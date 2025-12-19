BursaDEX+
PANews melaporkan pada 19 Desember bahwa, menurut data Hyperbot, posisi long ETH milik Huang Licheng mengalami beberapa kali penambahan dan pengurangan pagi ini.

Huang Licheng menambah posisi long ETH sebanyak 1.000 koin dibandingkan pagi hari, mengakibatkan kerugian sekitar $13.900 pagi ini.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/19 11:55
PANews melaporkan pada 19 Desember bahwa, menurut data Hyperbot, posisi long ETH Huang Licheng mengalami beberapa kali penambahan dan pengurangan pagi ini. Saat ini, total posisi long ETH-nya adalah 5.000 ETH, bernilai sekitar $14,6 juta, meningkat 1.000 ETH dari 4.000 ETH yang dipantau pagi ini. Berdasarkan posisi saat ini, ia mendapatkan floating profit sebesar $21.000. Perlu dicatat bahwa setelah penutupan dan pengurangan posisi long dari pukul 10:49 WIB hingga sekarang, posisi-posisi yang dikurangi tersebut mengakibatkan kerugian sekitar $13.900.

Peluang Pasar
