Bitcoin Dasar $65K 2026, Akhir Siklus Bull

Bitcoin mungkin telah mengakhiri siklus empat tahun historisnya, menandakan tahun penurunan yang akan datang, meskipun ekspektasi analis yang meluas untuk siklus yang diperpanjang didorong oleh angin regulasi yang menguntungkan.

Rekor tertinggi sepanjang masa Bitcoin (BTC) sebesar $125.000 pada 6 Oktober mungkin telah menandakan puncak dari siklus halving Bitcoin empat tahun saat ini, baik dalam hal "harga dan waktu," menurut Jurrien Timmer, direktur riset makroekonomi global di perusahaan manajemen aset Fidelity.

"Meskipun saya tetap bullish jangka panjang pada Bitcoin, kekhawatiran saya adalah bahwa Bitcoin mungkin telah mengakhiri fase halving siklus 4 tahun lainnya," tulis Timmer dalam postingan X hari Kamis. "Musim dingin Bitcoin telah berlangsung sekitar satu tahun, jadi perasaan saya adalah bahwa 2026 bisa menjadi 'tahun istirahat' (atau 'tahun sepi') untuk Bitcoin. Support berada di $65-75k."

Sumber: Jurrien Timmer

Terkait: Perbendaharaan Bitcoin stagnan di Q4, tetapi pemegang terbesar terus menumpuk sats

Pasar kripto mungkin melihat lebih banyak kenaikan pada fundamental, angin regulasi yang menguntungkan

Analisis Timmer bertentangan dengan analis kripto lainnya, yang mengharapkan jumlah produk investasi kripto yang diatur yang terus bertambah akan mengarah pada siklus pasar bullish yang diperpanjang di 2026.

Khususnya, Tom Shaughnessy, co-founder perusahaan riset kripto Delphi Digital, mengharapkan rekor tertinggi baru untuk Bitcoin di 2026, setelah sentimen investor pulih dari kejatuhan pasar kripto rekor $19 miliar yang terjadi pada awal Oktober.

"Kami sedang melewati peristiwa likuidasi 10/10 yang bencana sekali yang menghancurkan pasar," tulis Shaughnessy dalam postingan X hari Jumat, menambahkan:

Shaughnessy mengatakan valuasi pasar kripto akan didorong oleh "kemajuan fundamental" industri, termasuk implementasi Wall Street yang berkembang dan perkembangan regulasi.

Terkait: Para Bitcoiner mendorong upgrade BIP-360 tahan kuantum saat debat memanas

Para ahli kebijakan juga memprediksi tahun kemajuan yang signifikan pada legislasi mata uang kripto AS, perkembangan yang mungkin membawa lebih banyak investasi institusional ke ruang kripto.

"Saya memang mengharapkan 2026 menjadi tahun yang bermakna lainnya untuk regulasi kripto, tetapi akan terlihat berbeda dari yang sebelumnya," kata Cathy Yoon, penasihat umum di perusahaan riset kripto Temporal dan sistem pembangunan blok Solana Harmonic, kepada Cointelegraph.

"Dengan legislasi stablecoin yang sekarang telah disahkan, dampak nyata akan datang dari implementasi – pemeriksaan, pengungkapan, dan bagaimana aset-aset ini terintegrasi ke dalam pembayaran dan infrastruktur keuangan," katanya.

Sumber: Santiment

Namun, sentimen sosial investor mengalami pukulan signifikan di awal minggu ini ketika Bitcoin turun di bawah $85.000. Komentar bearish sejak itu mendominasi platform media sosial, termasuk X, Reddit dan Telegram, menurut platform intelijen pasar Santiment.

Sementara itu, trader dengan kinerja terbaik industri kripto berdasarkan return, yang dilacak sebagai trader "smart money" di platform intelijen blockchain Nansen, juga bertaruh pada penurunan jangka pendek untuk sebagian besar mata uang kripto terkemuka.

Posisi futures perpetual teratas trader smart money di Hyperliquid. Sumber: Nansen

Sementara trader smart money memiliki posisi net short pada Bitcoin sebesar $123 juta, kelompok yang sama bertaruh pada kenaikan harga Ether (ETH), dengan posisi net long kumulatif senilai $475 juta, data Nansen menunjukkan.

Majalah: Eksekutif Sharplink terkejut dengan tingkat hodling ETF BTC dan ETH — Joseph Chalom