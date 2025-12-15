Analisis Harga Bitcoin: Apa yang Terjadi pada BTC jika Dukungan $90K Hilang Secara Tegas?

Bitcoin terus menurun seiring memudarnya momentum bullish. Setelah gagal menembus level resistensi kunci $95K minggu lalu, para penjual perlahan mendapatkan kembali kendali. Pergerakan harga tetap tidak menentu dan ragu-ragu, sementara sinyal on-chain mengisyaratkan tekanan yang lebih dalam sedang terbentuk di latar belakang.

Analisis Teknikal

Oleh Shayan

Grafik Harian

Grafik harian menunjukkan BTC masih terjebak dalam saluran menurun yang jelas. Aset ini baru-baru ini kembali gagal di batas atas saluran dan blok pesanan bearish di dekat $95K, yang bertindak sebagai zona pasokan utama. Sejak saat itu, harga telah berguling, mencetak penutupan candle yang lebih rendah.

Kedua MA 100-hari dan 200-hari berada di atas dan miring ke bawah tepat di atas tanda $100K, memperkuat struktur bearish. RSI juga tetap lemah, berjuang untuk kembali di atas 50. Kecuali pembeli merebut kembali $95K dengan volume, ini lebih terlihat seperti pantulan dead-cat dalam tren menurun. Di sisi lain, jika level dukungan jangka pendek saat ini di $88K pecah, zona permintaan kunci berikutnya adalah sekitar $80K.

Grafik 4-Jam

Memperbesar timeframe 4-jam, BTC baru saja memantul dari garis tren bawah segitiga naik, tetapi tidak meyakinkan. Pola ini melemah karena harga tertekan semakin ketat. Setiap pantulan lebih lemah dari sebelumnya.

Aset ini telah menunjukkan penolakan yang jelas di dekat area $95K beberapa kali. Itu adalah garis batas jangka pendek. Penurunan di bawah $88K akan membatalkan segitiga dan kemungkinan memicu penurunan menuju $84K atau bahkan zona permintaan utama sekitar $80K. Momentum juga mendukung penurunan karena RSI belum pulih di atas 50 dan menunjukkan momentum bullish.

Analisis On-Chain

Bitcoin Adjusted SOPR

Bitcoin Adjusted SOPR sedang menggoda dengan level 1,0, yang merupakan ambang batas kunci. Ketika aSOPR turun di bawah 1, itu berarti koin dijual dengan kerugian, menandakan realisasi kerugian oleh peserta pasar rata-rata. Secara historis, penurunan di bawah 1 selama koreksi menandai fase kapitulasi di mana tangan yang lebih lemah akhirnya keluar. Itu sering mengarah ke bottom lokal segera setelahnya.

Saat ini, aSOPR jelas menunjukkan tren menurun. Jika turun di bawah 1 secara tegas, kita bisa melihat lonjakan penjualan panik. Namun, itu juga menciptakan kondisi untuk rebound yang lebih kuat, terutama jika terjadi di dekat zona dukungan $80K-$82K, di mana permintaan sedang menunggu dengan antusias.

Artikel Bitcoin Price Analysis: What Happens to BTC if $90K Support Is Decisively Lost? pertama kali muncul di CryptoPotato.