Altcoin Tertekan Setelah Penurunan Tajam ETH/BTC, Trader Memantau 48 Jam ke Depan

Penjualan tajam pada pasangan ETH/BTC membuat para trader was-was, dengan analis populer Michaël van de Poppe mencatat bahwa pergerakan ini terlihat seperti tanda jelas dari penghindaran risiko menjelang periode 48 jam yang sibuk bagi pasar. Van de Poppe menulis di X bahwa pasangan tersebut telah mengalami "penjualan tajam hampir 15% pada pasangan BTC," menambahkan bahwa meskipun penurunan ini "berat" bagi pemegang altcoin, ETH/BTC tetap bertengger pada support yang kuat dan peningkatan momentum dalam dua hari ke depan akan menjadi sinyal konstruktif.

Angka-angka mendukung kekhawatiran tersebut. ETH/BTC diperdagangkan sekitar 0,0327 pada Kamis pagi, artinya ETH bernilai sekitar 0,0327 BTC pada saat pasar menetapkan harga pasangan tersebut. Level tersebut menempatkan ETH/BTC turun secara material dari tertinggi pertengahan musim panas ketika pasangan ini mencapai puncak di atas 0,05, dan pergerakan terbaru telah cukup untuk memfokuskan perhatian pada apakah support akan bertahan.

Sebagian dari tekanan pada pasangan ini berasal dari kinerja yang berbeda dalam nilai dolar. Bitcoin telah lebih kuat minggu ini, diperdagangkan di kisaran pertengahan hingga tinggi $80.000, sementara ETH telah turun ke kisaran rendah $2.800. Menggunakan kutipan pasar menengah langsung, sekitar $87.240 untuk Bitcoin dan 0,03278 untuk ETH/BTC, harga dolar implisit ETH mencapai sekitar $2.860, angka yang mendekati kutipan spot ETH pada pelacak harga utama.

Prospek Pasar Lebih Luas

Gambaran teknis yang sedang dianalisis oleh pengamat pasar cukup jelas: rotasi yang jelas ke Bitcoin dan keluar dari banyak altcoin, yang mengangkat dominasi Bitcoin dan secara mekanis menekan pasangan yang dikutip sebagai ETH/BTC. Publikasi perdagangan dan catatan pasar yang dirilis Rabu dan Kamis menggambarkan latar belakang di mana arus masuk ETF Bitcoin spot dan selera institusional yang baru telah menguntungkan BTC dibanding ETH, berkontribusi pada kelemahan relatif kompleks altcoin. Catatan pasar Saxo Bank, misalnya, menyoroti arus yang terus masuk ke ETF Bitcoin sebagai salah satu kekuatan yang menyangga kekuatan Bitcoin, sementara dana ETH lebih lemah.

Berita regulasi juga menambahkan elemen ketidakpastian. Laporan bahwa Senat AS telah menunda undang-undang mata uang kripto kunci kadang-kadang menghasilkan volatilitas spontan di seluruh pasar, dan para trader mengatakan bahwa berita utama tersebut membantu menjelaskan sensitivitas pasar saat tahun mendekati akhir. Para ahli menandai bagaimana penundaan kebijakan dapat mengikis kepercayaan dan mendorong penghindaran risiko jangka pendek, suasana yang muncul pertama kali dalam pergerakan lintas pasangan seperti ETH/BTC.

Melihat grafik, analis menunjuk ke pita support horizontal di sekitar area 0,0325 sebagai kritis. Zona tersebut telah bertindak sebagai wilayah pembelian selama beberapa bulan terakhir, dan satu grafik populer yang beredar di kalangan trader, diberi anotasi untuk menunjukkan "zona ideal untuk pembelian" berwarna abu-abu dan moving average 20 hari di atas harga, menggarisbawahi taruhan langsung: rebound bersih dari support akan menunjukkan pembeli tetap bersedia masuk di level ini; penembusan yang menentukan bisa membuka pintu untuk penurunan lebih lanjut pada pasangan tersebut.

Penekanan Van de Poppe pada "momentum yang meningkat dalam 48 jam ke depan" mencerminkan hasil biner ini. Bagi trader dan pemegang, implikasi praktisnya sederhana namun langsung. Jika ETH/BTC stabil dan mulai merebut kembali moving average 20 hari, altcoin bisa menemukan reli bantuan jangka pendek saat modal berputar kembali keluar dari Bitcoin. Jika tidak, rotasi ke Bitcoin mungkin terus berakselerasi, menekan harga altcoin dalam denominasi dolar juga.

Komentator pasar juga mencatat bahwa likuiditas cenderung mengering di sekitar hari libur, yang dapat memperkuat pergerakan di kedua arah dan membuat beberapa sesi berikutnya lebih sulit diprediksi. Arus institusional dan berita utama makro kemungkinan akan menentukan nada. Meskipun Bitcoin tetap menjadi favorit untuk alokasi ETF dan dana besar, banyak trader akan mengamati katalis khusus ether, dari pengembangan jaringan hingga permintaan ETF untuk produk terkait ether, untuk tanda-tanda kekuatan relatif.

Untuk saat ini, temperamen pasar adalah apa yang dibingkai Van de Poppe: "selera risk-off" yang hati-hati yang terlihat dalam grafik, dan yang hanya akan berubah jika momentum kembali dengan cepat. Trader jangka pendek akan mengamati support di sekitar 0,0325 dan moving average 20 hari untuk tindakan yang menentukan.

Jika pembeli mempertahankan area tersebut dan ETH/BTC rebound, trader dapat memperlakukan peningkatan momentum selama 48 jam ke depan sebagai sinyal beli awal. Jika penjual menerobos dan volume mengonfirmasi penembusan, penurunan berikutnya untuk banyak pasangan altcoin bisa terwujud, dan postur risk-off pasar saat ini akan semakin dalam. Bagaimanapun, dua hari ke depan kemungkinan akan menunjukkan apakah ini adalah rotasi singkat atau awal dari pergeseran yang lebih luas kembali ke Bitcoin.