Poin-poin penting BTC naik kurang dari 1% dan diperdagangkan di atas $87k. Pasar sedang bersiap untuk rilis data CPI dalam beberapa jam ke depan. Bitcoin diperdagangkan di atas $87k

Bitcoin Mengincar $90k Menjelang CPI: Cek Prakiraan

Penulis: Coin JournalSumber: Coin Journal
2025/12/18 20:55
Poin-poin penting

  • BTC naik kurang dari 1% dan diperdagangkan di atas $87k.
  • Pasar bersiap untuk rilis data CPI dalam beberapa jam. 

Bitcoin diperdagangkan di atas $87k

Pasar cryptocurrency telah bergejolak sejak awal minggu, dengan sebagian besar koin dan token saat ini diperdagangkan di zona merah. Bitcoin diperdagangkan di $87k setelah kehilangan level psikologis $90k di awal minggu ini.

Kinerja bearish terjadi menjelang rilis data CPI di Amerika Serikat hari ini. Data inflasi AS untuk November, yang diperkirakan menunjukkan peningkatan 3,1% dalam CPI, dapat mempengaruhi keputusan suku bunga Federal Reserve.

Dengan tidak adanya CPI Oktober karena penutupan pemerintah, CPI November akan memberikan investor pandangan baru tentang tekanan harga.

Beberapa analis optimis bahwa Bitcoin dapat mengalami kelegaan sementara dalam waktu dekat. Nick Forster, Pendiri platform opsi onchain, Derive.xyz, menyatakan bahwa,

Analis tersebut menambahkan bahwa untuk BTC, probabilitas mencapai $100K berada di dekat 30%, sementara peluang untuk merebut kembali tertinggi sepanjang masa tetap sekitar 10%.

BTC dapat berisiko mengalami koreksi lebih dalam

Grafik 4 jam BTC/USD bersifat bearish dan efisien karena Bitcoin berkinerja buruk selama beberapa hari terakhir. Kinerja bearish terjadi setelah harga Bitcoin menghadapi penolakan dari garis tren menurun pada hari Jumat dan telah kehilangan 7% nilainya sejak saat itu.

Cryptocurrency terkemuka menguji ulang level support $85k pada hari Rabu tetapi telah memantul kembali dan sekarang diperdagangkan di atas $87k per koin. 

Jika koreksi berlanjut dan Bitcoin menutup candlestick harian di bawah support $85.569, Bitcoin dapat memperpanjang penurunan menuju level psikologis $80.000.

Relative Strength Index (RSI) pada grafik harian berada di 41, di bawah level netral 50, menunjukkan momentum bearish mendapat daya tarik. Selain itu, garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) juga berada dalam wilayah bearish. 

Namun, jika BTC pulih dan ditutup di atas $85.569, itu dapat memperpanjang reli menuju level resistance di $94.253.

Postingan Bitcoin membidik $90k menjelang CPI: Periksa prakiraan muncul pertama kali di CoinJournal.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC.

