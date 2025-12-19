Pengadilan London Menghukum Mantan Karyawan Pump.fun 6 Tahun Penjara atas Penipuan Terkait Transfer Solana (SOL) Senilai $2 Juta

Menurut laporan Decrypt yang disampaikan oleh COINOTAG News pada 18 Desember, warga negara Kanada, Jarett Dunn, menerima hukuman enam tahun dari pengadilan London setelah mengaku bersalah atas dua tuduhan menyalahgunakan posisinya untuk melakukan penipuan dan mentransfer hasil kejahatan yang terkait dengan masa jabatannya di Pump.fun. Pengadilan mencatat Dunn telah berada di bawah pemantauan elektronik selama 308 hari, dengan 154 hari dikreditkan terhadap masa hukuman, dan bahwa dia menghabiskan sekitar lima bulan dalam tahanan pra-persidangan, yang biasanya mengurangi hukuman akhir.

Secara terpisah, laporan yang sama menghubungkan kasus tersebut dengan masalah tata kelola kripto lebih dari setahun yang lalu, ketika Dunn memindahkan sekitar $2 juta senilai Solana (SOL) dari Pump.fun. Peristiwa tersebut menyoroti tata kelola dan risiko kepatuhan dalam operasi platform dan menekankan perlunya kontrol yang kuat dalam bisnis aset digital untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi investor.