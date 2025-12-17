Analis Michaël Van De Poppe Mengatakan Emas Terlihat Overvalued Terhadap Bitcoin – Inilah Alasannya

Seorang analis dan trader kripto yang banyak diikuti mengatakan bahwa emas saat ini dinilai terlalu tinggi dibandingkan emas digital, Bitcoin (BTC).

Analis kripto Michaël Van De Poppe memberi tahu 816.200 pengikut X-nya bahwa Relative Strength Index (RSI), indikator momentum yang menunjukkan apakah aset kripto overbought atau oversold dengan mengukur kecepatan dan besarnya perubahan harga terkini, mengindikasikan BTC bernilai lebih tinggi terhadap AU daripada yang saat ini tercermin dalam harga.

"Untuk keempat kalinya dalam sejarah #Bitcoin, RSI terhadap Emas mencapai <30.

Tiga kali sebelumnya ini terjadi:

– Titik terendah di pasar bear 2015.

– Titik terendah di pasar bear 2018.

– Titik terendah di pasar bear 2022.

Ini bukan jaminan, tetapi dapat dengan jelas mengatakan bahwa salah satu dari keduanya dinilai terlalu tinggi terhadap yang lain.

Dalam hal ini, saya pikir Emas dinilai terlalu tinggi vs. Bitcoin dan rotasi ada di depan mata.

Kesenjangan menuju MA 20-Minggu juga sangat besar.

Sejarah seringkali tidak terulang persis, tetapi berima dan data tidak pernah berbohong."

Sumber: Michaël Van De Poppe/X

Menurut analis tersebut, aksi harga yang volatil tahun ini dapat mengubah narasi tentang BTC.

"Orang-orang harus berhenti mengatakan bahwa ini adalah siklus 4 tahun.

Tahun 2025 telah sepenuhnya menghapus teori itu."

BTC bernilai $85.583 pada saat penulisan, turun 5,4% dalam seminggu terakhir.

