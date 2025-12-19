Harga Ethereum (ETH): Apakah Sudah di Titik Terendah atau Akan Turun Lebih Dalam Lagi?

TLDR

Ethereum diperdagangkan mendekati $3.000 setelah penurunan intraday 4% dan sedang menguji level support kunci di sekitar $2.900 hingga $2.775.

Peningkatan batas gas yang direncanakan dari 60 juta menjadi 80 juta unit dijadwalkan setelah hard fork 7 Januari untuk meningkatkan throughput jaringan.

ETF Ethereum mencatat lebih dari $224 juta dalam outflow, dengan dana ETHA BlackRock memimpin tekanan jual institusional.

Dompet whale menjual lebih dari 28.500 ETH baru-baru ini, sementara koreksi 12% minggu lalu memicu lebih dari $200 juta dalam likuidasi.

Analisis teknikal menunjukkan resistance kunci di $2.925 dan $3.000, dengan target penurunan potensial di $2.775 dan $2.720 jika support gagal.

Ethereum diperdagangkan mendekati level support kritis karena cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar mengalami tekanan penurunan yang berkelanjutan. Harga turun di bawah $2.920 dan $2.900 minggu ini, dengan bulls berusaha mempertahankan garis di sekitar $3.000.

Cryptocurrency mencapai level terendah $2.775 sebelum memasuki fase konsolidasi. Aktivitas perdagangan saat ini menunjukkan ETH berada di bawah Simple Moving Average 100 jam, dengan bears mempertahankan kontrol momentum jangka pendek.

Data on-chain mengungkapkan penurunan keterlibatan jaringan. Alamat aktif mingguan telah turun ke level terendah pertengahan tahun, menunjukkan berkurangnya partisipasi dari pengguna. Penurunan aktivitas ini bertepatan dengan kelemahan harga baru-baru ini.

Garis tren bearish telah terbentuk dengan resistance di $2.925 pada grafik per jam. Level resistance terdekat berada di $2.850 dan $2.880, dengan level Fibonacci retracement 50% menandai zona teknikal kunci.

Jika bulls dapat mendorong harga di atas $2.925, target berikutnya adalah $3.000 dan berpotensi $3.080. Penembusan yang jelas di atas $3.000 dapat membuka jalur menuju $3.120 dalam jangka pendek.

Rencana Peningkatan Jaringan Bergerak Maju

Pengembang Ethereum sedang mempersiapkan peningkatan batas gas dari 60 juta menjadi 80 juta unit. Peningkatan dijadwalkan berlaku setelah hard fork 7 Januari, menunggu konfirmasi final dari pertemuan All Core Developers.

Christine Kim, VP riset di Galaxy Digital, mengonfirmasi bahwa pengembang siap menerapkan perubahan tersebut. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan throughput jaringan dan mengurangi biaya transaksi bagi pengguna.

Barnabas Busa dari Ethereum Foundation mencatat bahwa optimasi lapisan eksekusi dan konsensus harus diselesaikan sebelum peningkatan dapat dilanjutkan. Persiapan teknis ini saat ini sedang berlangsung.

Aktivitas Institusional Menunjukkan Kehati-hatian

ETF spot Ethereum AS telah mengalami outflow berkelanjutan dalam beberapa minggu terakhir. Total outflow melebihi $224 juta, dengan dana ETHA BlackRock menyumbang $221,3 juta dari jumlah tersebut.

Total aset bersih ETF telah turun hampir $3 miliar sejak pertengahan Desember. Ini merupakan pengurangan terukur dalam eksposur institusional terhadap Ethereum melalui produk investasi yang diatur.

Dompet whale juga menjadi penjual aktif, melepas lebih dari 28.500 ETH dalam transaksi baru-baru ini. Tekanan jual ini telah berkontribusi pada kelemahan harga saat ini.

Koreksi 12% minggu lalu memicu likuidasi melebihi $200 juta di seluruh posisi leverage. Kaskade likuidasi menambah momentum penurunan karena penjual paksa memasuki pasar.

Level Teknikal Menentukan Jalur Jangka Pendek

Level support kunci untuk Ethereum terletak di $2.800, $2.775, dan $2.720. Penembusan di bawah $2.775 dapat mendorong harga menuju $2.640 atau support utama berikutnya di $2.620.

Grafik menunjukkan higher lows pada timeframe mingguan, yang diinterpretasikan beberapa trader sebagai pola konstruktif. Namun, pola ini memerlukan konfirmasi dari peningkatan volume dan tekanan beli yang berkelanjutan.

Level resistance di $2.925 dan $3.000 mewakili hambatan terdekat untuk setiap upaya pemulihan. Bulls perlu merebut kembali level ini untuk menggeser tren jangka pendek kembali ke arah mereka.

Level Fibonacci retracement 23,6% dari swing high ke low baru-baru ini memberikan beberapa support sementara selama fase konsolidasi saat ini.

