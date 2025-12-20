Apakah 'tindakan keras' penambangan terbaru China hanya banyak FUD?

Di pasar yang menghindari risiko, bahkan guncangan kecil dapat memicu FUD besar-besaran.

Pasar kripto telah melihat pola ini berulang kali. Misalnya, pengumuman tarif Donald Trump pada Oktober memicu kaskade likuidasi sebesar $19 miliar yang mengejutkan, menandai titik balik utama untuk sisa Q4.

Pengaturan serupa tampaknya muncul sekarang. Laporan tentang tindakan keras penambangan Bitcoin [BTC] yang diperbarui di China memicu FUD baru. Narasi tersebut mendapat daya tarik setelah hashrate BTC turun sekitar 8%, memperkuat ketakutan pasar.

Namun, banyak yang menganggap ini hanya sebagai "spekulasi" sederhana.

Untuk konteks, narasi tersebut menguat setelah Jack Jianping Kong, memposting di X bahwa penambangan BTC di Xinjiang sedang menghadapi pengawasan. Dua hari kemudian, dia mengklaim bahwa setidaknya 400 ribu penambang telah ditutup di China.

Akibatnya, postingan tersebut dikutip sebagai bukti penutupan skala besar. Meski demikian, dengan hashrate Bitcoin turun 8%, layak untuk bertanya: Apakah ini hanya kebetulan, atau bisa menandakan awal dari peristiwa penggerak pasar lainnya?

Melacak pool Bitcoin untuk memisahkan kebisingan dari kenyataan

Hashrate Bitcoin turun tajam, tetapi ceritanya lebih rumit.

Pertanyaannya adalah apakah penurunan tersebut hanya berasal dari Xinjiang, menandakan tindakan keras penambangan Bitcoin China. Untuk membantu menjawab ini, grafik di bawah ini menyoroti hashrate BTC seperti yang dilaporkan oleh berbagai pool penambangan.

Yang perlu dicatat, sebagian besar penurunan terbesar berasal dari pool Amerika Utara seperti Foundry USA yang kehilangan 200 EH/s secara gabungan. Sementara itu, pool berbasis China seperti Antpool dan F2Pool turun sekitar 100 EH/s secara gabungan.

Sederhananya, penutupan Bitcoin China terlihat dilebih-lebihkan.

Faktanya, pada 18 Desember, sebagian besar pool telah pulih mendekati level normal, menunjukkan penurunan tersebut bersifat sementara. Pada saat yang sama, beberapa penambang mungkin mematikan mesin sebentar untuk menghindari inspeksi.

Secara keseluruhan, data menunjukkan gangguan jangka pendek daripada penutupan penambangan Bitcoin besar. Ini menyoroti momen FUD lainnya dan pengingat bahwa menggali data sangat penting sebelum mengikuti "hype".

Pemikiran Akhir

Penurunan hashrate Bitcoin menjadi berita utama, tetapi sebagian besar pool telah pulih, menunjukkan penurunan bersifat sementara dan bukan penutupan skala penuh China.

Laporan awal tentang kehilangan 100 EH/s dilebih-lebihkan, menyoroti pentingnya menganalisis data dengan cermat sebelum bereaksi terhadap hype pasar.