American Bitcoin meningkatkan kepemilikan BTC menjadi 5.098 seiring percepatan aksi pembelian

American Bitcoin yang didukung Eric Trump telah menambah cadangan BTC-nya, membawa total kepemilikan BTC menjadi 5.098 BTC dan yield menjadi 96,5% sejak debutnya pada bulan September. Perusahaan telah membeli sekitar 1.138 BTC sejak 1 November hingga 14 Desember, yang merupakan peningkatan 172,25% dibandingkan dengan pembelian BTC-nya pada bulan Oktober.

Penambang yang beralih menjadi perbendaharaan BTC ini terus melakukan pembelian BTC secara besar-besaran, mengakuisisi tambahan 416 BTC senilai sekitar $38,3 juta per 2 Desember. Perusahaan ini telah membeli 363 BTC pada minggu sebelumnya, mengukuhkan posisinya dalam 20 besar perbendaharaan Bitcoin yang diperdagangkan secara publik. Perusahaan ini sebelumnya mengalahkan ProCap Financial milik Anthony Pompliano untuk berada di posisi ke-21 sebelum melompat ke 20 besar, menurut Bitcoin Treasuries.

Satoshi per saham American Bitcoin juga tumbuh lebih dari 24% MoM menjadi 533. Metrik ini menunjukkan kepada trader berapa banyak BTC yang dapat diatribusikan ke setiap saham biasa yang beredar. Menurut perusahaan, hal ini menawarkan gambaran yang lebih jelas tentang kepemilikan BTC tidak langsung melalui ekuitas.

Trump memuji pertumbuhan perusahaan di tengah penurunan saham

Co-founder dan CSO (Chief Strategy Officer) American Bitcoin, Eric Trump menyatakan pada 15 November bahwa perusahaan telah mengalami pertumbuhan luar biasa meskipun harga saham menurun.

Dia mengklaim bahwa perusahaan telah melampaui puluhan perusahaan hanya dalam waktu lebih dari tiga bulan sejak penawaran umum perdana (IPO) di Nasdaq. Perusahaan sebelumnya menyatakan akan terus memberikan pembaruan tentang kepemilikan BTC, metrik SPS, yield BTC, dan metrik terkait kinerja lainnya di situs web dan platform media sosialnya.

Namun, ABTC sebelumnya ditutup pada $1,78 sebelum dibuka pada $1,77 hari ini dan kemudian turun 7,3% menjadi $1,65 pada saat publikasi. Saham tersebut memiliki tertinggi intra-hari $1,79, terendah intra-hari $1,64, dan volume perdagangan 24 jam sebesar $12,58 juta.

Sementara itu, Eric Trump sebelumnya menekankan bahwa kripto adalah masa depan dan bahwa AS harus memimpin jalan, karena American Bitcoin menetapkan standar. Perusahaan bercita-cita untuk menjadi pemimpin kategori dalam ekosistem Bitcoin karena meningkatkan perannya dalam membangun tulang punggung infrastruktur Bitcoin Amerika.

Perbendaharaan BTC juga berupaya membangun infrastruktur Bitcoin Amerika dengan mengintegrasikan secara vertikal aspek-aspek yang secara historis tersegmentasi dari rantai nilai BTC. Perusahaan berencana untuk mengakses modal strategis untuk pertumbuhan dengan memanfaatkan pasar publik dan opsi pendanaan untuk mempercepat akumulasi BTC di luar output penambangannya.

Aftahi memberikan rating beli untuk American Bitcoin

Analis Roth Capital, Darren Aftahi, dilaporkan percaya bahwa American Bitcoin memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan kripto lainnya dan telah memberikan rating beli. Aftahi tetap bullish pada saham kripto yang tenggelam ini meskipun terjadi penurunan lebih dari 70% dalam harga saham sejak debut perusahaan di Nasdaq pada bulan November dan tekanan yang meningkat untuk menghentikan penurunan. Saham perusahaan anjlok 39% pada 2 Desember ketika pemegang saham besar bergegas melepas saham mereka yang telah lama dipegang setelah periode lock-up.

Sementara itu, analis menemukan model bisnis American Bitcoin cukup bagus, dan Roth Capital telah menetapkan target harga saham menjadi $4. Target tersebut lebih dari dua kali lipat harga saat ini yaitu $1,65. Ini juga merupakan lebih dari dua kali lipat level saham saat ini, yang menyiratkan potensi kenaikan sekitar 140% jika proyeksi Aftahi terwujud.

Perusahaan juga telah mengumumkan niatnya untuk menciptakan nilai berkelanjutan di semua aspek ekosistem Bitcoin. Namun, survei BOFA yang melakukan polling terhadap 211 manajer yang mengawasi $504 miliar aset menunjukkan bahwa alokasi kripto tetap lebih bersifat simbolis daripada strategis. Hampir 97% manajer dana institusional memiliki eksposur nol terhadap kripto dalam portofolio mereka.

Roth Capital sebelumnya telah menawarkan layanan perbankan investasi kepada Hut 8 dan American Bitcoin, dan juga telah bekerja dengan usaha terkait Trump lainnya dalam berbagai kapasitas. Di sisi lain, Hut 8 menyediakan American Bitcoin akses ke pusat data, listrik, dan keahlian penambangan.

