Bitcoin Kemungkinan Akan Mengalami Pullback Sebelum Gelombang Pertumbuhan Berikutnya

Bitcoin ($BTC) telah mencapai titik balik kritis di tengah antisipasi reli pasar lainnya. Dalam hal ini, Bitcoin ($BTC) menampilkan tanda-tanda kelemahan sementara, mengisyaratkan koreksi komprehensif sebelum melanjutkan tren naik yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dari CryptoRobotics, aksi harga Bitcoin baru-baru ini sejalan dengan ekspektasi yang telah diuraikan sebelumnya, dengan penembusan singkat zona support krusial. Selain itu, peningkatan volume perdagangan di tengah pergerakan ini menyoroti peningkatan tekanan jual serta posisi agresif jangka pendek.

Struktur Pasar Bitcoin Menandakan Potensi Koreksi ke $87.800-$86.400 Sebelum Kenaikan Lebih Lanjut

Sejalan dengan statistik pasar terbaru, prospek Bitcoin ($BTC) saat ini menunjukkan kelemahan jangka pendek, sementara struktur pasar mengisyaratkan potensi penurunan. Oleh karena itu, setelah koreksi ini, Bitcoin ($BTC) dilaporkan akan melanjutkan lintasan bullish-nya. Mendukung gagasan ini, terlepas dari rebound ke kisaran sebelumnya $BTC, pembeli kini telah menunjukkan dominasi yang jelas.

Khususnya, $BTC baru-baru ini menguji kisaran harga $87.800-$86.400. Selama pergerakan tersebut, harga untuk sementara terjun di bawah kisaran tersebut, memicu lonjakan volume dan mengonfirmasi momentum bearish yang meningkat dengan jumlah besar dijual. Namun, setelah itu, Bitcoin ($BTC) melompat kembali ke zona tersebut, dengan bar volume solid menyoroti absorpsi lokal serta konsolidasi jangka pendek.

Di Tengah Volatilitas yang Meningkat, Kemungkinan Pullback Berkelanjutan Tetap Utuh

Di sisi lain, para analis berpikir bahwa reaksi tersebut tidak memberikan indikasi pergeseran yang menentukan untuk menguntungkan pembeli. Sebaliknya, ini menunjukkan keseimbangan dan keraguan, yang sering disaksikan menjelang perkembangan impulsif lainnya. Oleh karena itu, tanpa tekanan beli yang berkelanjutan, prospek korektif yang lebih luas tetap utuh.

Menurut CryptoRobotics, Bitcoin diperkirakan akan turun lebih lanjut ke zona $84.000-$82.000 sebelum terjadi pembalikan. Selain itu, $101.000-$104.000, $94.000-$97.500, $92.000-$93.000, $94.400, dan $90.300 juga merupakan titik-titik di mana akumulasi volume lebih tinggi. Namun, di tengah peningkatan volatilitas, para trader perlu menerapkan manajemen risiko yang terorganisir sementara entri berbasis konfirmasi tetap kritis untuk menavigasi pergerakan Bitcoin ($BTC) selanjutnya.