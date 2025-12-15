BursaDEX+
Saylor menggoda pembelian BTC baru dengan "Kembali ke Lebih Banyak Titik Oranye" saat BTC melayang di dekat $90K; Strategy memegang ~660.624 BTC setelah penambahan 12 Des. Postingan Saylor Mengisyaratkan Baru

Saylor Memberi Isyarat Pembelian Bitcoin Baru saat Harganya Berada di Bawah $90K

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2025/12/15 14:19
Bitcoin
BTC$96,892.26+1.86%
Moonveil
MORE$0.002438-1.73%
NEAR
NEAR$1.807-0.93%

Michael Saylor memberi sinyal bahwa dia mungkin kembali ke pasar untuk membeli lebih banyak Bitcoin, dengan memposting "Back to More Orange Dots" di X bersama dengan grafik portofolio pada 14 Desember. Godaan yang sudah sering dilakukan ini biasanya mendahului pembelian oleh perusahaannya, Strategy (MicroStrategy).

Petunjuk ini muncul beberapa hari setelah Strategy mengungkapkan pembelian terbesarnya sejak akhir Juli: 10.624 BTC (sekitar $963 juta) pada 12 Desember, dengan harga rata-rata $90.615.

Pembelian tersebut meningkatkan simpanan perusahaan menjadi ~660.000+ BTC, menjadikannya pemegang korporasi aset tersebut terbesar di dunia. Pelacak publik menempatkan nilai nosional kekayaan tersebut dalam kisaran $50 miliar tinggi pada harga terkini.

Top-20 Bitcoin holders | Source: bitcointreasuries.net

20 Pemegang Bitcoin Teratas | Sumber: bitcointreasuries.net

Latar belakang pasar kripto: apa yang mendorong pergerakan

Harga spot (hari ini): Bitcoin telah berosilasi antara $89,5 ribu dan $90 ribu dalam sesi-sesi terakhir, setelah penurunan di bawah $90 ribu pada akhir minggu lalu. Baca prediksi harga Bitcoin kami untuk mempelajari lebih lanjut.

Kinerja 7 hari: Menurut data CoinMarketCap tanggal 15 Desember, BTC turun sekitar ~3% minggu ke minggu (sekitar $92,7 ribu → $89,6 ribu) di tengah sentimen risiko yang bergejolak. ￼

Mengapa ada tekanan? November–Desember melihat gelombang arus keluar spot-ETF, termasuk penarikan rekor $523 juta dalam satu hari dari dana BlackRock. Hal ini juga dipengaruhi oleh kegelisahan makro, seperti langkah bank sentral dan ekspektasi suku bunga, yang menggoyang aset berisiko. Penembusan BTC di bawah $90 ribu pada 18 November menggarisbawahi nada yang rapuh. ￼

Apa pendapat analis tentang harga Bitcoin

Perkiraan tetap terbagi. JPMorgan telah mengajukan skenario mulai dari "lantai" stabilisasi hingga potensi mengejar dinamika pasar emas pada 2026, yang mengimplikasikan kenaikan substansial jika kondisi selaras. Pandangan bank tersebut dirangkum di berbagai media utama bulan ini.

Mengapa godaan Saylor penting

Pembelian Strategy sering bertindak sebagai peristiwa sinyal untuk adopsi treasury korporasi dan sebagai guncangan permintaan tambahan di pasar yang lebih tipis. Jika pesan hari Minggu mengisyaratkan alokasi lain, ini akan memperpanjang rangkaian akumulasi Desember yang sudah menambahkan koin lima digit ke neraca Strategy.

Postingan Saylor Memberi Petunjuk tentang Pembelian Bitcoin Baru saat Harga Melayang di Bawah $90K pertama kali muncul di Coinspeaker.

