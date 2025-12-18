4.000 BTC ($347 Juta) Baru Saja Dipindahkan ke Binance

Transfer Bitcoin besar ke Binance yang terkait dengan Matrixport memicu kekhawatiran dump saat BTC berjuang di bawah $90K dan arus keluar ETF menekan sentimen.

Transfer Bitcoin masif telah menarik perhatian para trader di seluruh pasar. Data menunjukkan ribuan Bitcoin berpindah dari dompet pribadi ke Binance.

Waktunya penting karena Bitcoin diperdagangkan di bawah tertinggi baru-baru ini dan berjuang untuk mendapatkan kembali kekuatan. Dengan demikian, peristiwa ini menambah ketegangan dan kekhawatiran dump Bitcoin ke dalam situasi yang sudah tidak pasti.

Transfer Bitcoin Masif Masuk ke Binance

Menurut analisis Bitcoin on-chain, total 3.000 Bitcoin senilai sekitar $260 juta masuk ke Binance minggu ini. Whale Alert menandai arus masuk exchange Bitcoin lebih awal dan mencatat bahwa koin tersebut tiba di alamat deposit Binance yang dikenal dengan label 15KX2.

Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan lebih banyak aktivitas saat dua dompet mengirim hampir 4.000 Bitcoin ke Binance pada hari yang sama dan nilai gabungannya mencapai sekitar $347,6 juta.

Data Arkham mengaitkan transfer Binance Matrixport dengan infrastruktur perusahaan dan menambahkan bahwa dompet ini tidak dimiliki oleh pemegang biasa.

Sebaliknya, riwayat mereka menunjukkan pergerakan reguler yang terkait dengan perusahaan trading yang didirikan bersama oleh Jihan Wu, pionir penambangan Bitcoin.

Khususnya, dua minggu sebelum peristiwa ini, dompet yang sama menerima beberapa arus masuk, dan jumlahnya berkisar dari di bawah 500 Bitcoin hingga lebih dari 1.000 Bitcoin per transfer.

Harga Bitcoin Berada di Level yang Tegang

Bitcoin saat ini diperdagangkan mendekati $86.600 pada saat transfer, dan harga gagal bertahan di atas $90.000 selama hampir dua bulan.

Sejak Oktober, setiap reli terhenti lebih cepat, membentuk semakin banyak tertinggi yang lebih rendah.

Bitcoin terus mencatat terendah yang lebih rendah | sumber: TradingView

Sementara itu, analis on-chain memantau True Market Mean Bitcoin di $81.500 dan harga sering bereaksi kuat di dekat zona ini.

Dengan demikian, harga perlu bertahan di atas untuk menjaga stabilitas, sementara penurunan di bawahnya akan menunjukkan bahwa investor kini menjadi bearish.

Pasar ETF Memperumit Prospek

Pasar ETF belum menunjukkan banyak kekuatan akhir-akhir ini. Menurut data dari Farside Investors, pasar Bitcoin ETF mengalami arus keluar $357 juta pada hari Senin, dengan FBTC Fidelity memimpin dan kehilangan $230 juta.

Tidak ada penerbit ETF yang mengalami arus masuk pada tanggal 15.

Tanggal 16 mencatat kerugian yang lebih ringan sebesar $277 juta, dengan FBTC Fidelity menjadi satu-satunya sumber arus masuk ($26,7 juta).

Arus Bitcoin ETF telah negatif akhir-akhir ini | sumber- Farside

Sejauh ini, arus mingguan untuk pasar Bitcoin ETF telah negatif, dengan $634 juta hilang sejauh ini.

Analis Menimbang Sinyal

Trader Daan Crypto Trades mencatat dalam pembaruan terbaru bahwa harga Bitcoin mungkin terus bergejolak kecuali support di dekat $84.000 hingga $85.000 tembus. Analis juga memantau resistance kuat di dekat $94.000.

Analis lain, 0xNobler, juga mencatat bahwa dompet Matrixport menjual sebagian besar kepemilikan selama beberapa hari terakhir. Dia menunjuk pada penjualan yang stabil di Binance sebagai bukti penjualan Bitcoin institusional.

Secara keseluruhan, tidak ada yang disebutkan di atas mengarah pada sell-off penuh, karena data blockchain hanya menunjukkan pergerakan dana, bukan niat.

Trader yang memantau kinerja Bitcoin perlu mengandalkan strategi mulai dari sini.

Investor juga perlu memantau metrik seperti ETF dan arus exchange bersih, karena arus masuk besar yang dipasangkan dengan volume jual yang meningkat dapat menjadi tanda pergeseran sentimen pasar kripto.