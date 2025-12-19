BursaDEX+
Ethereum Tidak Aktif Selama 9 Tahun Milik Whale Ditukar dengan Bitcoin Cash

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/19 08:13
Poin-Poin Penting:
  • Alamat whale menukar Ethereum dengan Bitcoin Cash.
  • Dompet tidak aktif diaktifkan setelah sembilan tahun.
  • Kemungkinan terkait dengan Erik Voorhees.

Sebuah alamat whale tidak aktif yang terkait dengan pendiri potensial ShapeShift Erik Voorhees menukar 4.619 ETH ($13,42 juta) dengan 24.950 BCH setelah sembilan tahun tidak aktif, lapor BlockBeats News.

Pertukaran ini menunjukkan kepemilikan signifikan oleh veteran kripto, menimbulkan pertanyaan tentang intensi pasar dan strategi investor di tengah fluktuasi valuasi mata uang kripto.

Pertukaran Ethereum Senilai $13,42 Juta Milik Whale Menarik Perhatian

Alamat whale yang terkait dengan penginjil Bitcoin awal Erik Voorhees melakukan transaksi signifikan, menukar 4.619 ETH, senilai sekitar $13,42 juta, dengan 24.950 BCH. Aktivitas dicatat oleh LookIntoChain setelah sembilan tahun alamat tersebut tidak aktif.

ETH mengalami penarikan substansial, menukarnya dengan BCH dapat menggeser minat pasar ke mata uang kripto alternatif seperti Bitcoin Cash. Konteks pasar saat ini menunjukkan peningkatan diversifikasi saat individu memindahkan aset mereka.

Nilai Ethereum dan Reaksi Pasar Pasca Transaksi

Tahukah Anda? Pertukaran skala besar serupa dari dompet kripto tidak aktif secara historis dapat meningkatkan minat dan spekulasi pasar dalam mata uang digital alternatif.

Berdasarkan analisis saat ini, Ethereum dihargai $2.829,86, mempertahankan kapitalisasi pasar sekitar $341,55 miliar dengan dominasi 11,85%. Volume perdagangan mencapai $29,48 miliar, mencerminkan peningkatan 14,10%. Data CoinMarketCap menunjukkan mata uang kripto mengalami kenaikan 0,19% selama 24 jam terakhir tetapi penurunan signifikan 12,47% selama seminggu terakhir.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 23:12 UTC tanggal 18 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Menurut tim riset Coincu, pemindahan aset dalam skala ini dapat mempengaruhi perilaku investor. Perkembangan semacam itu dapat memicu pengawasan regulasi sambil memicu inovasi teknologi dalam manajemen aset blockchain.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/whale-swaps-dormant-ethereum-bitcoin-cash/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

