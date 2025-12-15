Arus Masuk Paus Binance Anjlok, Ritel Terus Menjual Bitcoin- Coinspeaker

Catatan Penting

Arus masuk wholecoiner ke Binance telah turun ke titik terendah siklus.

Pemegang besar menyimpan BTC di luar bursa daripada menjualnya.

Bitcoin melihat arus masuk CEX sebanyak 1.208 koin dalam 24 jam terakhir.

Bitcoin



BTC

$89.750







Volatilitas 24j:

0,5%





Kapitalisasi pasar:

$1,79 T







Vol. 24j:

$35,75 M





pemegang besar memindahkan lebih sedikit koin ke Binance, menandakan perilaku hodling yang kuat dan potensi berkurangnya tekanan jual justru ketika pasar paling membutuhkan stabilitas.

Menurut seorang analis CryptoQuant, arus masuk wholecoiner ke Binance, bursa kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan, telah mengalami penurunan tajam sejak akhir 2024.







Pemegang besar, dengan setidaknya 1 BTC, menjadi pemegang jangka panjang dan memilih untuk tidak menjual, tulis analis tersebut.

Ketika whale menyimpan koin mereka di luar bursa terpusat, seperti Binance yang memiliki likuiditas kuat, ini sering menjadi sinyal bullish, dengan risiko penurunan jangka pendek, jelas analis CryptoQuant.

Dengan lebih sedikit BTC di bursa, pasokan likuid menyusut. Pergerakan ini bisa meningkatkan kepercayaan investor serius dengan tujuan jangka panjang.

Coinspeaker melaporkan bahwa Strategi Michael Saylor sedang mempersiapkan pembelian Bitcoin lainnya. Perusahaan perbendaharaan Bitcoin tersebut sudah memegang 660.624 BTC, senilai sekitar $58,5 miliar.

Ritel Terus Menjual

Meskipun arus masuk wholecoiner ke Binance menurun, investor ritel telah menyetor BTC ke Binance selama sehari terakhir.

Menurut data dari CoinGlass, CEX terkemuka mencatat arus masuk bersih sebesar 1.208 BTC dalam 24 jam terakhir, mengisyaratkan potensi penjualan besar-besaran.

Tekanan jual jangka pendek dari investor kecil telah mendorong pasar ke zona yang sangat fluktuatif. Misalnya, Bitcoin telah bergerak antara $88.000 dan $90.000 selama 24 jam terakhir.

Kripto terkemuka tersebut saat ini diperdagangkan pada $89.500, turun hampir 30% dari rekor tertinggi sepanjang masa pada Oktober yaitu $126.198.

Di sisi lain, grafik yang diperbesar menunjukkan kepercayaan yang kuat dari investor Bitcoin. Menurut Coinglass, platform CEX mencatat arus keluar bersih sebesar 50.927 BTC selama 30 hari terakhir, mengisyaratkan akumulasi yang meningkat.

Selain itu, jumlah total BTC yang berada di dalam bursa terkemuka turun dari 3,44 juta pada 26 Januari menjadi 2,49 juta pada saat penulisan.

Jika arus masuk wholecoiner terus menurun secara stabil, hal ini berpotensi mendukung harga Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas dalam jangka panjang.

Disclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk memberikan pelaporan yang tidak bias dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami mendorong Anda untuk memverifikasi informasi sendiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.




