.

Wawasan Wood menekankan minat institusional dan potensi pergeseran pasar, terutama jika lembaga keuangan besar memperkenalkan ETF Bitcoin, yang mempengaruhi tren dan valuasi cryptocurrency.

Data Pasar BTC Saat Ini dan Analisis Ahli

Fokus pasar tetap pada adopsi institusional melalui ETF Bitcoin, yang melibatkan lembaga keuangan besar seperti Morgan Stanley dan Bank of America. Keputusan tentang hal ini dapat secara signifikan mempengaruhi trajektori pasar. Pernyataan penting datang dari ARK Invest, yang menyarankan Bitcoin berfungsi sebagai "emas digital", dengan peran Ethereum yang ditekankan dalam DeFi. KOL Crypto menggaungkan sentimen ini, mengidentifikasi Bitcoin sebagai "sistem moneter global."

Tahukah Anda? Selama crash cryptocurrency, likuiditas Bitcoin sering membuatnya menjadi yang pertama dijual, berdampak lebih signifikan pada harga cryptocurrency lainnya.

Berdasarkan pembaruan terbaru, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $89.520,77 dengan kapitalisasi pasar 1.787.036.464.886,00 dan dominasi 58,58%. Volume perdagangannya telah menurun sebesar 28,39%, dan harganya 6,88% lebih rendah selama 30 hari, menurut CoinMarketCap.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 04:12 UTC pada 15 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Analisis Coincu menyoroti potensi Bitcoin untuk berfungsi sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi. Namun, dominasi Ethereum dalam DeFi mungkin bergeser dengan solusi Layer 2 yang meningkatkan skalabilitas.