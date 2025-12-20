ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih sebesar $3,57 juta dalam satu hari.

PANews melaporkan pada 20 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana mencatat total arus masuk bersih sebesar $3,57 juta kemarin (19 Desember, Waktu Bagian Timur).

Kemarin (19 Desember, Waktu Bagian Timur), ETF spot SOL dengan arus masuk bersih harian terbesar adalah Bitwise SOL ETF BSOL, dengan arus masuk bersih harian sebesar $1,67 juta dan total arus masuk bersih historis sebesar $617 juta.

Arus masuk terbesar kedua adalah ke Fidelity SOL ETF (FSOL), dengan arus masuk bersih harian sebesar $1,49 juta dan total arus masuk bersih historis sebesar $104 juta.

Hingga saat berita ini diterbitkan, ETF spot Solana memiliki total nilai aset bersih sebesar $947 juta, rasio aset bersih Solana sebesar 1,32%, dan arus masuk bersih kumulatif historis sebesar $743 juta.