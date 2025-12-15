BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Setoran BTC Wholecoiner ke Binance melambat dalam tiga bulan terakhir, menjadikan 2025 sebagai tahun dengan pergerakan koin terendah sepanjang sejarah.Setoran BTC Wholecoiner ke Binance melambat dalam tiga bulan terakhir, menjadikan 2025 sebagai tahun dengan pergerakan koin terendah sepanjang sejarah.

Aktivitas wholecoiner di Binance menunjukkan tanda-tanda perlambatan

Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2025/12/15 16:36
Bitcoin
BTC$96,903.38+1.80%

Binance mencatat lebih sedikit transaksi 1 BTC atau lebih, yang berasal dari dompet 'wholecoiner'. Arus masuk berada pada level terendah sejak 2018, menandakan pergeseran dalam struktur pasar. 

Binance melihat lebih sedikit arus masuk dari 'wholecoiner', pemilik lebih dari 1 BTC di dompet mereka. Harga BTC yang relatif tinggi berarti beberapa trader menjual sebagian kecil dari kepemilikan mereka. Selain itu, beberapa masih memegang BTC untuk jangka panjang. 

Perilaku wholecoiner ritel adalah salah satu indikator kepercayaan pasar jangka panjang, meskipun volatilitas BTC saat ini. Bahkan penurunan terbaru di bawah $90K tidak mempercepat kapitulasi dari wholecoiner, terutama jika mereka bertahan melalui pasar bearish sebelumnya. Transaksi wholecoiner ke Binance melambat dalam tiga bulan terakhir, menandai arus masuk terendah ke bursa dalam beberapa tahun terakhir. 

Transactions from wholecoiners slow down on Binance.Wholecoiner adalah beberapa faktor signifikan yang menandakan kepercayaan jangka panjang. Lebih sedikit pemegang yang memindahkan aset mereka ke Binance untuk mengambil keuntungan. | Sumber: Bitcoin Magazine Pro.

Arus masuk ritel ke Binance secara umum melambat pada 2025, karena peserta pasar beralih ke platform lain, termasuk DEX dan pasar prediksi. Binance tetap menjadi bursa tersentralisasi terkemuka, dengan perdagangan spot aktif pada November. Sementara ritel tetap memegang koin mereka, penambang meningkatkan saldo dengan deposit yang lebih besar. 

Pergerakan wholecoiner BTC anjlok ke level terendah baru

Wholecoiner telah menjadi salah satu kelas utama pemegang jangka panjang. Dalam dua tahun terakhir, alamat wholecoiner sedikit berkurang, dari lebih dari 1 juta menjadi sekitar 974 ribu, dengan beberapa distribusi bertahap. 

Untuk keseluruhan tahun 2025, alamat-alamat tersebut hanya mengirimkan 6.500 BTC ke Binance, aktivitas terendah sejak 2018. 

Selama siklus bull terbaru, wholecoiner memutuskan untuk tidak berdagang, seperti selama puncak pasar sebelumnya, melainkan mempertahankan kepemilikan mereka. Alamat-alamat tersebut tersebar, tetapi mereka masih memegang sekitar 1 juta BTC, sekitar 25% dari jumlah yang dipegang oleh perbendaharaan perusahaan dan dompet paus lainnya. 

Alasan lain mungkin karena menjadi wholecoiner selama siklus bull terbaru lebih sulit. Pada saat yang sama, pemegang lama telah mengambil keuntungan dari koin mereka pada puncak harga sebelumnya. 

Ekosistem BTC juga menawarkan alat lain untuk memanfaatkan nilai BTC, termasuk staking non-kustodial, peminjaman, atau produk DeFi lainnya. Pasar dan aplikasi terdesentralisasi telah mengambil beberapa perdagangan yang sebelumnya mengandalkan Binance untuk likuiditas.

Arus BTC ke alamat akumulasi

Perdagangan BTC meningkatkan komponen pembelian dan penjualan spot, sementara perdagangan futures melambat. Namun, tidak seperti siklus sebelumnya, jumlah BTC yang berpindah tangan lebih kecil. Sebagian besar arus masuk berasal dari paus skala besar dengan deposit yang disengaja. 

Transactions from wholecoiners slow down on Binance.Lebih banyak BTC mengalir ke alamat akumulasi dalam beberapa bulan terakhir, sementara arus masuk ke bursa melambat, terutama dari pemegang kecil dan dompet ritel. | Sumber: CryptoQuant.

Pada saat yang sama, lebih banyak koin diselesaikan di pasar OTC. Beberapa BTC mengalir ke alamat akumulasi, menghindari pergerakan koin untuk mengurangi risiko counterparty dan penipuan. 

BTC di alamat akumulasi melihat pembaruan deposit pada Desember, karena lebih banyak pengguna beralih ke self-custody. Binance juga mengharapkan arus keluar dana pada awal 2026, jika acara lain diorganisir untuk mengingatkan pengguna agar tidak menyimpan koin mereka di bursa. 

Arus masuk koin terbaru ke alamat akumulasi bahkan lebih besar dibandingkan dengan acara pada awal 2025, ketika lebih banyak pengguna menarik koin dari bursa. Lebih dari 6.400 BTC mengalir ke alamat akumulasi sekitar 10 Desember, dengan penarikan yang dipercepat dalam beberapa bulan terakhir. Jumlah pemegang yang meningkat mencegah kapitulasi parsial, meskipun beberapa penjual ritel menjadi lebih aktif ketika BTC turun ke $85.000. 

Dapatkan $50 gratis untuk memperdagangkan kripto ketika Anda mendaftar ke Bybit sekarang

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,903.38
$96,903.38$96,903.38
+0.14%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20