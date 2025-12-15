BursaDEX+
Harga Bitcoin Akan Jatuh Di Bawah $70K karena Kenaikan Suku Bunga Jepang Mengancam

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2025/12/15 15:08
Jepang Menjadi Negara ke-11 yang Bergabung dalam Perlombaan Penambangan Bitcoin yang Didukung Negara

Bitcoin, yang sudah berjuang untuk mendapatkan kembali kekuatannya di sekitar $100K, menghadapi tekanan besar karena Bank of Japan (BOJ) bersiap untuk keputusan suku bunga penting.

Di masa lalu, setiap kali BOJ menaikkan suku bunganya, harga BTC turun sebesar 25%, dan dengan kenaikan lain yang diperkirakan, pakar kripto terkemuka memperingatkan BTC bisa turun ke arah $70.000, penurunan hampir 28%.

Inilah yang akan terjadi. 

Jepang Akan Menaikkan Suku Bunga Sebesar 25bps

Pada 19 Desember, Bank of Japan mengadakan pertemuan kebijakan penting dan secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Bahkan platform prediksi Polymarket saat ini menunjukkan peluang 98% kenaikan suku bunga pada 19 Desember.

Beberapa ahli percaya langkah tersebut bisa lebih kuat, dengan ekspektasi bahwa BOJ mungkin menaikkan suku bunga hingga 75 basis poin.

polymarket memprediksi bahwa BOJ akan menaikkan suku bunga

Meskipun tampaknya seperti keputusan lokal, Jepang memainkan peran utama dalam keuangan global. Negara ini memegang lebih dari $1,1 triliun dalam obligasi Perbendaharaan AS, menjadikannya pemegang asing terbesar. 

Ketika Jepang mengubah suku bunga, hal ini berdampak pada arus uang global, imbal hasil obligasi, dan aset berisiko seperti saham dan mata uang kripto.

Harga Bitcoin Akan Turun Ke $70K

Sejarah menunjukkan pola yang jelas. Setiap kali Jepang menaikkan suku bunga, Bitcoin jatuh segera setelahnya.

  • Pada Maret 2024, ketika kenaikan suku bunga terjadi, Bitcoin turun sekitar 23%
  • Demikian pula, pada Juli, ketika kenaikan suku bunga 2024 diumumkan, Bitcoin turun sekitar 26%
  • Dan tahun ini, pada Januari 2025, ketika kenaikan suku bunga terjadi, Bitcoin merosot sekitar 31%

Jika tren ini berulang, analis kripto top Merlijn The Trader memperingatkan bahwa Bitcoin bisa turun 20-30% lagi, mendorong harga di bawah $70.000 setelah 19 Desember.

Kenaikan Imbal Hasil Obligasi Jepang Menambah Bahan Bakar Api

Kali ini, tekanan pada pasar kripto tidak hanya dari kemungkinan kenaikan suku bunga, tetapi dari kenaikan imbal hasil obligasi Jepang, yang baru-baru ini mencapai 2,94%, tertinggi sejak 1998.

Selama bertahun-tahun, para pedagang meminjam yen Jepang yang murah untuk berinvestasi dalam aset dengan imbal hasil lebih tinggi seperti kripto. Sekarang, karena imbal hasil obligasi Jepang naik, strategi ini menjadi mahal. Pedagang menutup posisi, yang menyebabkan penjualan, likuidasi, dan penurunan pasar yang tiba-tiba.

Akibatnya, investor Jepang mungkin mulai memindahkan uang kembali ke negara asal. Beberapa model menunjukkan hingga $500 miliar bisa meninggalkan pasar global selama 18 bulan ke depan, mendorong biaya pinjaman AS lebih tinggi bahkan tanpa kenaikan suku bunga Fed.

Pasar Kripto Sudah Berjuang

Saat ini, Bitcoin diperdagangkan di sekitar $90.000, turun hampir 30% dari puncak terbarunya sekitar $126.000. Pasar kripto secara keseluruhan juga berjuang, dengan nilai pasar total turun dari $4,1 triliun menjadi sekitar $3,05 triliun.

Altcoin utama seperti XRP, Solana, dan Cardano semuanya turun 40% dari puncak Oktober mereka. Sementara beberapa memecoin bahkan mengalami penurunan 60% hingga 70%. 

