Cathie Wood: "Kami Menjual Beberapa $TSLA Mendekati Harga Tertinggi dan Membeli #Crypto"

Cathie Wood, CEO ARK Invest, mengungkapkan bahwa perusahaannya menjual beberapa saham Tesla (TSLA) mendekati harga tertinggi baru-baru ini untuk beralih ke investasi cryptocurrency. Dalam wawancara atau pernyataan terbaru, Wood menyatakan, "Kami menjual beberapa $TSLA mendekati harga tertinggi dan membeli #crypto," menyoroti pergeseran strategis menuju aset digital di tengah dinamika pasar yang berkembang.

Penjualan Tesla ARK dan Peralihan ke Kripto

ARK Invest, yang dikenal dengan taruhan berani pada teknologi disruptif, telah lama menjadi pendukung Tesla, memegang jutaan saham TSLA. Namun, dengan saham Tesla melonjak mendekati rekor tertinggi sepanjang masa di tengah permintaan kendaraan listrik dan integrasi AI, tim Wood mengurangi posisi untuk mengalokasikan ulang modal. Langkah ini terjadi saat TSLA mencapai $350+ per saham, naik 50% sejak awal tahun, memungkinkan ARK mengamankan keuntungan.

Peralihan Wood ke kripto sejalan dengan tesis ARK tentang blockchain sebagai kekuatan transformatif. Perusahaan telah meningkatkan eksposur ke aset seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) melalui ETF dan kepemilikan langsung, bertaruh pada pertumbuhan mereka di lingkungan suku bunga rendah.

Alasan di Balik Strategi

Wood menjelaskan keputusan tersebut sebagai bagian dari penyeimbangan portofolio, menekankan potensi kripto untuk pengembalian eksponensial dibandingkan dengan saham teknologi yang sudah matang seperti Tesla. "Kripto mewakili frontier inovasi berikutnya," Wood sering mengatakan, menunjuk pada peran Bitcoin sebagai "emas digital" dan ekosistem kontrak pintar Ethereum. Pergeseran ini juga melindungi dari risiko spesifik Tesla, seperti persaingan dari produsen kendaraan listrik Tiongkok atau pengawasan regulasi.

Tindakan ARK mencerminkan tren yang lebih luas: investor institusional berotasi dari saham bernilai tinggi ke kripto yang dinilai rendah di tengah ekspektasi penurunan suku bunga. Bitcoin, yang diperdagangkan sekitar $60.000, telah melihat minat baru pasca-halving.

Reaksi Pasar dan Implikasi

Pengungkapan tersebut meningkatkan sentimen kripto, dengan BTC naik 2% setelah komentar Wood. Saham Tesla sedikit turun, tetapi analis melihatnya sebagai pengambilan keuntungan yang sehat. Pengaruh Wood—mengelola aset senilai $15 miliar—dapat menginspirasi langkah serupa, mempercepat adopsi kripto.

Kritikus mempertanyakan waktu, mencatat volatilitas kripto, tetapi rekam jejak Wood dengan Tesla (naik 1.000% sejak taruhan awal ARK) memberikan kredibilitas.

Prospek untuk ARK dan Kripto

Saat ARK melanjutkan dorongan kripto, harapkan lebih banyak alokasi ke token yang baru muncul atau DeFi. Bagi investor, ini menandakan kepercayaan pada kinerja jangka panjang aset digital. Tetap update tentang investasi kripto Cathie Wood dan strategi ARK Invest—pasar tetap bergejolak; diversifikasi dengan bijak.