55 Juta XRP Berpindah Keluar dari Pasar BTC dalam Transfer Multi-Sig Besar-besaran saat $1,90 Menjadi Medan Pertempuran Utama

55 Juta XRP Berpindah dari BTC Markets dalam Transaksi Multi-Signature Berbiaya Rendah

Analis pasar Xaif Crypto melaporkan perpindahan masif 55 juta XRP dari BTC Markets melalui transaksi multi-signature, dengan biaya hanya 0,000045 XRP, menunjukkan efisiensi jaringan XRP untuk transfer besar.

Transfer terkait bursa besar seperti ini biasanya mencerminkan aktivitas institusional strategis, seperti manajemen likuiditas, perombakan kustodian, atau perdagangan OTC, bukan pergerakan pasar yang didorong ritel.

Transaksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan operasi dan menyeimbangkan cadangan, bukan menandakan perubahan mendadak dalam sentimen investor.

Memanfaatkan dompet multi-signature meningkatkan keamanan dan pengawasan. Dengan memerlukan beberapa kunci privat untuk mengotorisasi transaksi, dompet multi-sig meminimalkan akses tidak sah dan melindungi aset institusional, menjadikannya standar untuk bursa dan layanan kustodian yang mengelola transfer cryptocurrency bernilai tinggi.

Oleh karena itu, transfer 55 juta XRP menyoroti peran koin yang semakin berkembang dalam operasi kripto institusional. Dengan biaya rendah, penyelesaian cepat, dan jaringan yang dapat diskalakan, XRP ideal untuk pergerakan bursa dan kustodian skala besar.

Transaksi semacam ini menawarkan jendela ke dalam manajemen aset digital yang canggih dan di balik layar, sangat kontras dengan aktivitas ritel yang terlihat dan menggarisbawahi sifat strategis aliran institusional.

XRP Memandang Level Kritis $1,90 Sebagai Tonggak Berikutnya

Analis terkenal Ali Martinez menyoroti $1,90 sebagai level krusial untuk XRP, ambang batas yang dapat menentukan apakah kripto mempertahankan momentum bullish-nya atau menghadapi pullback.

$1,90 bukan hanya harga, ini adalah medan pertempuran penting. Bertahan di atasnya menandakan kekuatan dan menyiapkan panggung untuk target berikutnya di $2,50.

XRP telah melonjak dalam beberapa minggu terakhir, didorong oleh meningkatnya minat institusional dan antisipasi ETF spot. Analis mencatat bahwa adopsi yang berkembang dalam pembayaran lintas batas menjadikannya salah satu altcoin yang paling diawasi pada tahun 2025.

Namun, faktor teknis tetap kunci: $1,90 telah berulang kali berfungsi sebagai pivot, dengan konsolidasi di atasnya berpotensi membuka jalan ke $2,50, sementara penembusan di bawahnya dapat memicu penjualan jangka pendek dengan harga saat ini berada di $1,91.

Menurut Martinez, level $2,50 bukan sewenang-wenang, ini selaras dengan retracement Fibonacci dan swing high sebelumnya, menjadikannya target alami bagi bulls XRP. Trader akan memantau volume, momentum, dan sentimen pasar yang lebih luas, termasuk perkembangan regulasi, untuk memandu entry dan exit.

Martinez menyoroti tren yang lebih besar di mana XRP secara bertahap bergerak dari spekulasi menuju integrasi keuangan arus utama, dengan $1,90 memegang kunci untuk membuka potensi keuntungan ke $2,50 dan seterusnya.

Kesimpulan

Transfer 55 juta XRP menggarisbawahi manuver institusional strategis yang membentuk pasar kripto. Alih-alih spekulasi ritel, pergerakan besar seperti itu mencerminkan manajemen likuiditas, operasi kustodian, dan aliran OTC, menggambarkan peran XRP yang semakin berkembang sebagai alat yang cepat, berbiaya rendah, dan tepercaya untuk bursa dan pemain institusional dalam lanskap aset digital yang terus berkembang.

Di sisi lain, bertahannya XRP di $1,90 akan menjadi penting untuk tren jangka pendeknya. Penembusan yang berkelanjutan dapat memicu lari menuju $2,50, menandakan kepercayaan yang diperbarui dari investor ritel dan institusional.

Lebih dari sekadar titik harga, $1,90 menandai garis antara konsolidasi dan potensi breakout bullish, menjadikan hari-hari mendatang krusial untuk momentum XRP.