Ether.fi memperkenalkan program cashback ETHmas 10%

Ether.fi pada hari Jumat mengumumkan program cashback Ethereum yang disebut promosi 10 Hari ETHmas, di mana pengguna dapat memperoleh cashback hingga 4% dalam ETH. Perusahaan juga akan menawarkan cashback 10% dalam ETH ketika pengguna mengundang teman mereka dan berbelanja dengan kartu Tunai Ether.fi mereka, hadiah akan tersedia untuk kedua belah pihak.

Protokol staking terdesentralisasi tersebut mengungkapkan bahwa program cashback akan memiliki penawaran waktu terbatas dari 12 Desember, 12:00 AM UTC – 21 Desember, 11:59. Ether.fi juga mengakui bahwa semua cashback yang diperoleh selama kampanye akan dihitung dalam wETH.

ETHmas menawarkan batas perujuk $5.000 dan batas kampanye $200.000

Hadiah akan didistribusikan pada atau sebelum 31 Januari 2026. Protokol staking ETH akan mendistribusikan hadiah cashback 10% dikurangi cashback 3% yang diberikan secara instan pada saat pembelian, dan cashback 1% rujukan pada bonus pengeluaran anggota yang dirujuk yang diberikan secara instan pada saat pembelian.

Kampanye ini akan menawarkan hingga $200.000 dalam hadiah setara dengan cashback wETH yang dibagikan di antara semua peserta yang memenuhi syarat. Ether.fi mengatakan mungkin akan mengurangi atau menghentikan akumulasi Hadiah ETHmas di masa depan setelah batas tercapai, bahkan dalam periode kampanye.

Perusahaan aset digital tersebut mengatakan total Hadiah ETHmas dari semua rujukan yang digabungkan dibatasi pada $5.000 dalam hadiah cashback. Pengguna akan mendapatkan cashback 10% pada setiap Pembelian Kualifikasi Desember yang memenuhi syarat dari rujukan, hingga batas per pengguna regional. Pengguna yang diundang juga akan mendapatkan cashback 10% pada Pembelian Kualifikasi Desember mereka sendiri yang memenuhi syarat, hingga batas pengeluaran sendiri regional mereka.

Hadiah ETHmas tunduk pada batas regional per pengguna.

Menurut pengumuman tersebut, kampanye ini juga memiliki pembatasan, termasuk akses terbatas ke beberapa yurisdiksi. Ether.fi mengatakan bahwa wilayah yang tidak terdaftar atau ditandai N/A berarti promosi mungkin tidak tersedia di wilayah tersebut. Perusahaan juga mengatakan berhak untuk memodifikasi atau membatalkan Penawaran kapan saja.

Etherfi membatasi Hadiah ETHmas menjadi satu per pengguna terverifikasi

Kampanye akan dibatasi satu per pengguna terverifikasi pada platform aset digital. Ether.fi mengatakan program cashback mungkin mencakup persyaratan stake minimum agar pengguna memenuhi syarat untuk menerima cashback. Perusahaan juga mengharuskan persyaratan stake yang terkait dengan penawaran dipenuhi dalam waktu 30 hari sejak tanggal awal penawaran.

Ether.fi menegaskan bahwa hadiah cashback tidak dapat ditransfer, dilelang, diperdagangkan, disalin, ditransfer, dipertukarkan, dimodifikasi, atau dijual. Program cashback juga tidak akan diterapkan secara retroaktif. Perusahaan memperingatkan bahwa syarat dan ketentuan program dapat berubah kapan saja tanpa pemberitahuan.

Pengguna juga diingatkan bahwa mereka bertanggung jawab untuk membayar pajak yang berlaku terkait dengan penggunaan penawaran cashback. Perusahaan mengatakan tidak memiliki kewajiban untuk pembayaran pajak apa pun sehubungan dengan distribusi atau penggunaan penawaran cashback.

Ether.fi memperingatkan bahwa pelanggan mungkin didiskualifikasi atau tidak berhak menerima hadiah cashback jika mereka ditemukan menggunakan VPN, perangkat bersama, kredensial identifikasi bersama, atau terlibat dalam perilaku terlarang lainnya. Perusahaan mengatakan memiliki hak untuk menunda, menahan, membalikkan, atau mengklaim kembali hadiah apa pun yang diperoleh yang melanggar ketentuannya.