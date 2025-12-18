Prediksi harga Bitcoin | Update pasar

Penurunan mingguan 2,1% dalam harga BTC telah menempatkan Bitcoin kembali menjadi fokus saat ketidakpastian pasar mulai merayap masuk lagi. Dengan tahun memasuki tahap akhir, para trader dengan cermat memantau level teknis kunci, arus ETF, dan sinyal on-chain untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

Ringkasan Investor institusional menarik dana dari ETF Bitcoin spot, tetapi akumulasi korporat terus berlanjut, mendukung kepercayaan jangka panjang terhadap BTC.

Resistensi kunci berada di $88K–$89K, dengan potensi kenaikan menuju $92K–$95K, sementara support kritis tetap di $86K, dengan kemungkinan penurunan lebih lanjut ke $84K–$80,5K.

Prediksi harga BTC saat ini netral-ke-bullish, dengan skenario pemulihan tetap utuh di atas $86K dan potensi bullish yang lebih luas jika BTC menembus $92K sebelum akhir tahun.

Skenario pasar saat ini

Prospek Bitcoin terlihat beragam. Investor institusional menarik modal dari ETF Bitcoin spot, tetapi akumulasi korporat terus tumbuh, memperkuat keyakinan terhadap BTC dalam jangka panjang.

Pada 15 Des, tekanan jual mengintensif, memicu likuidasi long sekitar $200 juta dalam waktu satu jam. Pergerakan mendadak tersebut mendorong harga BTC di bawah level support $87.000 dan sempat turun menuju $85.000.

Sejak penurunan tersebut, harga telah stabil sedikit. Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan mendekati $90.000. Meskipun pantulannya menjanjikan, bears masih memegang kendali.

BTC 1-day chart, Desember 2025 | Source: crypto.news

Dengan tekanan jual yang relatif rendah, penurunan baru-baru ini tampak lebih seperti koreksi normal daripada pergeseran tren.

Prospek kenaikan

Kisaran $88K–$89K adalah zona penentu bagi bulls. Breakout di sini akan menunjukkan kekuatan yang diperbarui dan dapat membuka jalan menuju pergerakan ke $92.000–$95.000.

Resistensi ini penting karena melewatinya akan mengkonfirmasi bahwa pergeseran tren yang lebih luas sedang berlangsung. Dorongan yang menentukan di atas $95.000 dapat memulihkan sentimen bullish dan menyiapkan panggung untuk potensi pengujian ulang $100.000 sebelum tahun berakhir.

Jika itu terjadi, prediksi BTC akan terlihat lebih bullish. Dengan momentum teknis yang lebih baik, permintaan institusional yang meningkat, dan reli yang stabil, pembeli yang menunggu bisa kembali dan tekanan bearish akan memudar.

Risiko penurunan

Potensi kenaikan memang ada, tetapi $86.000 adalah level kunci yang perlu diperhatikan. Jika support gagal di sini, BTC bisa menghadapi penurunan lain.

Jika itu terjadi, Bitcoin bisa menguji $84.000, dengan penurunan lebih lanjut menuju $80.500. Ini kemungkinan akan mengeliminasi tangan lemah dan mendorong pemulihan serius ke awal 2025.

Mengingat keadaan saat ini, prediksi harga Bitcoin tetap hati-hati, terutama jika arus keluar ETF dan tantangan ekonomi yang lebih luas terus membebani pasar.

Prediksi harga Bitcoin berdasarkan level saat ini

Saat ini, Bitcoin tampaknya sedang menguji titik infleksi kunci. Bears memiliki keunggulan dalam jangka pendek, tetapi dengan tekanan jual yang tetap relatif ringan, momentum penurunan tampaknya melemah. Kembalinya ke $89.000 akan menandakan kondisi pasar yang membaik.

Saat ini, prediksi harga BTC adalah netral hingga bullish. Bertahan di atas $86K menjaga skenario pemulihan tetap utuh, sementara breakout melampaui $92.000 dapat menggeser prospek Bitcoin yang lebih luas kembali ke wilayah bullish sebelum akhir tahun.