Bitcoin adalah "Labubu Digital"! Crypto Anjlok! SEC & OCC Membuka Era Crypto!

Mata uang kripto utama sebagian besar datar selama akhir pekan; btc tetap di $89.700; eth +1% di $3.150, bnb +1% di $888, sol +1% di $133. Mnt (+10%), merl (+3%) dan trx (+3%) memimpin pergerakan teratas. SEC mengeluarkan surat tidak-tindakan yang memungkinkan penawaran saham tertentu yang ditokenisasi, memberikan perusahaan kejelasan regulasi untuk meluncurkan ekuitas terokenisasi tanpa risiko penegakan hukum langsung. SEC juga mengeluarkan buletin investor yang menjelaskan dasar-dasar penyimpanan kripto. OCC memberikan izin bank nasional kepada Circle, Ripple, dan perusahaan kripto lainnya. Tether mempertimbangkan untuk menokenisasi sahamnya setelah mengejar penjualan saham yang dapat menilainya sekitar $500 miliar. Kepala ekuitas kuantitatif Vanguard membandingkan bitcoin dengan "labubu digital" meskipun Vanguard membuka akses klien untuk memperdagangkan produk ETF kripto. Inggris mengusulkan undang-undang untuk membawa kripto di bawah pengawasan regulasi FCA penuh. Xstocks memungkinkan ekuitas terokenisasi untuk berpindah antara Solana dan Ethereum menggunakan jembatan CCIP Chainlink. Netflix menyetujui komedi bertema kripto berjudul One Attempt Remaining, yang dibintangi Jennifer Garner.