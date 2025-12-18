Dua Alasan Utama Bitcoin Memasuki Pasar Bearish: Veteran Wall Street

Menurut veteran Wall Street dan ahli matematika Fred Krueger, pasar bearish Bitcoin terjadi karena dua alasan: pertama, ketika likuiditas global menjadi negatif, dalam kasus pengetatan Fed; kedua, penjualan paksa dari guncangan spesifik Bitcoin (dalam kasus Mt. Gox, penambang atau penipuan).

Krueger mendukung pernyataannya dengan angka-angka, menambahkan bahwa segala sesuatu yang lain tetap menjadi noise. Trader mendefinisikan "pasar bearish" untuk merujuk pada penurunan harga 20% atau lebih untuk suatu aset; dengan demikian, harga rendah dan diproyeksikan akan terus turun untuk periode yang lama.

Krueger menguraikan sejumlah contoh ketika Bitcoin memasuki pasar bearish, dan pemicu di baliknya.

Pada tahun 2011, ketika BTC jatuh dari $32 menjadi $2, penurunan 93% bertepatan dengan berakhirnya pelonggaran kuantitatif bersama dengan pengetatan dolar. Pasar saham juga memasuki zona bearish tersembunyi pada periode ini.

Dari tahun 2013 hingga 2015, ketika Bitcoin jatuh dari hampir $1.100 menjadi $200, menandai penurunan 85%, periode ini bertepatan dengan runtuhnya Mt. Gox dan penjualan paksa besar-besaran.

Dari tahun 2017 hingga 2018, ketika harga Bitcoin jatuh dari $20.000 menjadi $3.000, penurunan 84%, periode ini bertepatan dengan dimulainya kenaikan suku bunga Fed bersama dengan pengetatan kuantitatif. Likuiditas dolar global juga mencapai puncaknya, sementara leverage ICO mengalami pelepasan yang hebat.

Pada Maret 2020, ketika Bitcoin jatuh dari $9.000 menjadi $3.800, turun sekitar 60% dalam hitungan hari, periode ini melihat margin call global serta kekurangan dolar.

Antara tahun 2021 dan 2022, ketika Bitcoin jatuh dari sekitar $69.000 menjadi $15.500, penurunan 77% bertepatan dengan pengetatan kuantitatif, yang melihat kenaikan suku bunga tercepat dalam 40 tahun. Serangkaian kegagalan internal dalam industri kripto yang ditandai dengan runtuhnya Terra (LUNA), 3AC, Celsius dan FTX memicu gelombang penjualan paksa di pasar.

Tidak ada pengecualian?

Krueger mencatat bahwa dengan pengecualian pullback 2019, yang merupakan kegagalan rally, bukan pasar bearish; larangan penambangan China 2021, yang bisa dianggap sebagai koreksi dan bukan reset siklus; dan penurunan 2023-2025 — yang tidak melihat pengetatan dan penjual paksa — tidak ada pasar bearish Bitcoin pasca-2013 tanpa impuls likuiditas negatif, atau likuidasi paksa yang membanjiri permintaan.

Bitcoin memperpanjang tren turun yang dimulai pada awal Oktober dengan serangkaian tertinggi yang lebih rendah. Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan naik 3,21% dalam 24 jam terakhir menjadi $90.015, turun 28,84% dari tertinggi sepanjang masa $126.198 yang dicapai pada Oktober. Cryptocurrency terkemuka ini sebelumnya telah jatuh ke level terendah mendekati $80.000 pada akhir November.