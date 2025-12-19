BursaDEX+
Harga Bitcoin Menguji Ulang Support—Apakah Pasar Bersiap untuk Volatilitas?

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2025/12/19 10:30
Harga Bitcoin mencoba memulai kenaikan baru tetapi gagal di $89.500. BTC kini berjuang di bawah $86.500 dan mungkin terus bergerak turun.

  • Bitcoin memulai penurunan baru di bawah zona $86.500.
  • Harga diperdagangkan di bawah $86.500 dan Simple moving average 100 jam.
  • Terjadi penembusan di bawah garis tren bullish dengan support di $87.250 pada grafik per jam pasangan BTC/USD (data feed dari Kraken).
  • Pasangan ini mungkin terus bergerak turun jika menetap di bawah zona $85.000.

Harga Bitcoin Turun Lagi

Harga Bitcoin mencoba gelombang pemulihan baru di atas $88.000 dan $88.500. BTC menguji zona resistance $89.500 dan bereaksi ke sisi bawah. Terjadi penurunan tajam di bawah $88.000.

Terjadi penembusan di bawah garis tren bullish dengan support di $87.250 pada grafik per jam pasangan BTC/USD. Harga bahkan melonjak di bawah support $85.000. Namun, bulls aktif di dekat zona $84.500. Titik terendah terbentuk di $84.421 dan harga kini mengkonsolidasikan kerugian di bawah level retracement Fib 23,6% dari pergerakan turun dari swing high $89.437 ke low $84.421.

Bitcoin kini diperdagangkan di bawah $87.000 dan Simple moving average 100 jam. Jika bulls tetap beraksi, harga bisa mencoba lebih banyak keuntungan. Resistance langsung berada di dekat level $86.600. Resistance kunci pertama berada di dekat level $87.000 dan level retracement Fib 50% dari pergerakan turun dari swing high $89.437 ke low $84.421.

Resistance berikutnya bisa jadi $88.000. Penutupan di atas resistance $88.000 mungkin mengirim harga lebih tinggi lagi. Dalam kasus tersebut, harga bisa naik dan menguji resistance $88.800. Keuntungan lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju level $89.500. Hambatan berikutnya untuk bulls bisa jadi $90.000 dan $90.500.

Lebih Banyak Kerugian di BTC?

Jika Bitcoin gagal naik di atas zona resistance $87.000, bisa memulai penurunan lain. Support langsung berada di dekat level $85.000. Support utama pertama berada di dekat level $84.500.

Support berikutnya kini berada di dekat zona $83.200. Kerugian lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju support $82.500 dalam jangka pendek. Support utama berada di $80.500, di bawahnya BTC mungkin berakselerasi lebih rendah dalam jangka pendek.

Indikator teknis:

MACD Per Jam – MACD kini meningkat kecepatannya di zona bearish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk BTC/USD kini berada di bawah level 50.

Level Support Utama – $85.000, diikuti oleh $84.500.

Level Resistance Utama – $87.000 dan $88.000.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC.

