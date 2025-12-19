Bisakah Ethereum Mempertahankan Zona Permintaan Kunci $2.8K–$3.0K-nya?

TLDR:

Ethereum berada di $2.8K–$3.0K, zona permintaan kritis untuk potensi higher lows.

Pasokan exchange mencapai level terendah sejak 2016, mengurangi tekanan jual dan menandakan akumulasi.

MACD mingguan menunjukkan momentum bearish, sementara RSI mendekati 40 menunjukkan bulls memiliki kontrol terbatas.

Resistance berada di $3.200–$3.400; penembusan support dapat mendorong ETH menuju $2.200–$1.800.

Ethereum sedang menguji zona permintaan kritis antara $2.800 dan $3.000 saat pasar menghadapi konsolidasi yang berkepanjangan.

Harga telah diperdagangkan di kisaran tengah, kira-kira antara titik terendah makro mendekati $1.700 dan resistance sekitar $4.800–$5.000. Pola historis menunjukkan bahwa level ini sering bertindak sebagai landasan peluncuran selama siklus sebelumnya.

Trader mengamati apakah Ethereum dapat mempertahankan support ini, yang sangat penting untuk mempertahankan higher lows dan menjaga struktur bullish.

Struktur Pasar di Sekitar $2.8K–$3.0K

Ethereum secara konsisten mencetak lower highs sejak 2021, mencerminkan tekanan pasokan yang persisten. Setiap upaya untuk bergerak di atas $4.000 bertemu dengan penjualan agresif, menjaga harga dalam pola netral-ke-bearish.

Resistance langsung sekarang berada di $3.200–$3.400, sementara support mingguan mendekati $2.600 membentuk batas bawah zona permintaan kunci. Menembus support ini dapat membuka penurunan lebih lanjut menuju $2.200 dan $1.800, mendefinisikan area akumulasi yang lebih dalam.

Analis CyrilXBT menekankan bahwa level $2.800–$3.000 adalah zona menentukan. Menurut analis tersebut, mempertahankan rentang ini menjaga struktur Ethereum tetap bullish dan memungkinkan energi untuk membangun daripada runtuh.

Kehilangan zona ini dapat dengan cepat mengubah narasi, berpotensi menandai fase distribusi. Trader disarankan untuk memantau zona ini dengan cermat untuk mencari petunjuk tentang akumulasi versus tekanan jual.

Mempertahankan rentang permintaan ini juga memastikan bahwa tesis higher-low Ethereum tetap utuh. Support sekitar $2.800 secara historis telah menyediakan landasan peluncuran untuk rally, menunjukkan bahwa pembeli kemungkinan akan masuk pada level ini.

Zona ini mewakili tes kritis terhadap ketahanan pasar dan kepercayaan investor.

Pasokan Exchange Menandakan Berkurangnya Tekanan Jual

Pasokan exchange Ethereum baru-baru ini mencapai level terendah sejak 2016, menandakan tekanan jual yang lebih sedikit di pasar.

Crypto Patel mencatat bahwa pasokan exchange yang lebih rendah sering mendahului periode akumulasi yang tenang, di mana investor mengakumulasi ETH tanpa memicu volatilitas tajam. Tren ini sejalan dengan pasar yang berada di dekat zona $2.800–$3.000.

Berkurangnya pasokan di exchange mendukung kasus bahwa Ethereum mungkin memasuki fase akumulasi daripada tahap distribusi.

Pembeli dapat menyerap pesanan jual yang masuk dengan lebih mudah, yang dapat membantu menjaga stabilitas di sekitar zona permintaan kunci. Mengamati saldo exchange bersama aksi harga memberikan wawasan tentang potensi perilaku pasar.

Melacak pasokan exchange membantu menentukan apakah ETH dapat mempertahankan posisinya di atas $2.800. Analis memantau level ini dengan cermat untuk mengukur komitmen investor dan pola akumulasi jangka panjang.

Momentum dan Aksi Harga di Level Krusial

Indikator momentum memperkuat kehati-hatian di dekat zona $2.800–$3.000. MACD mingguan menunjukkan batang histogram merah yang melebar, menandakan pergeseran momentum, sementara RSI mingguan tetap sekitar 40, menunjukkan bulls memiliki kontrol terbatas.

Harga tetap terjebak dalam support dan resistance, menunjukkan konsolidasi daripada perilaku breakout.

Chart mingguan Ethereum mencerminkan konsolidasi jangka panjang, dengan false breakout dan pergerakan berombak yang khas.

Upaya untuk rally di atas $4.000 telah bertemu dengan pasokan kuat, menekankan pentingnya zona support saat ini. Mempertahankan level ini dapat menjaga stabilitas struktural, sementara kehilangannya dapat mempercepat pergerakan turun.

Trader tetap fokus pada rentang permintaan $2.800–$3.000, menilai apakah Ethereum dapat mempertahankan level ini.

Mempertahankan zona ini sangat penting untuk higher-lows, sinyal akumulasi, dan potensi rally masa depan, menjadikannya titik penting bagi pelaku pasar.

