Bitcoin Bisa Jatuh ke $25.000, Peringatkan Trader Veteran Karena Pelanggaran Parabola Meningkatkan Risiko Koreksi 80% ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/17 04:40
Bitcoin
ARC
SURGE
Trader komoditas terkemuka Brandt telah mengeluarkan peringatan Bitcoin yang mengerikan karena harga cryptocurrency terbesar dan tertua di dunia anjlok ke harga terendah sejak awal Desember di tengah memudarnya harapan akan reli Santa.

Brandt mencatat bahwa parabola pertumbuhan Bitcoin telah rusak, berpotensi menyebabkan koreksi brutal hingga $25.000.

Lengkungan Parabolik BTC Hancur

Dalam postingan 15 Desember di X, Brandt menunjukkan bahwa siklus pasar bullish Bitcoin telah mengikuti reli parabolik. Secara khusus, aset ini secara historis menyaksikan lonjakan luar biasa dalam 12-18 bulan pasca-halving dan kemudian meluncur ke pasar bearish setelah parabola utama dilanggar, ditandai dengan koreksi 70% hingga 80% dari tertinggi historis.

Terutama, setiap siklus bullish telah menyaksikan pengembalian yang semakin berkurang. Sebagai contoh, setelah halving pertama pada November 2012, BTC menikmati pertumbuhan 100 kali lipat menjadi $1.240 pada Desember 2013. Halving 2016 menghasilkan reli 74 kali lipat, sementara halving 2020 menghasilkan lompatan delapan kali lipat.

Siklus pasca-halving terbaru, yang dimulai setelah acara keempat pada April 2024, melihat harga naik dua kali lipat mencapai puncak sepanjang masa $126.000 pada Oktober tahun ini. Sejak itu, harga baru-baru ini turun kembali ke sedikit di bawah $86.000, memutus kurva parabola yang telah menandai lonjakan harga yang sangat besar selama setiap siklus sebelumnya.

Penurunan 80% Mendekat?

Dengan BTC turun sekitar 20% dari ATH Oktober, struktur paraboliknya saat ini telah gagal. Jika sejarah berulang, penurunan 80% untuk BTC akan mewakili perjalanan kembali ke kisaran $25.000 dalam beberapa bulan mendatang. 

"Kemajuan parabolik saat ini telah dilanggar. 20% dari ATH = $25.240," tulis Brandt di X.

Bitcoin turun 2,5% dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan seharga $87.390 pada saat berita ini ditulis, menurut data CoinGecko, memperpanjang penurunan Desember yang ditandai dengan melemahnya likuiditas dan meningkatnya kehati-hatian di seluruh pasar. Secara keseluruhan, pasar crypto telah kehilangan 2,7% dari nilainya selama 24 jam terakhir.

Sumber: https://zycrypto.com/bitcoin-could-crash-to-25000-warns-veteran-trader-as-parabola-violation-raises-80-correction-risk/

