Ethereum (ETH) Jatuh? Level Kunci yang Bisa Memicu Kejatuhan Bebas

Ethereum (ETH), kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, diperdagangkan di sekitar $2.900 setelah turun sekitar 8% selama seminggu terakhir.

Aktivitas pasar tetap tinggi, dengan volume perdagangan 24 jam mencapai $31,3 miliar. Para trader memperhatikan level harga saat tekanan meningkat di sekitar support kunci.

Breakdown Menandakan Kelemahan Lebih Lanjut

Ethereum telah menembus di bawah trendline naik, mengakhiri periode singkat pergerakan ke atas. Aset ini sekarang tampaknya mengikuti kanal turun yang lebih luas yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Pergerakan ini membuka kemungkinan level harga yang lebih dalam untuk diuji. Analis Colin Talks Crypto mengatakan,

Perlu dicatat, level-level ini sesuai dengan area sebelumnya di mana harga menemukan support di siklus-siklus masa lalu. Aksi harga saat ini melayang tepat di bawah $2.950. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, penutupan bulanan di bawah level ini dapat mendorong Ethereum turun ke $2.000 atau bahkan mungkin serendah $1.100.

Selain itu, ETH terus diperdagangkan di bawah level resistance kunci di dekat $3.660. Kecuali garis tersebut direbut kembali, pola lower highs dan lower lows tetap berlaku. Analisis chart menunjukkan penolakan harga berulang dari zona di dekat $3.250–$3.400, di mana para penjual telah aktif.

Crypto Patel membagikan pandangannya: "$ETH tetap bearish di bawah $3.660. Penembusan bersih dan bertahan di atas level ini akan menandai pergeseran struktural." Pergerakan terbaru menunjukkan penurunan 18% dari area $3.400, berdasarkan chart.

Supply di Exchange pada Rekor Terendah

Ethereum (ETH) Price Chart 18.12. Sumber: Crypto Patel/X

Ethereum yang disimpan di exchange sekarang berada pada level terendah sejak 2016. Rasio supply exchange saat ini sekitar 0,137, menurut data dari CryptoQuant. Ini menunjukkan bahwa lebih sedikit koin yang tersedia untuk dijual cepat, karena lebih banyak ETH dipindahkan dari exchange. CW mencatat,

Perubahan ini mencerminkan pergeseran perilaku, tetapi harga tetap di bawah tekanan karena tren pasar yang lebih luas. Namun, tekanan jual tetap tinggi karena pemegang besar terus melepas ETH. Ted mengatakan,

Penjualan konsisten dari wallet besar menambah tekanan selama kondisi pasar yang sudah lemah. Sementara itu, kecuali Ethereum bergerak di atas level resistance kunci, tren mungkin akan berlanjut. Para trader memperhatikan zona $2.630 dan $2.930 saat minggu-minggu terakhir Desember berlangsung.

