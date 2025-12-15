Harga Bitcoin (BTC): Penurunan Akhir Pekan Berlanjut saat Pasar Menunggu Data Ekonomi Penting

TLDR

Harga Bitcoin turun di bawah $90.000 pada 15 Desember, jatuh dari rekor tertinggi Oktober sebesar $126.000

MicroStrategy (sebelumnya Strategy) mempertahankan posisinya di indeks Nasdaq 100 setelah kekhawatiran bahwa perusahaan tersebut mungkin dikeluarkan

MSCI sedang meninjau proposal untuk mengecualikan perusahaan dengan kepemilikan kripto melebihi 50% dari aset, dengan keputusan yang akan diambil pada 15 Januari

Standard Chartered memangkas perkiraan harga Bitcoin akhir-2025 dari $200.000 menjadi $100.000

Para trader tetap waspada menjelang rilis data ekonomi AS yang penting dan keputusan suku bunga Bank of Japan

Bitcoin diperdagangkan sekitar $89.600 pada 15 Desember, menandai penurunan di bawah level $90.000 selama sesi perdagangan akhir pekan. Cryptocurrency terbesar di dunia ini telah jatuh dari rekor tertingginya sebesar $126.000 yang dicapai pada Oktober.

Harga Bitcoin (BTC)

Pergerakan harga ini terjadi saat volume perdagangan tetap tipis sekitar $89 miliar. Bitcoin menunjukkan penurunan sekitar 7,6% selama sebulan terakhir.

MicroStrategy, perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Strategy, berhasil mempertahankan posisinya di indeks Nasdaq 100. Bursa yang didominasi teknologi ini mengkonfirmasi keputusan tersebut satu tahun setelah perusahaan yang berfokus pada bitcoin bergabung dengan indeks acuan.

Inklusi tahun lalu diperkirakan akan membawa sekitar $2,1 miliar dalam pembelian bersih saham MicroStrategy, menurut analis Bernstein. Saham perusahaan telah turun 60% dari rekor tertingginya selama enam bulan terakhir.

Kekhawatiran Pengecualian Indeks

CEO MicroStrategy Michael Saylor dan chief executive perusahaan Phong Le menulis surat 12 halaman kepada MSCI. Surat tersebut membahas proposal yang akan melarang perusahaan yang kepemilikan kriptonya melebihi 50% dari total aset dari tolok ukur ekuitas global MSCI.

Para eksekutif memperingatkan tentang "konsekuensi yang sangat merugikan" jika MSCI mengadopsi proposal ini. Keputusan diharapkan pada 15 Januari.

JPMorgan memperkirakan bahwa proposal tersebut dapat memicu arus keluar hingga $8,8 miliar dari saham MicroStrategy jika penyedia indeks lain mengikuti langkah MSCI. Saylor dan Le berpendapat bahwa MSCI harus "tetap netral dan membiarkan pasar memutuskan" tentang perusahaan treasury aset digital.

Ether diperdagangkan mendekati $3.104, menunjukkan kekuatan relatif dibandingkan dengan bitcoin. Cryptocurrency terbesar kedua ini mencatat keuntungan lebih dari 2% selama tujuh hari terakhir.

Cryptocurrency utama lainnya menunjukkan kelemahan. Solana, XRP, dogecoin dan ADA Cardano semuanya mengalami penurunan, dengan kerugian dua digit selama sebulan terakhir.

Total kapitalisasi pasar cryptocurrency berada pada hampir $3,15 triliun, turun sekitar 0,8% selama 24 jam. Dominasi Bitcoin tetap mendekati 57%.

Perubahan Prospek Pasar

Standard Chartered melakukan penyesuaian besar terhadap perkiraan harga bitcoin. Bank tersebut memangkas prediksi akhir-2025 menjadi setengahnya, dari $200.000 menjadi $100.000.

Analis kripto Ali Martinez mengidentifikasi $86.000 sebagai level dukungan kunci untuk bitcoin. Dia mencatat bahwa penurunan yang lebih dalam dapat terjadi jika level tersebut gagal bertahan.

Pasar diposisikan menjelang minggu yang sibuk dengan data ekonomi AS. Investor akan memperhatikan indikator ketenagakerjaan, data inflasi, dan pembacaan PMI flash Desember.

Gubernur Federal Reserve Stephen Miran dan Christopher J. Waller dijadwalkan untuk berbicara selama minggu ini. Bank of Japan secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga menjadi 0,75% pada pertemuan kebijakan Kamis.

Gubernur Jepang Kazuo Ueda telah mengisyaratkan bahwa inflasi telah berada di atas target bank sentral sebesar 2% selama lebih dari tiga tahun. Pasar sebagian besar telah memperhitungkan pergerakan suku bunga yang diharapkan.

Adam Back, CEO Blockstream, memberi tahu Yahoo Finance bahwa adopsi bitcoin masih dalam "tahap sangat awal." Dia memprediksi bahwa semua perusahaan pada akhirnya akan menjadi perusahaan treasury bitcoin.

